Czy to już czas na zakup mieszkania? Nie brakuje pesymistów

Koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości
Serwis Nieruchomosci-online.pl prezentuje wyniki badania nastrojów na rynku mieszkań przeprowadzonego w drugiej połowie listopada na grupie 1013 dorosłych Polaków. Analiza jest robiona co kwartał we współpracy z agencją badawczą Inquiry.
Jak mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl, koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości. – Owszem, ceny na wielu lokalnych rynkach stabilizują się lub spadają. Stopy procentowe są obniżane, część klientów rusza po kredyty, ale jeszcze nie przełożyło się to na wielki entuzjazm i wyraźny zryw zakupowy – zaznacza Anna Zachara-Widła. – Widać to w nastrojach: 34 proc. badanych uważa, że czwarty kwartał tego roku to dobry moment na zakup – to niemal dokładnie tyle samo, co kwartał wcześniej. To pokazuje, że ostrożność kupujących wciąż jest duża. Chociaż i tak jest zauważalnie lepiej niż jeszcze pół roku temu – zauważa.
Jak wynika z cokwartalnego badania portalu, zdecydowanie najsłabiej warunki do zakupu mieszkania czy domu były oceniane w pierwszym i drugim kwartale roku – wówczas jedynie 23 i 26 proc. ankietowanych twierdziło, że warunki rynkowe sprzyjają takim transakcjom. W drugiej połowie roku nastroje były już wyraźnie lepsze.
– Lepsza ocena warunków do zakupu niż w pierwszej połowie roku oznaczała, że rozchwiany do niedawna rynek zaczął kroczyć powoli w kierunku większej równowagi i przewidywalności. Chociaż w mieszkaniówce wciąż panują trudne warunki, to jednak jest nieco bliżej do osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Mimo to, niezmiennie 83 proc. respondentów określa ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie – i jest to wciąż główna bariera – dodaje Anna Zachara-Widła.
W czwartym kwartale 2025 r. pesymistów jest nieco więcej niż optymistów. 37 proc. badanych ocenia, że to zły czas na kupno mieszkania albo domu.
O ile ocena sytuacji na rynku w zakresie kupna nieruchomości nie zmieniła się w ostatnim kwartale, o tyle ocena warunków do sprzedaży już tak. Jeszcze w III kwartale 40 proc. pytanych Polaków było zdania, że to dobry czas na sprzedaż. W czwartym kwartale jest to 34 proc. Czym można tłumaczyć spadek nastrojów o 6 pkt proc.?
– Spadek optymizmu wśród sprzedających może wydawać się zaskakujący, ale warto pamiętać, że nastroje wśród uczestników rynku reagują wolniej niż wskaźniki makroekonomiczne. Owszem, obniżki stóp procentowych sprzyjają większej aktywności kupujących, jednak wielu właścicieli nie dostrzega jeszcze wyraźnej zmiany na własnej skórze, czyli w liczbie pytań, prezentacji czy realnych ofert. To naturalnie osłabia przekonanie, że jest to łatwy moment na sprzedaż – komentuje Anna Zachara-Widła. – Warunki do sprzedaży były oceniane lepiej przy wysokich cenach, które obecnie zaczęły się stabilizować lub lokalnie spadać. Być może sprzedający mają poczucie, że najlepszy moment na sprzedaż już minął. Nie poprawia sytuacji fakt, że to końcówka roku, czyli specyficzny moment jeśli chodzi o wybory i plany związane z nieruchomościami – dodaje ekspertka.
Cykliczna analiza daje też odpowiedź na pytanie, jak Polacy oceniają dostępność mieszkań wśród osób z najbliższego otoczenia. W czwartym kwartale 71 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem: „obecnie mało kto z mojego otoczenia może sobie pozwolić na kupno mieszkania lub domu”.
Problem małych możliwości nabywczych swojego otoczenia najczęściej wskazywali ankietowani z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (75 proc.). – Najniższy odsetek takich głosów pojawił się wśród mieszkańców wsi (70 proc.), ale uwagę zwraca fakt, że różnica wcale nie jest duża. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, ze stwierdzeniem „obecnie mało kto z mojego otoczenia może sobie pozwolić na kupno mieszkania lub domu” najczęściej zgadzali się najmłodsi w wieku 18-24 lata (76 proc.), a najrzadziej osoby w wieku 45-54 lata (68 proc.) – podają eksperci portalu Nieruchomosci-online.pl. – Poczucie braku możliwości zakupu nieruchomości wśród młodych jest jeszcze silniejsze niż dotychczas (wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do III kwartału).
Ponad 3500 miejsc pracy, pięć zakładów produkcyjnych i centrum usług wspólnych w Warszawie, 235 mln zł inwestycji w latach 2022–2023 i 16,6 mln zł CIT zapłaconego w 2024 r. Tak wygląda twardy bilans obecności Veluxu w Polsce – mówi Przemysław Pokorski, dyrektor zarządzający Velux Polska.
