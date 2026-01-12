Groźba rozłamu? To może być potężny ból głowy Donalda Tuska

Do chwili wyborów w Polsce 2050 sytuacja w koalicji mimo napięć była w miarę stabilna. Rząd wygrywał wszystkie kluczowe głosowania, nie było żadnych problemów np. wokół ustawy budżetowej, która została wysłana w ubiegłym tygodniu do prezydenta. Po wyborach sytuacja jednak może się zrobić skomplikowana. Stabilność klubu i partii jest podnoszona w wewnętrznym starciu jako osobny argument.

I tak zwolennicy Pauliny Hennig-Kloski przekonują w kuluarowych rozmowach, że jeśli Pełczyńska-Nałęcz przegra poniedziałkowe wybory (głosowanie planowane jest od godz. 16 do 22, 12 stycznia) to klub może się podzielić – i koalicja straci większość, bo zwolennicy minister funduszy nie uznają całej sytuacji. A w ubiegłorocznym głosowaniu na rekomendację Polski 2050 Pełczyńska-Nałęcz dostała 16 głosów w klubie, Hennig-Kloska – 14 głosów. Koalicja może pozwolić sobie na utratę ok. 13-14 głosów (2 posłów PiS jest trwale nieobecnych). Podobny argument słychać i z „drugiej” strony – że zwolennicy Hennig-Kloski, jeśli ta nie wygra wyborów, również mogą podjąć próbę secesji uznając, że nie chcą być w jednej partii z Pełczyńskiej-Nałęcz. Na razie są to jednak scenariusze kuluarowe, a żaden z naszych rozmówców nie mówi wprost o jakiejkolwiek decyzji.

Dla Donalda Tuska którykolwiek z tych scenariuszy to potężny problem. Nie dlatego, że jedna czy druga grupa rozłamowców nagle zaczęłaby głosować razem z PiS w kluczowych sprawach zwłaszcza personalnych. Ale dlatego, że Tusk zamiast rozmawiać z jednym liderem Polski 2050 (tak jak było do tej pory) będzie musiał rozmawiać z dwoma osobami reprezentującymi dwa byty w Sejmie – bez których nie będzie stabilnej większości. Teoretycznie może się to wydarzyć jeszcze w tym tygodniu. Na to wszystko nakłada się jeszcze znany już argument, że Pełczyńska-Nałęcz nie ma dobrych relacji z premierem Donaldem Tuskiem. Dlatego w kuluarach Polski 2050 mówi się, że premierowi łatwiej byłoby się porozumieć na poziomie ustaleń koalicyjnych z Pauliną Hennig-Kloską, a nie z Pełczyńską-Nałęcz. I to też jest argument w wewnętrznej walce. To wszystko jednak sprawia, że bardziej zrozumiałe staje się to, o czym mówiło się w Sejmie od dłuższego czasu: że premier Tusk i KPRM bardzo uważnie śledzą to, co dzieje się w Polsce 2050. I od pewnego czasu się tym bardzo martwią.

Co dalej z Petru? Powstanie Nowoczesna 2.0?

Osobnym wątkiem jeśli chodzi o przyszłość Polski 2050 jest kwestia Ryszarda Petru. Po intensywnej kampanii wewnętrznej Petru zajął czwarte miejsce. Z niektórych rozmów w Polsce 2050 wynikało, że Petru chciałby przebudować – po hipotetycznym zwycięstwie – partię w dużo większy organizm, który byłby „partią przedsiębiorców”. Petru jednoznacznie opowiada się np. przeciwko reformie PIP. Teraz ta możliwość się zamknęła. Ale to nie znaczy, że przestanie krążyć idea o potrzebie stworzenia partii przedsiębiorców, coś w rodzaju Nowoczesnej 2.0 lub Konfederacji „light”, która pomogłaby też przełamać sondażowy pat widoczny np. w niedawnym badaniu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.