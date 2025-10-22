Ze 100 konkretów KO zostało wyjaśnienie samego Tuska, że skoro KO zdobyła 30 proc. głosów, to należy od niej wymagać realizacji co najwyżej 30 konkretów (choć i do tylu zrealizowanych obietnic doliczyć dziś jest trudno), a z nadziei związanych z Trzecią Drogą pozostała nadzieja Szymona Hołowni na posadę w ONZ. Rząd przekonuje wprawdzie, że może pochwalić się wieloma sukcesami, ale w odbiorze społecznym są one mocno bezobjawowe.

Rozliczenia grzechów PiS, czyli as w rękawie koalicji rządzącej. Tylko kto na tym skorzysta?

A skoro tak, to przyszedł czas sięgnąć po chowanego w rękawie asa, czyli – z pomocą nadal podporządkowanej ministrowi sprawiedliwości prokuratury – przypomnieć, że może nam dużo nie wychodzi, ale oni to dopiero są źli. PiS postanowił w tym zresztą pomóc, zapraszając na scenę w czasie demonstracji w Warszawie Roberta Bąkiewicza, który może się wydawać „mądrym, dzielnym człowiekiem” Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz elektoratowi wahającemu się, czy dać jeszcze szansę PiS, czy może stawiać już na Grzegorza Brauna, ale jest to elektorat tyleż wyjątkowy, co, w skali całego społeczeństwa, nieliczny.

Dla zdecydowanej większości wyborców Bąkiewicz jest jednak równie pożądany jak ból zęba, nic więc dziwnego, że Donald Tusk i inni politycy KO zaczęli szybko eksponować jego związki z PiS, zwłaszcza w kontekście jego słów o napalmie i ataku na Biuro Krajowe KO przy użyciu koktajlu Mołotowa. Ale i bez Bąkiewicza rządzący mają – jak się okazuje – narzędzia do przypomnienia, dlaczego 15 października 2023 r. PiS nie wygrał. Wybory kopertowe, zakup Pegasusa ze środków przeznaczonych na pomoc ofiarom przestępstw i inwigilacja córki premiera jako wisienka na torcie. Komunikat jest jasny – może i my nie rządzimy dobrze, ale jak wy pozwolicie im rządzić, to dobrze nie będzie.

Pytanie, jaki będzie tego efekt? Podobny manewr zastosował bowiem PiS przed wyborami w 2023 r., czyniąc osią swojej kampanii wyborczej straszenie powrotem Donalda Tuska. Efekt? Umiarkowany. KO wprawdzie wyborów nie wygrała, ale Trzecia Droga, obiecująca politykę wykraczającą poza polaryzację PO-PiS, uzyskała ponad 14 proc., co przesądziło o sejmowej większości.