Na co się skarżą klienci pośredników, a na co sami agenci

Za wysokie prowizje, brak zaangażowania, nieinformowanie o działaniach – na to najczęściej skarżą się klienci pośredników. A na co narzekają sami agenci?

Publikacja: 09.12.2025 13:16

Część klientów nie chce pomocy pośrednika ze względu na zbyt wysokie ich zdaniem prowizje

Foto: Adobe Stock

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Na co się skarżą klienci pośredników nieruchomości
  • Jakie jest postrzeganie zawodu pośrednika według badania portalu Nieruchomosci-online.pl
  • Co klienci uważają za kluczowe w pracy pośrednika
  • Jakie czynniki wpływają na decyzję klientów o wyborze lub unikaniu współpracy z pośrednikiem

Aż 73 proc. pośredników mówi, że w codziennej pracy spotyka się z niezrozumieniem ich roli w transakcjach.

Portal Nieruchomosci-online.pl, który corocznie bada postrzeganie zawodu pośrednika w Polsce, tym razem zapytał o zdanie grupę 2847 użytkowników serwisu. W tym gronie znalazły się zarówno osoby, które korzystały z usług pośredników, jak i te, które decydowały się na samodzielne transakcje, bez wsparcia profesjonalisty.

Co powinien robić dobry pośrednik

– Badanie pokazuje, że usługa pośrednictwa nadal jest częściowo nierozumiana i niedoceniana. Co więcej, czytając publikacje prasowe i komentarze w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że rynek pośrednictwa to pole minowe nierzetelności – mówi Dominika Mikulska z portalu Nieruchomosci-online.pl. – Aby jednak obiektywnie odnieść się do skali problemu i szukać rozwiązań, potrzebne są szersze dane, a nie wycinkowe przykłady. W latach 2023-2025 nasze badanie objęło łącznie już ponad 7 tysięcy osób. Wyniki dają podstawę do dyskusji o perspektywach obsługi klientów i wyzwaniach zawodu pośrednika - podkreśla.

Foto: mat.prasowe

Uczestników badania poproszono o wskazanie, co w ich opinii powinien robić dobry pośrednik. – Uwagę zwraca to, że takie zadania jak przygotowywanie i promowanie oferty oraz reprezentowanie klienta w negocjacjach znalazły się dopiero na czwartym i piątym miejscu – wskazują autorzy badania.

W pierwszej trójce kluczowych zadań z perspektywy klientów znalazły się: obsługa kontaktu z zainteresowanymi (44 proc. wskazań), organizacja procesu i dokumentów (43 proc.), weryfikacja statusu prawnego nieruchomości (42 proc.).

– Osoby które w przeszłości korzystały z usług pośrednika i oceniły je negatywnie, zostały zapytane o największe mankamenty takiej współpracy – mówią autorzy analiz. 

Na szczycie listy czynników, które w 2025 r. w największym stopniu wpływały na wystawienie negatywnej oceny, znalazły się: nieadekwatnie wysokie wynagrodzenie – 55 proc. wskazań, brak zaangażowania – 44 proc., brak efektów współpracy – 33 proc., nieinformowanie o działaniach – 32 proc.

– To wszystko można spiąć jedną klamrą, ponieważ przyczyną postrzegania usługi jako zbyt drogiej jest zazwyczaj poczucie braku zaangażowania pośrednika – unikanie przez niego kontaktu, niedoinformowanie, niemożność odniesienia aktualnego etapu do jakiegoś planu – zauważa Dominika Mikulska. – To wszystko powoduje dyskomfort klientów. Brak odpowiedniej komunikacji zakresu usługi przy zawieraniu umowy, a następnie w trakcie jej świadczenia, zaprzepaszcza dobre wrażenie z pracy wykonywanej przez pośrednika. Klient myśli: „Pośrednik nie dzwoni, więc nic nie robi. Dlaczego mam mu płacić tyle pieniędzy?”. Ważna jest więc umiejętność pokazywania wykonywanej pracy – dodaje.

Foto: mat.prasowe

Rekomendacje i opinie w internecie

Analiza Nieruchomosci-online.pl wskazała też najczęstsze powody, dla których klienci unikali współpracy z pośrednikiem – to pytanie skierowano do osób, które nie współpracowały z profesjonalistą. – Tu także na pierwszym miejscu znalazła się zbyt wysoka prowizja. Kolejne najczęstsze powody to przekonanie uczestników badania, że poradzą sobie samodzielnie, ogólnie konieczność zapłacenia jakiejkolwiek prowizji, niedostrzeganie korzyści, a także złe doświadczenia ludzi z najbliższego otoczenia – wskazują autorzy badania.

A co mogłoby przekonać nieprzekonanych? – Pomijając kwestię niższego wynagrodzenia, która jest najczęściej wskazywanym elementem, na szczycie listy czynników mogących zaważyć na podjęciu współpracy znalazły się m.in. mówienie o konkretnych korzyściach wynikających z pracy agenta, rekomendacje od znajomych/opinie w internecie, a także udokumentowane kwalifikacje pośrednika, jak np. licencja – wskazują eksperci portalu Nieruchomosci-online.pl.

Pośrednicy bywają pomijani w transakcji mimo umowy 

Autorzy badania sprawdzili też perspektywę samych pośredników nieruchomości. Grupa 731 agentów odpowiedziała na pytanie, jakie są ich największe bolączki w kontaktach z klientami. Wyniki pokazują obraz branży walczącej o większy szacunek i zrozumienie charakteru usług pośrednictwa. 

73 proc. pośredników przyznaje, że spotyka się z niezrozumieniem swojej roli w transakcji. 75 proc. agentów spotkało się z próbą pominięcia ich w transakcji pomimo zawartej umowy, 62 proc. musiało po wykonaniu usługi bronić ustalonej wysokości wynagrodzenia.

Badanie postrzegania zawodu pośrednika przez klientów rynku nieruchomości przeprowadzono w 2025 r. metodą CAWI na grupie 2847 użytkowników portalu Nieruchomosci-online.pl.  Badanie wyzwań zawodu pośrednika przeprowadzono na grupie 721 agentów będących klientami portalu.

