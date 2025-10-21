Rzeczpospolita
Ekonomia
Rosyjskie regiony bankrutują. Wojna Putina zabiera wszystkie dochody

Regiony Rosji toną pozbawione subsydiów z Kremla i dochodów własnych zabieranych na potrzeby wojny. Dochody z podatków od firm i obywateli maleją. Sytuacja staje się tragiczna, grozi wybuchem społecznym.

Publikacja: 21.10.2025 17:15

Foto: ALEXANDER NEMENOV / AFP

Iwona Trusewicz

Z 82 regionów Rosji sześć wydało w tym roku już wszystkie swoje rezerwy i stoi na krawędzi bankructwa. Dalszych 67 zakończyło pierwsze półrocze z „dziurą” w lokalnych finansach, która się pogłębia jeszcze bardziej.

Nie ma na wypłat dla nauczycieli, lekarzy i na remonty dróg

Na dzień 1 września sześć rosyjskich regionów miało salda na rachunkach bankowych pokrywające mniej niż 1 proc. zatwierdzonych rocznych budżetów. To oznacza, że mogły one pozwolić sobie na pokrycie wydatków tylko przez 2-3 dni, wynika z danych rosyjskiej agencji ratingowej Expert RA, które przytacza „The Moscow Times”.

Nie będzie więc wypłat świadczeń socjalnych, remontów infrastruktury publicznej, nie będzie pieniędzy na utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobków i innych instytucji samorządowych, na pensje dla urzędników i pracowników lokalnej budżetówki.

Gdzie tak jest? W liczącym około 1 mln mieszkańców obwodzie archangielskim. W Kałmucji, w obwodzie wołgogradzkim z 2,4 mln mieszkańców. W graniczących z Ukrainą obwodzie biełgorodzkim (1,5 mln mieszkańców) wydającym pieniądze także na naprawę zniszczeń wojennych.

W podobnej sytuacji są obwody uljanowski i irkucki, którym w kasie została równowartość wydatków na jeden, dwa dni. Rezerwy obwodu murmańskiego wystarczą na pokrycie wydatków na dwa dni, czyli 0,7 proc. rocznego budżetu. Obwody nowosybirski, tulski i jarosławski mogą pozwolić sobie na pokrycie około pięciu dni wydatków.

Cięcia wypłat i limit 20 litrów na paliwa na samochód

Wszystkie regiony Rosji zakończyły pierwsze półrocze z deficytem w wysokości 397,8 mld rubli, który do końca września wzrósł do 724,8 mld rubli. Co trzeci region (łącznie 26) odnotował spadek dochodów nominalnych, podczas gdy w ujęciu realnym – po uwzględnieniu inflacji – dochody zmniejszyły się w 53 regionach.

Sześćdziesiąt siedem regionów zakończyło pierwsze półrocze z „dziurą” w lokalnych finansach. Według ekonomistki Natalii Zubarewicz, największe deficyty odnotowały obwody: kemerowski (34 proc. dochodów), archangielski (31 proc.), Komi (30 proc.), murmański (28 proc.), wołogodzki (25 proc.) i irkucki (24,6 proc.).

W obwodzie irkuckim kryzys budżetowy doprowadził już do cięć wydatków: we wrześniu władze ogłosiły plany cięcia wydatków na edukację i opiekę zdrowotną. Nauczyciele w 12 obwodach doświadczyli cięć pensji, a w trzech – jarosławskim i uljanowskim oraz w Dagestanie – władze rozważają podwyższenie podatków dla małych firm w celu pokrycia deficytu. Projekty ustaw o podwyższeniu podatku transportowego zostały złożone w parlamentach regionalnych w obwodach orenburskim i nowosybirskim oraz w Kraju Krasnojarskim.

Według Natalii Zubarewicz sytuacja budżetów regionalnych jest „tragiczna” i do końca roku będzie się tylko pogarszać. Do tego dochodzi wysoka inflacja i coraz większe problemy z paliwami. W kolejnych regionach dystrybutorzy wprowadzają racjonowanie paliw. Najczęściej po 20 l na kierowcę. I nie dzieje się to tylko na tzw. niezależnych stacjach benzynowych, ale też w sieci stacji Rosnieftu i Gazpromnieftu.

