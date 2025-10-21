Z 82 regionów Rosji sześć wydało w tym roku już wszystkie swoje rezerwy i stoi na krawędzi bankructwa. Dalszych 67 zakończyło pierwsze półrocze z „dziurą” w lokalnych finansach, która się pogłębia jeszcze bardziej.

Nie ma na wypłat dla nauczycieli, lekarzy i na remonty dróg

Na dzień 1 września sześć rosyjskich regionów miało salda na rachunkach bankowych pokrywające mniej niż 1 proc. zatwierdzonych rocznych budżetów. To oznacza, że mogły one pozwolić sobie na pokrycie wydatków tylko przez 2-3 dni, wynika z danych rosyjskiej agencji ratingowej Expert RA, które przytacza „The Moscow Times”.

Nie będzie więc wypłat świadczeń socjalnych, remontów infrastruktury publicznej, nie będzie pieniędzy na utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobków i innych instytucji samorządowych, na pensje dla urzędników i pracowników lokalnej budżetówki.