Lotnisko w Wilnie nie działało przez całą noc. Nietypowy powód

Balony zakłóciły funkcjonowanie lotniska w Wilnie
W związku z tymczasowym zamknięciem lotniska zakłóconych zostało ok. 30 lotów – podaje litewskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Skutki zamknięcia lotniska odczuło ok. 4 tys. podróżnych.
Z wstępnych informacji wynika, że nad Litwą pojawiło się we wtorek wieczorem kilkadziesiąt balonów znad Białorusi. Balony te były wykorzystywane do przemytu papierosów.
Jak dotąd – jak podaje litewski nadawca LRT – znaleziono pięć balonów. W związku ze sprawą aresztowano jedną osobę i przechwycono ok. 7 tys. paczek papierosów. Poszukiwania balonów i podwieszonej pod nie kontrabandy trwają.
Poprzednio do zakłócenia działania lotniska w Wilnie przez pojawienie się balonów przemytników doszło na początku października. Wówczas w litewskiej przestrzeni powietrznej pojawiło się ok. 20 balonów meteorologicznych.
Lotnisko było nieczynne od wtorku, od godziny 22.23. 14 samolotów, które miały wylądować w Wilnie, skierowano na inne lotniska – 10 na lotnisko w Kownie, dwa do Rygi i po jednym do Palangi (nadmorskie uzdrowisko na Litwie – red.) oraz do Warszawy.
10 lotów zostało odwołanych, jeden samolot lecący do Wilna zawrócił na lotnisko startowe. Start pięciu samolotów z lotniska w Wilnie został opóźniony.
Więcej informacji wkrótce
