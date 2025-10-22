04:50 Port w obwodzie odeskim celem powietrznego ataku Rosjan

W porcie Izmaił, w wyniku ataku powietrznego Rosji, uszkodzona została infrastruktura portowa i energetyczna. Lokalne władze podają, że w wyniku ataku część odbiorców jest pozbawionych dostępu do prądu. W portowym mieście doszło też do pożarów, które są sukcesywnie gaszone.

04:47 Straż Graniczna Ukrainy publikuje nagranie ilustrujące ataki dronów na Rosjan w rejonie Konstantynówki

Celem ataków, które miały miejsce w obwodzie donieckim, były rosyjskie grupy dywersyjno-sabotażowe, a także m.in. czołg i pojazd opancerzony.

04:44 W nocy rosyjskie drony atakowały Zaporoże

Gubernator obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku w płomieniach stanął blok mieszkalny. Uszkodzone zostały też domy jednorodzinne. W ataku nikt nie ucierpiał.

04:42 Kijów był w nocy celem ataku z użyciem pocisków balistycznych

Władze ukraińskiej stolicy informowały o aktywności w mieście obrony przeciwlotniczej. W Kijowie w nocy rozległy się eksplozje. Mer Kijowa, Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że w wyniku ataku doszło do pożarów w rejonie hołosijiwskim. Nad ranem w mieście ogłoszono alarm w związku z groźbą ataku dronów.

04:41 Obwód tarnopolski przyjął seniorów ewakuowanych z objętego walkami obwodu donieckiego

Część ewakuowanych seniorów to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Najstarsi mają ponad 90 lat.

04:36 Siergiej Ławrow spotka się w Moskwie z szefem MSZ Kazachstanu

Jermek Koszerbajew składa 22 października pierwszą, po objęciu stanowiska szefa resortu dyplomacji, oficjalną wizytę w Moskwie.

04:33 Burkina Faso chce zbudować elektrownię atomową we współpracy z Rosatomem

O planach, na łamach dziennika „Izwiestia”, poinformował ambasador Burkina Faso w Rosji. Inwestycja ma ruszyć w ciągu pięciu lat. Pierwsza elektrownia atomowa w Burkina Faso ma mieć niewielką moc, ale w dalszych planach, jak wynika ze słów ambasadora, jest również budowa większej elektrowni.

04:31 W nocy działanie wstrzymało kilka rosyjskich lotnisk

Tymczasowo samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Penzie, Jarosławiu, Pskowie, Kałudze. O wstrzymaniu działania lotnisk informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1336 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1336 dniu wojny Foto: PAP

04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: