Lotnisko w Wilnie nie działało przez całą noc. Nietypowy powód

Lotnisko w Wilnie musiało zawiesić działanie w nocy z 21 na 22 października. Funkcjonowanie lotniska zakłóciło pojawienie się licznych balonów, używanych do przemycania papierosów. Lotnisko otwarto ponownie o 6.30 w środę.

Publikacja: 22.10.2025 07:01

Balony zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Wilnie

Foto: PAP/EPA

Artur Bartkiewicz

W związku z tymczasowym zamknięciem lotniska zakłóconych zostało ok. 30 lotów – podaje litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Skutki zamknięcia lotniska odczuło ok. 4 tys. podróżnych. 

Z wstępnych informacji wynika, że nad Litwą pojawiło się we wtorek wieczorem kilkadziesiąt balonów znad Białorusi. Balony te były wykorzystywane do przemytu papierosów. 

Jak dotąd – jak podaje litewski nadawca LRT – znaleziono pięć balonów. W związku ze sprawą aresztowano jedną osobę i przechwycono ok. 7 tys. paczek papierosów. Poszukiwania balonów i podwieszonej pod nie kontrabandy trwają. 

Poprzednio do zakłócenia działania lotniska w Wilnie przez pojawienie się balonów przemytników doszło na początku października. Wówczas w litewskiej przestrzeni powietrznej pojawiło się ok. 20 balonów meteorologicznych. 

Lotnisko było nieczynne od wtorku, od godziny 22.23. 14 samolotów, które miały wylądować w Wilnie, skierowano na inne lotniska – 10 na lotnisko w Kownie, dwa do Rygi i po jednym do Palangi (nadmorskie uzdrowisko na Litwie – red.) oraz do Warszawy. 

10 lotów zostało odwołanych, jeden samolot lecący do Wilna zawrócił na lotnisko startowe. Start pięciu samolotów z lotniska w Wilnie został opóźniony. 

Więcej informacji wkrótce

Źródło: rp.pl

