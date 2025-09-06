Warto też zauważyć, że Ministerstwo Finansów założyło w projekcie budżetu na 2026 r. m.in. podwyżkę podatku CIT od banków oraz wyższą ścieżkę dla akcyzy na alkohol, tymczasem z Kancelarii Prezydenta dobiegają raczej sceptyczne głosy odnośnie do tych ruchów. „Od początku sierpnia prezydent zawetował różne ustawy, publicznie wyraził sprzeciw wobec podwyżek podatków oraz proponował ich obniżki” – zauważa agencja Fitch.

Resort finansów zrewidował też w górę prognozę dla deficytu na ten rok – z 6,3 do 6,9 proc. PKB. Już deficyt za 2024 r. silnie zaskoczył, sięgając 6,6 proc. Dość podobna jest nowa prognoza Fitch: 6,9 proc. PKB deficytu w tym roku, 6,8 proc. w 2026 r. i 6,3 proc. w 2027 r. Słowem: jesteśmy i będziemy nie bardzo daleko od progu 3 proc. Dodatkowo, mocno oddala się perspektywa dojścia z deficytem poniżej tego poziomu, tym bardziej, że wybory parlamentarne w 2027 r. zapewne też nie będą sprzyjać ordynowaniu istotnego zacieśnienia fiskalnego. „W warunkach wysokiej polaryzacji polityczny wpływ krajowych kalkulacji politycznych na decyzje może wzrosnąć przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi do października 2027 r. Może to ograniczyć przestrzeń do wdrażania politycznie trudnych działań przed 2028 r., w tym działań wspierających konsolidację fiskalną” – napisała agencja Fitch.

Należy przy tym natomiast podkreślić, że cały czas agencja ratingowa Fitch dostrzega silne fundamenty polskiej gospodarki. „Rating Polski wspiera duża, zróżnicowana i odporna gospodarka, historia solidnej polityki makroekonomicznej zakotwiczonej w członkostwie w UE, solidne finanse zewnętrzne oraz wyższa i bardziej stabilna baza dochodów rządowych niż u „rówieśników” [krajów z koszyka ratingowego „A” – red.]” – napisano w komunikacie. Dodano, że czynniki te równoważą wysokie deficyty fiskalne, rosnący dług publiczny oraz niższe dochody i wskaźniki jakości rządzenia niż u krajów z kategorii „A”.

Co musiałoby się stać, żeby agencja Fitch obniżyła rating Polski?

W komentarzu agencja Fitch podkreśliła, że rating Polski (lub jego perspektywa) mogą ulec pogorszeniu w przypadku braku stabilizacji relacji długu do PKB w średnim okresie, np. z powodu niemożności wdrożenia działań konsolidacyjnych, niższego wzrostu lub znacznego wzrostu kosztów finansowania długu. Zresztą rewizja perspektywy ze stabilnej do negatywnej to już „żółta kartka” dla rządu i półkroku w stronę obniżki ratingu. Negatywne dla polskiego ratingu może być też istotne pogorszenie średnioterminowych perspektyw wzrostu gospodarczego (np. z powodu spadku konkurencyjności lub słabszego otoczenia zewnętrznego).

Z drugiej strony, agencja przedstawiła przesłanki za ewentualną poprawą perspektywy ratingu Polski. Jest ona jasna: wzrost zaufania do zdolności Polski do wdrożenia działań konsolidacyjnych wystarczających do ustabilizowania relacji długu do PKB w średnim okresie.