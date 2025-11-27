XV JUBILEUSZOWA EDYCJA FORUM WYZWAŃ GOSPODARCZYCH „SYMBOL 2025” – wizje, autorytety i przyszłość gospodarki połączyły siły na jednej scenie

Aktualizacja: 27.11.2025 16:08 Publikacja: 27.11.2025 15:06
Tegoroczna edycja po raz kolejny udowodniła, że przyszłość polskiej gospodarki należy do tych, którzy potrafią projektować rozwiązania zamiast na nie czekać. Nowoczesne modele zarządzania, ESG, technologie przełomu, medycyna 4.0 i przedsiębiorczość nowej generacji – te tematy zdominowały scenę Forum i stały się osią kilkugodzinnych debat o przyszłości.
Jubileuszową Galę finałową poprowadził dziennikarz telewizyjny Marek Durmała, witając serdecznie wszystkich gości. Towarzyszyła mu Joanna Drzazga-Lisiecka, dyrektor generalna PubliCity Media Group, redakcji odpowiedzialnej za organizację programu, tworząc wspólnie atmosferę profesjonalizmu i inspiracji od pierwszych chwil wydarzenia.
Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym m.in.: Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Patentowego RP, Rady Głównej Instytutów Badawczych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Związku Województw oraz Związku Powiatów Polskich.
Głównymi patronami medialnymi byli: Rzeczpospolita, Forbes, Monitor Rynkowy oraz Monitor Biznesu. Pozostali patroni medialni Forum Wyzwań Gospodarczych Symbol 2025 to: TVP3 Katowice, Dziennik Warto Wiedzieć, Europerspektywy, Staleo.pl, Zrobotyzowany.pl
W roli partnerów wydarzenia wystąpili m.in.: Blachotrapez, Beata Drzazga, Wyższa Szkoła Biznesu – NLU, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Miasto Poznań, Xtreme Fitness Gyms, UP-FIT, Kielecki Park Technologiczny, FlyPark Poland, Ippon Group, Pharmdiver, Estetic Point, Dr Dethloff Dental Clinic, Muszynianka oraz marka Dictador.
W tym roku agenda Forum była wyjątkowo zróżnicowana, ponieważ każdy panel otwierał inny obszar gospodarczej przyszłości. Pięć paneli tematycznych nadało Forum szczególną dynamikę. Każdy z nich otworzył inny wymiar współczesnej gospodarki, ale wszystkie łączyło jedno: poszukiwanie odpowiedzi na to, jak mądrze projektować przyszłość.
Jako pierwszy na scenie pojawił się panel poświęcony kobiecemu geniuszowi wszechstronności. Moderowany przez dr Justynę Szymczyk, stał się głosem o sile kobiet w biznesie, ich intuicji, wielozadaniowości, zdrowiu i odwadze. Beata Drzazga, Jolanta Bujnowska, Anna Mazurczyk i Katarzyna Porembska opowiadały o pokonywaniu stereotypów, budowaniu marek osobistych oraz o tym, że w czasach dominacji algorytmów najcenniejszą przewagą konkurencyjną pozostaje człowiek i relacja.
Następnie uczestnicy przenieśli się do świata budownictwa przyszłości, gdzie rozmowę poprowadziła Zofia Zimna. Współtworzący dyskusję Anna Bocian, dr hab. inż. Marzena Suchocka, Mariusz Lang i Rafał Łataś zaprosili publiczność do refleksji nad transformacją ESG, Zielonym Ładem, gospodarowaniem terenami inwestycyjnymi i koncepcją „miast 15-minutowych”. Podkreślali, że za zmianami technologicznymi musi iść zmiana społeczna, bo nowoczesne budownictwo to nie tylko beton i stal, ale tworzenie miejsc, w których rzeczywiście chce się żyć.
Trzeci panel przeniósł Forum w przyszłość medycyny. Pod moderacją Marka Durmały dr Marzena Zięba, Marta Jasiewicz, dr Jan Dethloff i Dariusz Rutkowski opowiedzieli o przełomach w leczeniu, o sztucznej inteligencji i robotyce pomagającej lekarzom, o terapii chorób cywilizacyjnych, badaniach klinicznych oraz wyzwaniach związanych z wdrażaniem innowacyjnych wyrobów medycznych. Wszystkich łączyło przekonanie, że medycyna przyszłości to nie tylko ratowanie ludzi, ale również przewidywanie problemów i zapobieganie im, zanim zdążą się pojawić.
Czwarty panel zanurzył uczestników w świecie synergii nauki i biznesu. Dyskusję poprowadziła dr hab. Katarzyna Bilińska, a w rozmowie wzięli udział dr hab. inż. Marek Warzecha, Justyna Lichosik, dr Jerzy Choroszczak, dr hab. Katarzyna Ławińska i Renata Szabelak. Rozmawiano o tym, jak przełożyć potencjał laboratoriów i badań na realne wyniki gospodarcze; o automatyzacji, AI i robotyzacji przemysłu; o roli centrów transferu technologii i o tym, że największe innowacje rodzą się wtedy, gdy nauka wreszcie nie tylko inspiruje biznes, ale zaczyna z nim współpracować.
Wieńczący część merytoryczną panel przedsiębiorców poprowadził Jakub Lisiecki, dyrektor zarządzający PubliCity Media Group, redaktor naczelny Monitora Rynkowego. Na scenie spotkali się twórcy marek, którzy zamiast definicji sukcesu, pokazują go codzienną pracą: Łukasz Dojka, Emil Dudzik, Sebastian Gazda i Piotr Bijański. To była rozmowa o tworzeniu i skalowaniu firm, franczyzie, odpowiedzialnym rozwoju i o tym, że prawdziwa marka powstaje nie wtedy, gdy rośnie ale wtedy, gdy potrafi rosnąć, zachowując jakość, autentyczność i DNA, które miało ją odróżniać od początku.
W XV edycji programu Symbol Kapituła przyznała nagrody około 50 podmiotom reprezentującym różne branże. Wyróżnieni z emocjami w głosie podkreślali, że rozwój, skuteczne zarządzanie oraz determinacja i wiara w to, co robią, napędzają ich każdego dnia.
Gwiazdą tegorocznej edycji była Adrianna Biedrzyńska, która wystąpiła na scenie wraz z córką, Michaliną Robakiewicz. Ich obecność nadała wydarzeniu wyjątkowo emocjonalny wymiar, łącząc sztukę, wrażliwość z ważnością eventu.
Edycja 2025 po raz kolejny potwierdziła, że SYMBOL to nie tylko wydarzenie, a przede wszystkim przestrzeń wymiany idei, relacji i wpływu.
Monitor Rynkowy PubliCity Media Group
oprac. Katarzyna Michałkiewicz
Dla biznesu oznacza to ryzyko strat finansowych i utraty ciągłości działania. Dlatego kluczowy jest wzrost świadomości firm w zakresie cyberzagrożeń i korzystanie ze sprawdzonej ochrony.
