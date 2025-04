Mieszkania, akademiki, lokale PRS. Grupo Lar Polska na nowych rynkach

Miasta, początkowo nieufne, przekonały się do tego instrumentu. Część inwestycji „lex” nie może jednak ruszyć, bo wciąż obowiązuje ten nieszczęsny wskaźnik parkingowy – na jedno specmieszkanie ma przypadać półtora miejsca parkingowego, choć o zniesieniu tego współczynnika rząd mówi od początku kadencji. Odpowiedni zapis przywracający gminom prawo ustalania wskaźnika parkingowego znalazł się w projekcie ustawy uwalniającej grunty.

Współczynnik parkingowy na pewno powinien być zmieniony. Konieczność budowania wielu miejsc parkingowych jest poza wszystkim sprzeczne z ideą miasta ekologicznego. Nie zapominajmy jednak, że specustawa mieszkaniowa oznacza konieczność ustalenia nie tylko liczby miejsc parkingowych. Warunków, jakie trzeba spełnić, żeby dostać uchwałę miasta zezwalającą na budowę osiedla „lex”, jest wiele. Na pewno bardzo trudno jest uzgodnić inwestycje towarzyszące, budowę dróg czy porozumieć się ze wszystkimi stronami – mieszkańcami sąsiednich budynków, rozmaitymi stowarzyszeniami, po to, by inwestycja odpowiadała ich wymaganiom. Ustawa „lex” nie jest więc łatwa, ale to doskonałe narzędzie także dla miasta, bo oprócz mieszkań deweloperzy budują drogi, szkoły, przedszkola.

Ustawa „lex deweloper” miałaby obowiązywać do czasu uchwalenia przez gminy planów ogólnych. Ministerstwo Rozwoju zapowiedziało przedłużenie pierwotnego terminu - 1 stycznia 2026 r. - o pół roku. Ale nie ma pewności, że wszystkie gminy zdążą z planami ogólnymi. Jest ryzyko paraliżu inwestycji?

Jestem przekonana, że miasta czy gminy nie mają żadnego interesu, by doprowadzić do paraliżu w wydawaniu decyzji inwestycyjnych. Musi być jakaś procedura – czy to w planach ogólnych, czy przepisach przejściowych, która pozwoli dokończyć rozpoczęte inwestycje w trybie „lex deweloper”. Inaczej cała praca, wszystkie uzgodnienia z miastem, na przykład dotyczące inwestycji towarzyszących, poszłyby na marne.

Podobne ryzyko istniało w przypadku zmiany warunków technicznych. Inwestorzy bili na alarm, że część projektów osiedli mieszkaniowych trzeba będzie wyrzucić do kosza, bo planowane po staremu byłyby zbyt gęsto zabudowane, niezgodnie z nowymi przepisami. Resort rozwoju dał inwestorom więcej czasu, inwestycje udało się dokończyć.

Tak, udało się je uratować. Wychodzę z założenia, że tak będzie także z osiedlami „lex”.

Poza założeniami ustawy zwiększającej podaż terenów inwestycyjnych resort rozwoju pokazał też projekt, który ma wspierać budownictwo – społeczne i komunalne. Najwięcej emocji wzbudził pomysł dopłat do kredytów, z których mogliby korzystać tylko kupujący nieruchomości z rynku wtórnego. Czy rynek pierwotny poradzi sobie bez takiego wsparcia?

Niespecjalnie wierzę, że klienci będą szli na rynek wtórny tylko ze względu na dopłaty. Jeśli ktoś kupuje nieruchomość, w której planuje mieszkać nawet całe życie, to różnica kilku procent w kosztach raczej nie wpłynie na jego decyzję. Oczywiście, są ludzie, którzy kupią mieszkania w starych blokach z czasów PRL, zakładając wymianę wszystkich instalacji, jakoś to sobie kalkulując. Ale są przecież i tacy, którzy wybiorą nowe mieszkanie, niezależnie, czy na rynku pierwotnym będą dopłaty, czy nie. To nigdy nie były porównywalne produkty.

Oczywiście, brak wsparcia dla kupujących nowe nieruchomości nie jest korzystny dla deweloperów, a tym bardziej dla ich klientów. Nasza branża bardziej niż na tanie kredyty czeka na spadek stóp procentowych. Firma Grupo Lar Polska sprzedała 3 tys. mieszkań, niewielu klientów korzystało z programów rządowych. Dla naszej firmy nie ma większego znaczenia, czy program dopłat jest, czy go nie ma.

Rynek mieszkań bez tanich kredytów działa już kilkanaście miesięcy i jakoś sobie radzi. Nie zamarł, transakcje są.

Tak, ludzie kupują mieszkania, choć transakcji jest mniej niż w czasach tanich kredytów. Kluczowe są dwie kwestie – dostępność terenów budowlanych i wysokość stóp procentowych. Jeśli rzeczywiście dojdzie do uwolnienia obrotu ziemią rolną, podaż działek się zwiększy, a więc ich ceny spadną. Mieszkania byłyby więc trochę tańsze. Efekt takiego działania byłby więc dużo większy niż jakiegokolwiek systemu wsparcia kredytowego.