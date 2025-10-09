Szef NBP zauważył też, że ceny energii dla gospodarstw domowych są zamrożone tylko do końca roku, a zgodnie z obecnym poziomem taryf powrót do nich od początku 2026 r. zwiększyłby inflację o około 0,3-0,4 punktu procentowego. Jak wyliczają ekonomiści PKO Banku Polskiego, przy utrzymaniu taryfy w 2026 r. na poziomie zbliżonym do obecnego, rachunki mogą wzrosnąć o ok. 10 proc. Wprawdzie z rządu płyną zapewnienia, że nowe taryfy w 2026 r. będą na poziomie obecnej ceny zamrożonej, ale na razie to „tylko” deklaracje.

Glapiński dodawał, że w dalszym okresie ryzykiem dla inflacji jest wejście w życie systemu ETS2 w 2027 r., co doprowadziłoby do wzrostu cen paliw i ogrzewania. – Nasze szacunki wskazują, że wprowadzenie ETS2 w Polsce mogłoby podwyższyć inflację nawet o dwa punkty procentowe – wyliczał szef NBP.

Kolejnym ryzykiem dla inflacji jest relatywnie szybko rosnący popyt w gospodarce. – To dobrze dla gospodarki, ale jednak nie sprzyja to obniżaniu inflacji – mówił szef NBP.

Glapiński zwracał też uwagę na tempo wzrostu płac oraz wysokie deficyty fiskalne. – Choć dynamika płac spowalnia [w sektorze przedsiębiorstw +7,1 proc. r/r, najmniej od 4,5 roku – red.], to wciąż jest za wysoka z punktu widzenia inflacji. Wzrost płac jest nadal wyższy niż wzrost wydajności pracy – mówił szef NBP. – Polityka fiskalna pozostaje natomiast wyjątkowo luźna na tle UE. To największe ryzyko dla inflacji i stabilności makroekonomicznej w średnim i długim okresie. Polityka fiskalna działa proinflacyjnie i ogranicza przestrzeń do obniżek stóp procentowych, acz nie zamyka jej – dodawał Glapiński. Z drugiej strony, szef NBP dodawał, że w rządzie widzi obecnie raczej starania do ograniczania deficytu. – Nie jesteśmy spokojni co do sytuacji fiskalnej, Polska idzie po krawędzi. Ale nie widzimy rosnącego zagrożenia z tego tytułu – mówił szef NBP.

Adam Glapiński: jest przestrzeń do dalszych obniżek stóp procentowych

– Członkowie RPP widzą przestrzeń do dalszych niewielkich obniżek stóp procentowych, po 25 punktów bazowych. Ale kiedy to nastąpi, jeszcze sami nie wiedzą. Decyzje będziemy podejmować z posiedzenia na posiedzenie, na podstawie napływających danych – informował prezes NBP, przypominając że w listopadzie RPP zapozna się z najnowszą projekcją inflacyjną. Zapewniał, że Rada pozostaje ostrożna i konserwatywna.