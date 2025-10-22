Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Podrożeją energetyki smakujące jak owoce. Szykuje się podwyżka VAT

Rząd zapowiada podwyżkę stawki VAT na napoje energetyzujące, które spełniają kryterium odpowiedniej zawartości soków owocowych.

Publikacja: 22.10.2025 15:39

Podrożeją energetyki smakujące jak owoce. Szykuje się podwyżka VAT

Foto: PAP/Małgorzata Sawoch

Paweł Rochowicz

Ewentualna podwyżka do 23 proc. stawki podatku na takie napoje wymagałaby zmiany ustawy o VAT, ale na razie nie opublikowano jeszcze nawet projektu takiej nowelizacji. Rząd zapowiedział tę podwyżkę niejako „między wierszami” w informacji dla Komisji Europejskiej o działaniach w związku z procedurą nadmiernego deficytu. Polska jest nią objęta od lipca 2024 r., a to oznacza w praktyce konieczność szczegółowego przedstawiania opinii publicznej i KE działań służących zrównoważeniu finansów publicznych.

Podwyżka stawki VAT. Jakie napoje obejmie?

Podwyżka podatku ma objąć towary dotychczas podlegające pięcioprocentowej stawce. Według załącznika nr 10 do ustawy o VAT, są nią objęte m.in. „napoje bezalkoholowe, w których udział masowy soku owocowego, warzywnego lub owocowo-warzywnego wynosi nie mniej niż 20 proc. składu surowcowego”. Jednak podwyżka ma dotyczyć tylko napojów energetyzujących, jeśli spełniają kryterium dwudziestoprocentowej zawartości soków owocowych.

Stawka 23 proc. ma objąć też „bezalkoholowe odpowiedniki napojów alkoholowych”. Nie sprecyzowano bliżej, o jakie napoje chodzi. Dziś np. piwo bezalkoholowe, kwalifikowane według nomenklatury CN do kodu 2202 91 00 ,już podlega stawce 23 proc.

Ministerstwo Finansów przedstawiło już projekt „porządkujący” w sprawie VAT 

Przypomnijmy, że w ostatni piątek, 17 października, Rządowe Centrum Legislacji udostępniło obszerny projekt zmian w ustawie o VAT. Ministerstwo Finansów określiło ten projekt jako „porządkujący”, bo ma naprawiać wiele luk w przepisach. Jest w nim jedna zmiana dotycząca stawek podatku, ale chodzi tam o siedmioprocentową stawkę dla środków dezynfekujących używanych na potrzeby ochrony zdrowia. Nie zawarto tam żadnych propozycji zmian w opodatkowaniu napojów energetyzujących czy bezalkoholowych odpowiedników napojów alkoholowych.

Reklama
Reklama

W rządowym komunikacie stwierdzono, że na razie trwają prace nad wpisaniem do wykazu prac Rady Ministrów podwyżki VAT na te napoje. Nie zapowiedziano, od kiedy miałaby obowiązywać ta podwyżka. Rząd zauważył jedynie, że spodziewanych jej efektów nie wpisano do ustawy budżetowej na 2026 r. Ponieważ jednak zmiany stawek podatków następują w osobnych ustawach, a nie w ustawie budżetowej, termin wprowadzenia zmian nie musi współgrać z kalendarzem budżetowym.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Napoje Podatki VAT Stawki Vat deficyt budżetowy

Ewentualna podwyżka do 23 proc. stawki podatku na takie napoje wymagałaby zmiany ustawy o VAT, ale na razie nie opublikowano jeszcze nawet projektu takiej nowelizacji. Rząd zapowiedział tę podwyżkę niejako „między wierszami” w informacji dla Komisji Europejskiej o działaniach w związku z procedurą nadmiernego deficytu. Polska jest nią objęta od lipca 2024 r., a to oznacza w praktyce konieczność szczegółowego przedstawiania opinii publicznej i KE działań służących zrównoważeniu finansów publicznych.

Pozostało jeszcze 80% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Prawo karne
Przegląd auta „na papierze”. Prawomocny wyrok dla diagnosty i kierowcy
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Prawo karne
Syn skazany za jazdę po alkoholu, auto straciła matka
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Sądy i trybunały
Marcin Walasik: sędziowie będą mieli jednolity status. A co z wynagrodzeniem?
Minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska
Internet i prawo autorskie
Organizacje twórców apelują do minister kultury. „Pani decyzja przejdzie do historii"
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Prawo drogowe
Czy kolizja w trakcie egzaminu na prawo jazdy go unieważnia? Jest ważny wyrok NSA
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Materiał Promocyjny
Nowy Ursus to wyjątkowy projekt mieszkaniowy w historii Ronsona
Reklama
Reklama
e-Wydanie