Nieruchomości
Grupo Lar z litewskim partnerem. W planach tysiąc mieszkań

Mieszkania na warszawskim Kamionku w ramach joint venture wybudują Grupo Lar Polska i Galio Group. To dopiero początek współpracy.

Publikacja: 08.12.2025 14:15

Osiedle mieszkaniowe powstanie przy ul. Owsianej na Pradze-Południu w stolicy

Foto: mat.prasowe

Osiedle mieszkaniowe powstanie przy ul. Owsianej na Pradze-Południu w stolicy. Deweloperzy - Grupo Lar Polska i litewski Galio Group - zainaugurowali właśnie strategiczne partnerstwo joint venture. – Startujemy z pierwszą wspólną inwestycją po uzyskaniu zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – informują spółki w komunikacie. – Kupiliśmy grunt i projekt z prawomocnym pozwoleniem na budowę, co umożliwia start budowy już w pierwszym kwartale 2026 roku. 

Ambitne plany deweloperów

Na działce o powierzchni ponad 5,3 tys. mkw. powstanie kompleks pięciu budynków z 156 mieszkaniami o podwyższonym standardzie. Obie firmy podkreślają, że inwestycja przy ul. Owsianej to dopiero początek wspólnych planów w Warszawie. Deweloperzy zapowiadają kolejne inwestycje w ramach joint venture – w sumie wybudują 1 tys. mieszkań.

– To dla nas ważny moment: finalizacja pierwszego projektu i uruchomienie budowy w tak wyjątkowej lokalizacji potwierdza, że partnerstwo z Galio ma solidne fundamenty. Chcemy wspólnie realizować projekty, które podnoszą jakość życia mieszkańców – mówi cytowana w komunikacie Renata McCabe-Kudła, prezes Grupo Lar Polska.

Nerijus Maknevičius, prezes Galio Group, podkreśla, że wejście jego firmy na warszawski rynek „jest kluczowym elementem jej strategii ekspansji”. – Osiedle przy ulicy Owsianej to pierwszy krok naszej firmy na polskim rynku, a jednocześnie początek współpracy z Grupo Lar Polska – mówi Nerijus Maknevičius.

Hiszpański koncern i litewski deweloper

Grupo Lar to hiszpański koncern deweloperski z ponad 50-letnim doświadczeniem, działający od 1969 r. na rynkach Europy, Ameryki Północnej i Południowej. W Polsce firma jest obecna od 2006 r. Wybudowała ponad 2,3 tys. mieszkań, głównie w Warszawie.

Galio Group to litewski deweloper. Działa od niemal 20 lat, buduje mieszkania i obiekty komercyjne na Litwie i Łotwie. Portfolio grupy obejmuje liczne zakończone inwestycje w Wilnie i innych miastach regionu.

Źródło: rp.pl

