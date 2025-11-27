Reklama
Nowa pomoc dla Ukrainy: MFW da kredyt, Londyn wyprodukuje drony

Jest porozumienie Ukrainy i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Kijów dostanie kredyt w wysokości 8,2 mld dol. Także w czwartek umowę licencyjną podpisały Ukraina i Wielka Brytania. Londyn wyprodukuje dla Ukrainy drony przechwytujące Octopus.

Publikacja: 27.11.2025 11:37

Pomnik Niepodległości górujący nad Placem Niepodległości w Kijowie

Pomnik Niepodległości górujący nad Placem Niepodległości w Kijowie

Foto: Siergiej GAPON / AFP

Iwona Trusewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie jest nowe porozumienie między Ukrainą a Międzynarodowym Funduszem Walutowym?
  • Dlaczego umowa między Ukrainą a Wielką Brytanią jest istotna dla produkcji dronów?
  • Jakie kroki musi podjąć Ukraina, aby spełnić warunki finansowania przez MFW?
  • Jakie są prognozowane wyzwania finansowe dla Ukrainy w nadchodzących latach?

Nowy program MFW dla Ukrainy będzie obowiązywał przez cztery lata, ogłosiła premier Julia Swyrydenko. „Ten program pomoże sfinansować krytyczne wydatki, utrzymać stabilność makrofinansową i pozyskać dodatkowe wsparcie zewnętrzne, co jest dla nas niezwykle ważne” – napisała ukraińska premier na portalu społecznościowym. Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Wykonawczych MFW.

Potwierdzona odporność gospodarki Ukrainy

Według Swyrydenko, podczas dyskusji nad nowym programem fundusz potwierdził odporność ukraińskiej gospodarki pomimo rosyjskich ataków na sektor energetyczny i infrastrukturę. Ukraina ze swojej strony przygotowała budżet na 2026 rok zgodnie z ramami nowego programu MFW, „z naciskiem na efektywne wykorzystanie każdej hrywny” – podkreśliła ukraińska premier. Szefowa rządu powiedziała również, że Kijów nadal angażuje się w reformy. Chodzi o zwalczanie szarej strefy, korupcji i wzmacnianie zarządzania w sektorze publicznym.

Gavin Gray, szef misji MFW na Ukrainie, potwierdził, że osiągnięto porozumienie. Podkreślił, że program pomocy finansowej ma na celu utrzymanie stabilności makroekonomicznej Ukrainy, przywrócenie stabilności zadłużenia, walkę z korupcją i poprawę zarządzania. „Oczekujemy, że program ten przyspieszy zakrojone na szeroką skalę wsparcie zewnętrzne w celu wypełnienia luk finansowych Ukrainy” – podkreślił Gray.

Według prognozy bazowej MFW, całkowity deficyt finansowy Ukrainy w latach 2026–2029 szacowany jest na około 136,5 mld dol. Organizacja szacuje, że w latach 2026–2027, biorąc pod uwagę istniejące zobowiązania, Kijów będzie musiał zmierzyć się z luką finansową w wysokości około 63 mld dol. Z tym wszystkim nie poradzi sobie bez znaczącej pomocy z zewnątrz.

Zadania dla Narodowego Banku Ukrainy

Warunkiem finansowania ze strony MFW jest przyjęcie przez Ukrainę budżetu na 2026 r., zgodnego z ramami programu. Kijów musi również podjąć działania w celu uniknięcia nieefektywnych wydatków i nieuzasadnionych ulg podatkowych, wdrożyć strategię restrukturyzacji zadłużenia oraz zintensyfikować działania na rzecz zwalczania unikania płacenia podatków. Ponadto program zakłada reformę służb podatkowych i celnych, powołanie nowego szefa służby celnej oraz wdrożenie infrastruktury informatycznej w celu poprawy efektywności.

Narodowy Bank Ukrainy musi w ciągu trzech lat obniżyć inflację do 5 proc., „zapewniając jednocześnie większą elastyczność kursu walutowego w celu dostosowania się do czynników fundamentalnych i wzmacniając rolę kursu walutowego jako amortyzatora wstrząsów”. Według Bloomberga, MFW domaga się od Kijowa dewaluacji hrywny w celu poprawy sytuacji fiskalnej kraju poprzez zwiększenie dochodów budżetowych. Poprzedni program finansowania MFW o wartości 15,6 mld dol. został uzgodniony w 2023 r.

Octopusy powstaną na Wyspach

Osiągnięcie porozumienia z MFW to nie jedyna dobra dla Ukrainy wiadomość. 27 listopada ogłoszono także, że przedstawiciele ministerstw obrony Wielkiej Brytanii i Ukrainy podpisali umowę licencyjną. Zakłada ona produkcję na Wyspach ukraińskich dronów przechwytujących Octopus, które neutralizują rosyjskie Szahedy.

„Wspólnie z naszymi sojusznikami rozwijamy ukraińskie zdolności w zakresie obrony powietrznej. To historyczny precedens i kolejny ważny krok, który pozwoli Wielkiej Brytanii produkować ukraińskie drony przechwytujące, które dowiodły swojej skuteczności w walce z Szahedami” – napisał na Facebooku ukraiński minister obrony Denis Szmyhal.

Wielka Brytania planuje produkować 2000 dronów przechwytujących Octopus miesięcznie i wysyłać je na Ukrainę. W listopadzie dron ten wszedł do seryjnej produkcji na Ukrainie. Takie drony przechwytujące mogą być używane w nocy, w warunkach zakłóceń sygnału i na niskich wysokościach. Technologia została przekazana trzem pierwszym producentom, a 11 kolejnych przygotowuje linie produkcyjne.

Nowy program MFW dla Ukrainy będzie obowiązywał przez cztery lata, ogłosiła premier Julia Swyrydenko. „Ten program pomoże sfinansować krytyczne wydatki, utrzymać stabilność makrofinansową i pozyskać dodatkowe wsparcie zewnętrzne, co jest dla nas niezwykle ważne” – napisała ukraińska premier na portalu społecznościowym. Umowa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Dyrektorów Wykonawczych MFW.

Potwierdzona odporność gospodarki Ukrainy

