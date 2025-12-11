Czy to już czas na zakup mieszkania? Nie brakuje pesymistów

– Lepsza ocena warunków do zakupu niż w pierwszej połowie roku oznaczała, że rozchwiany do niedawna rynek zaczął kroczyć powoli w kierunku większej równowagi i przewidywalności. Chociaż w mieszkaniówce wciąż panują trudne warunki, to jednak jest nieco bliżej do osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Mimo to, niezmiennie 83 proc. respondentów określa ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie – i jest to wciąż główna bariera – dodaje Anna Zachara-Widła.

W czwartym kwartale 2025 r. pesymistów jest nieco więcej niż optymistów. 37 proc. badanych ocenia, że to zły czas na kupno mieszkania albo domu.

Nieco słabsza atmosfera do sprzedaży

O ile ocena sytuacji na rynku w zakresie kupna nieruchomości nie zmieniła się w ostatnim kwartale, o tyle ocena warunków do sprzedaży już tak. Jeszcze w III kwartale 40 proc. pytanych Polaków było zdania, że to dobry czas na sprzedaż. W czwartym kwartale jest to 34 proc. Czym można tłumaczyć spadek nastrojów o 6 pkt proc.?

– Spadek optymizmu wśród sprzedających może wydawać się zaskakujący, ale warto pamiętać, że nastroje wśród uczestników rynku reagują wolniej niż wskaźniki makroekonomiczne. Owszem, obniżki stóp procentowych sprzyjają większej aktywności kupujących, jednak wielu właścicieli nie dostrzega jeszcze wyraźnej zmiany na własnej skórze, czyli w liczbie pytań, prezentacji czy realnych ofert. To naturalnie osłabia przekonanie, że jest to łatwy moment na sprzedaż – komentuje Anna Zachara-Widła. – Warunki do sprzedaży były oceniane lepiej przy wysokich cenach, które obecnie zaczęły się stabilizować lub lokalnie spadać. Być może sprzedający mają poczucie, że najlepszy moment na sprzedaż już minął. Nie poprawia sytuacji fakt, że to końcówka roku, czyli specyficzny moment jeśli chodzi o wybory i plany związane z nieruchomościami – dodaje ekspertka.

Jakie nastroje w polskich miastach

Cykliczna analiza daje też odpowiedź na pytanie, jak Polacy oceniają dostępność mieszkań wśród osób z najbliższego otoczenia. W czwartym kwartale 71 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem: „obecnie mało kto z mojego otoczenia może sobie pozwolić na kupno mieszkania lub domu”.