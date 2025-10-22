Aktualizacja: 22.10.2025 16:33 Publikacja: 22.10.2025 15:39
Foto: PAP/Małgorzata Sawoch
Ewentualna podwyżka do 23 proc. stawki podatku na takie napoje wymagałaby zmiany ustawy o VAT, ale na razie nie opublikowano jeszcze nawet projektu takiej nowelizacji. Rząd zapowiedział tę podwyżkę niejako „między wierszami” w informacji dla Komisji Europejskiej o działaniach w związku z procedurą nadmiernego deficytu. Polska jest nią objęta od lipca 2024 r., a to oznacza w praktyce konieczność szczegółowego przedstawiania opinii publicznej i KE działań służących zrównoważeniu finansów publicznych.
Podwyżka podatku ma objąć towary dotychczas podlegające pięcioprocentowej stawce. Według załącznika nr 10 do ustawy o VAT, są nią objęte m.in. „napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego”. Jednak podwyżka ma dotyczyć tylko napojów energetyzujących, jeśli spełniają kryterium dwudziestoprocentowej zawartości soków owocowych.
Stawka 23 proc. ma objąć też „bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych”. Nie sprecyzowano bliżej, o jakie napoje chodzi. Dziś np. piwo bezalkoholowe, kwalifikowane według nomenklatury CN do kodu 2202 91 00 ,już podlega stawce 23 proc.
Przypomnijmy, że w ostatni piątek, 17 października, Rządowe Centrum Legislacji udostępniło obszerny projekt zmian w ustawie o VAT. Ministerstwo Finansów określiło ten projekt jako „porządkujący”, bo ma naprawiać wiele luk w przepisach. Jest w nim jedna zmiana dotycząca stawek podatku, ale chodzi tam o siedmioprocentową stawkę dla środków dezynfekujących używanych na potrzeby ochrony zdrowia. Nie zawarto tam żadnych propozycji zmian w opodatkowaniu napojów energetyzujących czy bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych.
W rządowym komunikacie stwierdzono, że na razie trwają prace nad wpisaniem do wykazu prac Rady Ministrów podwyżki VAT na te napoje. Nie zapowiedziano, od kiedy miałaby obowiązywać ta podwyżka. Rząd zauważył jedynie, że spodziewanych jej efektów nie wpisano do ustawy budżetowej na 2026 r. Ponieważ jednak zmiany stawek podatków następują w osobnych ustawach, a nie w ustawie budżetowej, termin wprowadzenia zmian nie musi współgrać z kalendarzem budżetowym.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Ewentualna podwyżka do 23 proc. stawki podatku na takie napoje wymagałaby zmiany ustawy o VAT, ale na razie nie opublikowano jeszcze nawet projektu takiej nowelizacji. Rząd zapowiedział tę podwyżkę niejako „między wierszami” w informacji dla Komisji Europejskiej o działaniach w związku z procedurą nadmiernego deficytu. Polska jest nią objęta od lipca 2024 r., a to oznacza w praktyce konieczność szczegółowego przedstawiania opinii publicznej i KE działań służących zrównoważeniu finansów publicznych.
Sąd Okręgowy w Rzeszowie utrzymał w mocy wyrok dla diagnosty i kierowcy, którzy umówili się na fikcyjny przegląd...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Sąd Najwyższy rozstrzygnął kasację w sprawie konfiskaty pojazdu należącego do osoby bliskiej kierowcy skazanego...
Pracujemy nad projektem wprowadzającym jednolity status sędziego. Zniknąłby podział na sędziów sądów rejonowych,...
Przedstawiciele blisko dwudziestu organizacji, reprezentujących branże związane z kulturą, zaapelowali do minist...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Zakończony pozytywnym wynikiem egzamin na prawo jazdy, w trakcie którego doszło do kolizji, jest nieważny nawet...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas