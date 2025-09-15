Zła passa banków w ostatnich tygodniach nie jest efektem korekty po zbyt dużych wzrostach notowań, przyczyną są przede wszystkim tzw. czynniki zewnętrzne. Pytanie, jakie są dalsze perspektywy dla sektora?

Co ciągnie w dół notowania banków?

– Co może przerwać obecną złą passę banków? Punktem zwrotnym na giełdzie było ogłoszenie przez resort finansów podwyżki podatków dla sektora – wskazuje Kamil Stolarski, analityk Santander BM. – Do dziś notowania pozostają pod presją potencjalnego wzrostu obciążeń podatkowych, w ślad za tym dojdzie do spadku wartości dywidend, jakimi banki będą mogły dzielić się z akcjonariuszami. I dopóki ta sprawa nie wyklaruje się do końca, moim zdaniem nie należy spodziewać się zmiany w nastrojach inwestorów – ocenia Stolarski.

– Spadkowa korekta na giełdzie ogółem wynika głównie z pogorszenia się nastawienia inwestorów zagranicznych do Polski – mówi nam Marcin Materna, analityk BM Banku Millennium. Według Materny zaczęło się to jeszcze na początku sierpnia, po potwierdzeniu się tezy o trudnej kohabitacji rządu koalicyjnego i prezydenta. Do tego mamy planowany wzrost obciążeń dla sektora bankowego, zapowiedziany już wzrost długu publicznego do rekordowych poziomów i duży deficyt w 2026 r., obniżenie perspektywy ratingu dla Polski przez agencję Fitch i przypomnienie (w efekcie ataku dronów), że Polska jest krajem przyfrontowym.

Widmo ekstra podatków wisi nad bankami

– To wszystko sprawia, że inwestorzy będą niechętnie patrzyli na Polskę, w tym również na banki do końca tego roku – komentuje Materna. – Może później sytuacja się zmieni, bo jednocześnie dostrzegałbym kilka jasnych punktów dla sektora w perspektywie przyszłego roku – dodaje.

Jeśli chodzi o podwyżkę danin dla banków, to wydaje się ona nieunikniona, skoro w zasadzie cała klasa polityczna wytyka im ogromne zyski i wskazuje je jako źródło finansowania zwiększonych wydatków na obronność. Ale nie do końca jest pewne, jaki kształt ostatecznie ona przyjmie.