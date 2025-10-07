Złoto już po 4000 dolarów za uncję

Cena złota w kontraktach terminowych sięgała we wtorek po południu rekordowych 4005,8 USD za uncję. Na rynku spotowym była jednak niższa. Dochodziła tylko do 3987 USD za uncję. Od początku roku wzrosła ona już o 52 proc.. Poziom 3000 USD przebiła w marcu.

Ray Dalio, założyciel funduszu Bridgewater Associates, zalecił we wtorek inwestorom, aby przeznaczali „około 15proc. swojego portfela na złoto”. – Instrumenty dłużne nie są efektywnym sposobem przechowywania bogactwa. Złoto to jedyna rzecz, która radzi sobie bardzo dobrze, gdy typowe części twojego portfela tracą na wartości – powiedział Dalio na Forum Ekonomicznym w Greenwich w Connecticut.

Bank of America zalecił inwestorom jednak ostrożne podejście do złota, gdy ceny zbliżały się do 4000 dol.. BofA ostrzegł klientów, że złoto może dotknąć „wyczerpanie trendu wzrostowego”, co może prowadzić do „konsolidacji lub korekty” w czwartym kwartale.

Czemu złoto zyskuje na wartości?

Banki centralne i inwestorzy indywidualni kupowali w ostatnich miesiącach złoto w szybkim tempie. Chiny i inne kraje dywersyfikują swoje rezerwy walutowe, odchodząc od obligacji skarbowych USA na rzecz złota po tym, jak Waszyngton nałożył surowe sankcje na Rosję w związku z jej inwazją na Ukrainę w 2022 roku. Inwestorzy indywidualni szukają natomiast ochrony przed inflacją.

Impulsem do wzrostu cen złota stało się również to, że Fed we wrześniu po raz pierwszy w tym roku obniżył stopy procentowe. To sprawiło, że krótkoterminowe instrumenty dłużne, takie jak bony skarbowe, stały się mniej atrakcyjne dla inwestorów. Rynek oczekuje dwóch kolejnych obniżek głównej stopy procentowej Fedu, będącej obecnie w przedziale 4,00-4,25 proc.. Niższe stopy procentowe w USA mogą prowadzić do dalszego osłabienia dolara, na czym powinno zyskiwać złoto.