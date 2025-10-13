Z tego artykułu się dowiesz: Jakie są główne przyczyny obecnego kryzysu gospodarczego w Rosji?

Które sektory rosyjskiej gospodarki najbardziej odczuwają spadek popytu na swoje produkty?

Jakie są długoterminowe konsekwencje obecnej sytuacji dla rosyjskiej gospodarki i społeczeństwa?

Od października do końca roku największy rosyjski producent cementu, Cemros, przeszedł na czterodniowy tydzień pracy w związku z gwałtownym załamaniem się branży budowlanej i rosnącym importem cementu. Firma zarządza 18 zakładami i ponad 30 kamieniołomami kruszywa w całej Rosji, zatrudnia 13 tys. osób.

„To niezbędny środek antykryzysowy. Jego celem jest utrzymanie wszystkich pracowników” – powiedział agencji Reutera rzecznik firmy Siergiej Koszkin.

Stają cementownie i koleje w Rosji

Rosnący import tańszego cementu z Białorusi, Iranu, Kazachstanu i Chin, a także załamanie na rynku deweloperskim Rosji przyczyniły się do spadku popytu na rosyjski cement. Cemros spodziewa się, że zużycie cementu w Rosji w tym roku wyniesie mniej niż 60 mln ton. To najniższy poziom od czasu pandemii w 2020 r., powiedział Koszkin.

Największy rosyjski pracodawca, monopolista kolejowy Rosyjskie Koleje Żelazne (RŻD), zatrudniający około 700 tys. osób, zażądał od pracowników swojej centrali wzięcia trzech bezpłatnych dodatkowych dni wolnych w miesiącu, oprócz regularnych urlopów i świąt, poinformowały agencję Reuters dwa źródła zaznajomione z sytuacją.