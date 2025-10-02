Atak w synagodze w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją, w tym napastnik

Aktualizacja: 02.10.2025 13:52 Publikacja: 02.10.2025 11:41
Służby na miejscu zdarzenia
Foto: Reuters/Phil Noble
Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.
W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że trzy osoby zginęły, wśród nich jest także napastnik.
Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru objętego działaniami policji.
Policja podała, że podejrzany o atak w Crumpsall został postrzelony, potem poinformowała, że napastnik nie żyje.
Jak poinformowano, funkcjonariusze policji Greater Manchester oddali strzały o godz. 9.38. Policja poinformowała o postrzeleniu jednego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy ataku. Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia o godz. 9.41 i udzielają pomocy osobom postronnym, w tym czterem osobom, które odniosły obrażenia.
Czytaj więcej
Francuska policja aresztowała mężczyznę podejrzanego o próbę podpalenia synagogi w mieście La Gra...
Według brytyjskiego „Guardiana”, na miejscu znajduje się oddział saperów. Szpitale w okolicy zaostrzyły środki bezpieczeństwa, donosi gazeta.
Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester.
Do ataku doszło w Jom Kipur – najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym.
Brytyjski premier Keir Starmer, który jest w Kopenhadze na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, został poinformowany o ataku i zdecydował się skrócić wizytę w Danii. W oświadczeniu w serwisie X napisał, że jest głęboko wstrząśnięty atakiem na synagogę w Crumpsall. „Fakt, że wydarzyło się to w Jom Kipur, najświętszym dniu w kalendarzu żydowskim, czyni to wydarzenie jeszcze bardziej przerażającym” – napisał.
„Moje myśli są z bliskimi wszystkich poszkodowanych, a podziękowania kieruję do służb ratunkowych i wszystkich osób udzielających pierwszej pomocy” – dodał brytyjski premier.
Zapytana o atak na synagogę w Manchesterze liderka konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała w wywiadzie dla BBC, że wygląda to na „skandaliczny atak na społeczność żydowską w jej najświętszy dzień” – nazywając go „ohydnym i odrażającym”.
Organizacja Community Security Trust (CST), która monitoruje przejawy antysemityzmu w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że był to „przerażający atak”. Dave Rich z CST powiedział, że „Jom Kipur to najświętszy dzień w roku żydowskim”. – To bardzo uroczysty dzień, a synagogi w całym kraju są pełne przez cały dzień – dodał.
W Manchesterze żyje obecnie ok. 30 tys. Żydów, co czyni go drugim po Londynie największym skupiskiem mniejszości żydowskiej w Wielkiej Brytanii. W mieście otwarte są cztery synagogi.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.
W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że trzy osoby zginęły, wśród nich jest także napastnik.
Od wczesnego rana w Monachium trwa zakrojona na szeroką skalę operacja policji i straży pożarnej. Na miejscu obe...
40-letni Thomas Jacob Sanford, były żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, staranował swoim samochodem drzwi...
Rosyjska „flota cieni” dostarcza włoskim bandytom świeżo wyprodukowane „kałasznikowy”. Nie wiadomo, czy to fragm...
Co najmniej dwie osoby zginęły, a dziewięć zostało rannych w ataku na kościół mormonów w Grand Blanc w stanie Mi...
FBI zwalnia agentów sfotografowanych na kolanach podczas protestu na rzecz sprawiedliwości rasowej w 2020 r., po...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas