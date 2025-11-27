Z tego artykułu się dowiesz: Jakie jest nowe porozumienie między Ukrainą a Międzynarodowym Funduszem Walutowym?

Dlaczego umowa między Ukrainą a Wielką Brytanią jest istotna dla produkcji dronów?

Jakie kroki musi podjąć Ukraina, aby spełnić warunki finansowania przez MFW?

Jakie są prognozowane wyzwania finansowe dla Ukrainy w nadchodzących latach?

Nowy program MFW dla Ukrainy będzie obowiązywał przez cztery lata, ogłosiła premier Julia Swyrydenko. „Ten program pomoże sfinansować krytyczne wydatki, utrzymać stabilność makrofinansową i pozyskać dodatkowe wsparcie zewnętrzne, co jest dla nas niezwykle ważne” – napisała ukraińska premier na portalu społecznościowym. Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Wykonawczych MFW.

Potwierdzona odporność gospodarki Ukrainy

Według Swyrydenko, podczas dyskusji nad nowym programem fundusz potwierdził odporność ukraińskiej gospodarki pomimo rosyjskich ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę. Ukraina ze swojej strony przygotowała budżet na 2026 rok zgodnie z ramami nowego programu MFW, „z naciskiem na efektywne wykorzystanie każdej hrywny” – podkreśliła ukraińska premier. Szefowa rządu powiedziała również, że Kijów nadal angażuje się w reformy. Chodzi o zwalczanie szarej strefy, korupcji i wzmacnianie zarządzania w sektorze publicznym.

Gavin Gray, szef misji MFW na Ukrainie, potwierdził, że osiągnięto porozumienie. Podkreślił, że program pomocy finansowej ma na celu utrzymanie stabilności makroekonomicznej Ukrainy, przywrócenie stabilności zadłużenia, walkę z korupcją i poprawę zarządzania. „Oczekujemy, że program ten przyspieszy zakrojone na szeroką skalę wsparcie zewnętrzne w celu wypełnienia luk finansowych Ukrainy” – podkreślił Gray.