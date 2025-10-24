Nawet około 10,4 mld zł może wynieść łączny zysk dziewięciu największych banków notowanych na giełdzie w III kwartale bieżącego roku – wynika z prognoz analityków zebranych przez "Parkiet" przed rozpoczęciem sezonu publikacji wyników finansowych. To o 12 proc. więcej niż kwartał wcześniej i niemal 5 proc. więcej niż rok wcześniej.

Reklama Reklama

Ile zarobiły banki w III kw. 2025 r.

Zysk na poziomie 10,4 mld zł byłby historycznie najwyższy dla analizowanych podmiotów, a na indywidualny kwartalny rekord mogą liczyć takie banki jak PKO BP, Pekao, BNP Paribas BP czy Millennium.

– To pokazuje, że III kwartał był dla sektora solidny – komentuje Kamil Stolarski, analityk Santander BM. – Z jednej strony widać już presję na wynik odsetkowy obniżonych stóp procentowych banku centralnego. Z drugiej strony, w samym III kwartale wyraźnie niższe były rezerwy frankowe – wyjaśnia Stolarski.

To głównie poziom odpisów na kredyty CHF sprawił, że zyski banków giełdowych są wciąż relatywnie wysokie. Według szacunków analityków, w III kwartale wyniosły one ok. 2,4 mld zł, podczas gdy w II kwartale było to 3,7 mld zł, a w III kw. 2024 r. – 3 mld zł.