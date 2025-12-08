Osiedle mieszkaniowe powstanie przy ul. Owsianej na Pradze-Południu w stolicy. Deweloperzy - Grupo Lar Polska i litewski Galio Group - zainaugurowali właśnie strategiczne partnerstwo joint venture. – Startujemy z pierwszą wspólną inwestycją po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – informują spółki w komunikacie. – Kupiliśmy grunt i projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę, co umożliwia start budowy już w pierwszym kwartale 2026 roku.

Ambitne plany deweloperów

Na działce o powierzchni ponad 5,3 tys. mkw. powstanie kompleks pięciu budynków z 156 mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Obie firmy podkreślają, że inwestycja przy ul. Owsianej to dopiero początek wspólnych planów w Warszawie. Deweloperzy zapowiadają kolejne inwestycje w ramach joint venture – w sumie wybudują 1 tys. mieszkań.

– To dla nas ważny moment: finalizacja pierwszego projektu i uruchomienie budowy w tak wyjątkowej lokalizacji potwierdza, że partnerstwo z Galio ma solidne fundamenty. Chcemy wspólnie realizować projekty, które podnoszą jakość życia mieszkańców – mówi cytowana w komunikacie Renata McCabe-Kudła, prezes Grupo Lar Polska.