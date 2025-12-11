Rzeczpospolita

Nieruchomości
Reklama

Czy to już czas na zakup mieszkania? Nie brakuje pesymistów

34 proc. badanych ocenia, że dziś jest dobry czas na kupno mieszkania albo domu. 37 proc. osób jest zdania, że koniec roku to zły moment na transakcję – wynika z analiz portalu Nieruchomosci-online.pl.

Publikacja: 11.12.2025 12:56

Koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości

Koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości

Foto: Adobe Stock

aig

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie zmiany nastrojów odnotowano na rynku nieruchomości pod koniec roku
  • W jaki sposób stabilizacja cen wpływa na decyzje kupujących i sprzedających nieruchomości
  • Jakie są główne bariery w zakupie nieruchomości według ankietowanych Polaków

Serwis Nieruchomosci-online.pl prezentuje wyniki badania nastrojów na rynku mieszkań przeprowadzonego w drugiej połowie listopada na grupie 1013 dorosłych Polaków. Analiza jest robiona co kwartał we współpracy z agencją badawczą Inquiry.

Część osób idzie po kredyt mieszkaniowy

Jak mówi Anna Zachara-Widła, ekspertka portalu Nieruchomosci-online.pl, koniec tego roku nie przyniósł przełomu w nastawieniu Polaków do zakupu nieruchomości. – Owszem, ceny na wielu lokalnych rynkach stabilizują się lub spadają. Stopy procentowe są obniżane, część klientów rusza po kredyty, ale jeszcze nie przełożyło się to na wielki entuzjazm i wyraźny zryw zakupowy – zaznacza Anna Zachara-Widła. – Widać to w nastrojach: 34 proc. badanych uważa, że czwarty kwartał tego roku to dobry moment na zakup – to niemal dokładnie tyle samo, co kwartał wcześniej. To pokazuje, że ostrożność kupujących wciąż jest duża. Chociaż i tak jest zauważalnie lepiej niż jeszcze pół roku temu –  zauważa. 

Jak wynika z cokwartalnego badania portalu, zdecydowanie najsłabiej warunki do zakupu mieszkania czy domu były oceniane w pierwszym i drugim kwartale roku – wówczas jedynie 23 i 26 proc. ankietowanych twierdziło, że warunki rynkowe sprzyjają takim transakcjom. W drugiej połowie roku nastroje były już wyraźnie lepsze.

Reklama
Reklama

– Lepsza ocena warunków do zakupu niż w pierwszej połowie roku oznaczała, że rozchwiany do niedawna rynek zaczął kroczyć powoli w kierunku większej równowagi i przewidywalności. Chociaż w mieszkaniówce wciąż panują trudne warunki, to jednak jest nieco bliżej do osiągnięcia kompromisu pomiędzy kupującymi a sprzedającymi. Mimo to, niezmiennie 83 proc. respondentów określa ceny nieruchomości jako wysokie lub bardzo wysokie – i jest to wciąż główna bariera – dodaje Anna Zachara-Widła.

W czwartym kwartale 2025 r. pesymistów jest nieco więcej niż optymistów. 37 proc. badanych ocenia, że to zły czas na kupno mieszkania albo domu.

Nieco słabsza atmosfera do sprzedaży

O ile ocena sytuacji na rynku w zakresie kupna nieruchomości nie zmieniła się w ostatnim kwartale, o tyle ocena warunków do sprzedaży już tak. Jeszcze w III kwartale 40 proc. pytanych Polaków było zdania, że to dobry czas na sprzedaż. W czwartym kwartale jest to 34 proc. Czym można tłumaczyć spadek nastrojów o 6 pkt proc.?

Czytaj więcej

Uczestnicy debaty „Najemcy i rentierzy”. Od lewej: Anton Bubiel, Rentier.io i Sonar Home.pl, Hanna M
Nieruchomości
Kupić czy wynająć? Może kupić, żeby wynająć?

– Spadek optymizmu wśród sprzedających może wydawać się zaskakujący, ale warto pamiętać, że nastroje wśród uczestników rynku reagują wolniej niż wskaźniki makroekonomiczne. Owszem, obniżki stóp procentowych sprzyjają większej aktywności kupujących, jednak wielu właścicieli nie dostrzega jeszcze wyraźnej zmiany na własnej skórze, czyli w liczbie pytań, prezentacji czy realnych ofert. To naturalnie osłabia przekonanie, że jest to łatwy moment na sprzedaż – komentuje Anna Zachara-Widła. – Warunki do sprzedaży były oceniane lepiej przy wysokich cenach, które obecnie zaczęły się stabilizować lub lokalnie spadać. Być może sprzedający mają poczucie, że najlepszy moment na sprzedaż już minął. Nie poprawia sytuacji fakt, że to końcówka roku, czyli specyficzny moment jeśli chodzi o wybory i plany związane z nieruchomościami – dodaje ekspertka.

Jakie nastroje w polskich miastach

Cykliczna analiza daje też odpowiedź na pytanie, jak Polacy oceniają dostępność mieszkań wśród osób z najbliższego otoczenia. W czwartym kwartale 71 proc. badanych zgodziło się ze stwierdzeniem: „obecnie mało kto z mojego otoczenia może sobie pozwolić na kupno mieszkania lub domu”.

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Dobrze wycenione nieruchomości o dobrym standardzie, w atrakcyjnych lokalizacjach, znajdują nabywcę
Nieruchomości
To może być dobry koniec roku dla kupujących

Problem małych możliwości nabywczych swojego otoczenia najczęściej wskazywali ankietowani z miast liczących powyżej 500 tys. mieszkańców (75 proc.). – Najniższy odsetek takich głosów pojawił się wśród mieszkańców wsi (70 proc.), ale uwagę zwraca fakt, że różnica wcale nie jest duża. Jeśli chodzi o grupy wiekowe, ze stwierdzeniem „obecnie mało kto z mojego otoczenia może sobie pozwolić na kupno mieszkania lub domu” najczęściej zgadzali się najmłodsi w wieku 18-24 lata (76 proc.), a najrzadziej osoby w wieku 45-54 lata (68 proc.) – podają eksperci portalu Nieruchomosci-online.pl. – Poczucie braku możliwości zakupu nieruchomości wśród młodych jest jeszcze silniejsze niż dotychczas (wzrost o 5 pkt proc. w porównaniu do III kwartału).

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Bankowość Kredyty Nieruchomości Kredyty hipoteczne Mieszkania
Listopad w największych metropoliach przyniósł wzrost sprzedaży nowych mieszkań
Nieruchomości
Żniwa na rynku pierwotnym? Deweloperzy już się szykują
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
Materiał Promocyjny
MLP Group z jedną z największych transakcji najmu w Niemczech
W biurowcu przy ul. Kilińskiego w Łodzi można wynająć elastyczne biura
Nieruchomości
Elastyczne biura. CitySpace rośnie w Łodzi
Jednym z najdroższych kierunków w Polsce jest w tym sezonie Zakopane
Nieruchomości
Święta i sylwester. Szybują ceny noclegów w górach
Część klientów nie chce pomocy pośrednika ze względu na zbyt wysokie ich zdaniem prowizje
Nieruchomości
Na co się skarżą klienci pośredników, a na co sami agenci
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Materiał Promocyjny
Jak producent okien dachowych wpisał się w polską gospodarkę
Osiedle mieszkaniowe powstanie przy ul. Owsianej na Pradze-Południu w stolicy
Nieruchomości
Grupo Lar z litewskim partnerem. W planach tysiąc mieszkań
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Materiał Promocyjny
Lojalność, która naprawdę się opłaca. Skorzystaj z Circle K extra
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama