Aktualizacja: 22.10.2025 04:53 Publikacja: 22.10.2025 04:53
W porcie Izmaił, w wyniku ataku powietrznego Rosji, uszkodzona została infrastruktura portowa i energetyczna. Lokalne władze podają, że w wyniku ataku część odbiorców jest pozbawionych dostępu do prądu. W portowym mieście doszło też do pożarów, które są sukcesywnie gaszone.
Celem ataków, które miały miejsce w obwodzie donieckim, były rosyjskie grupy dywersyjno-sabotażowe, a także m.in. czołg i pojazd opancerzony.
Gubernator obwodu zaporoskiego, Iwan Fedorow poinformował, że w wyniku ataku w płomieniach stanął blok mieszkalny. Uszkodzone zostały też domy jednorodzinne. W ataku nikt nie ucierpiał.
Władze ukraińskiej stolicy informowały o aktywności w mieście obrony przeciwlotniczej. W Kijowie w nocy rozległy się eksplozje. Mer Kijowa, Witalij Kliczko napisał w serwisie Telegram, że w wyniku ataku doszło do pożarów w rejonie hołosijiwskim. Nad ranem w mieście ogłoszono alarm w związku z groźbą ataku dronów.
Część ewakuowanych seniorów to osoby z niepełnosprawnością ruchową. Najstarsi mają ponad 90 lat.
Jermek Koszerbajew składa 22 października pierwszą, po objęciu stanowiska szefa resortu dyplomacji, oficjalną wizytę w Moskwie.
O planach, na łamach dziennika „Izwiestia”, poinformował ambasador Burkina Faso w Rosji. Inwestycja ma ruszyć w ciągu pięciu lat. Pierwsza elektrownia atomowa w Burkina Faso ma mieć niewielką moc, ale w dalszych planach, jak wynika ze słów ambasadora, jest również budowa większej elektrowni.
Tymczasowo samolotów nie przyjmowały i nie odprawiały lotniska w Penzie, Jarosławiu, Pskowie, Kałudze. O wstrzymaniu działania lotnisk informował rosyjski urząd lotnictwa cywilnego (Rosawiacja).
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1336 dniu wojny
Foto: PAP
Czytaj więcej
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 20 na 21 paździe...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
W porcie Izmaił, w wyniku ataku powietrznego Rosji, uszkodzona została infrastruktura portowa i energetyczna. Lokalne władze podają, że w wyniku ataku część odbiorców jest pozbawionych dostępu do prądu. W portowym mieście doszło też do pożarów, które są sukcesywnie gaszone.
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W nocy z 20 na 21 października ukraiński...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. W niedzielę wieczorem rosyjskie drony at...
Po spotkaniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem europejscy przywódcy p...
Gośćmi szesnastego odcinka podcastu „Rzecz o geopolityce” Mateusza Grzeszczuka byli prof. Kamil Zajączkowski z C...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nadal intensywnie pracuje na rzecz osiągnięcia pokoju, jednak cierpl...
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas