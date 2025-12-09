Z tego artykułu dowiesz się: Na co się skarżą klienci pośredników nieruchomości

Jakie jest postrzeganie zawodu pośrednika według badania portalu Nieruchomosci-online.pl

Co klienci uważają za kluczowe w pracy pośrednika

Jakie czynniki wpływają na decyzję klientów o wyborze lub unikaniu współpracy z pośrednikiem

Aż 73 proc. pośredników mówi, że w codziennej pracy spotyka się z niezrozumieniem ich roli w transakcjach.

Portal Nieruchomosci-online.pl, który corocznie bada postrzeganie zawodu pośrednika w Polsce, tym razem zapytał o zdanie grupę 2847 użytkowników serwisu. W tym gronie znalazły się zarówno osoby, które korzystały z usług pośredników, jak i te, które decydowały się na samodzielne transakcje, bez wsparcia profesjonalisty.

Co powinien robić dobry pośrednik

– Badanie pokazuje, że usługa pośrednictwa nadal jest częściowo nierozumiana i niedoceniana. Co więcej, czytając publikacje prasowe i komentarze w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że rynek pośrednictwa to pole minowe nierzetelności – mówi Dominika Mikulska z portalu Nieruchomosci-online.pl. – Aby jednak obiektywnie odnieść się do skali problemu i szukać rozwiązań, potrzebne są szersze dane, a nie wycinkowe przykłady. W latach 2023-2025 nasze badanie objęło łącznie już ponad 7 tysięcy osób. Wyniki dają podstawę do dyskusji o perspektywach obsługi klientów i wyzwaniach zawodu pośrednika - podkreśla.