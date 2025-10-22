Lotnisko w Wilnie nie działało przez całą noc. Nietypowy powód

W związku z tymczasowym zamknięciem lotniska zakłóconych zostało ok. 30 lotów – podaje litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Skutki zamknięcia lotniska odczuło ok. 4 tys. podróżnych.

Z wstępnych informacji wynika, że nad Litwą pojawiło się we wtorek wieczorem kilkadziesiąt balonów znad Białorusi. Balony te były wykorzystywane do przemytu papierosów.

Jak dotąd – jak podaje litewski nadawca LRT – znaleziono pięć balonów. W związku ze sprawą aresztowano jedną osobę i przechwycono ok. 7 tys. paczek papierosów. Poszukiwania balonów i podwieszonej pod nie kontrabandy trwają.

Poprzednio do zakłócenia działania lotniska w Wilnie przez pojawienie się balonów przemytników doszło na początku października. Wówczas w litewskiej przestrzeni powietrznej pojawiło się ok. 20 balonów meteorologicznych.