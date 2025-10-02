Rzeczpospolita
Atak w synagodze w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją, w tym napastnik

Dwie osoby zginęły w incydencie, do którego doszło w dzielnicy Manchesteru - Crumpsall. Zginął także napastnik. Jak poinformowano, początkowo policja otrzymała wezwanie do zdarzenia, związanego z samochodem, który wjechał w przechodniów, potem policja odebrała informację o pchnięciu nożem kilku osób w synagodze.

Aktualizacja: 02.10.2025 13:52 Publikacja: 02.10.2025 11:41

Służby na miejscu zdarzenia

Służby na miejscu zdarzenia

Foto: Reuters/Phil Noble

Bartosz Lewicki

Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.

W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że trzy osoby zginęły, wśród nich jest także napastnik. 

Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru objętego działaniami policji. 

Policja: podejrzany o atak został postrzelony

Policja podała, że podejrzany o atak w Crumpsall został postrzelony, potem poinformowała, że napastnik nie żyje. 

Jak poinformowano, funkcjonariusze policji Greater Manchester oddali strzały o godz. 9.38. Policja poinformowała o postrzeleniu jednego mężczyzny, prawdopodobnie sprawcy ataku. Ratownicy medyczni przybyli na miejsce zdarzenia o godz. 9.41 i udzielają pomocy osobom postronnym, w tym czterem osobom, które odniosły obrażenia.

Czytaj więcej

Policja na miejscu eksplozji w La Grande-Motte
Przestępczość
Eksplozja przed synagogą we Francji. Podczas aresztowania podejrzanego doszło do strzelaniny

Według brytyjskiego „Guardiana”, na miejscu znajduje się oddział saperów. Szpitale w okolicy zaostrzyły środki bezpieczeństwa, donosi gazeta. 

Crumpsall to dzielnica miasta Manchester w Anglii, w hrabstwie Wielki Manchester, w dystrykcie metropolitalnym Manchester. 

Premier Keir Starmer w związku z atakiem wróci wcześniej z Kopenhagi

Do ataku doszło w Jom Kipur – najświętszym dniu w żydowskim kalendarzu religijnym. 

Brytyjski premier Keir Starmer, który jest w Kopenhadze na szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej, został poinformowany o ataku i zdecydował się skrócić wizytę w Danii. W oświadczeniu w serwisie X napisał, że jest głęboko wstrząśnięty atakiem na synagogę w Crumpsall.  „Fakt, że wydarzyło się to w Jom Kipur, najświętszym dniu w kalendarzu żydowskim, czyni to wydarzenie jeszcze bardziej przerażającym” – napisał. 

„Moje myśli są z bliskimi wszystkich poszkodowanych, a podziękowania kieruję do służb ratunkowych i wszystkich osób udzielających pierwszej pomocy” – dodał brytyjski premier.

Zapytana o atak na synagogę w Manchesterze liderka konserwatystów Kemi Badenoch powiedziała w wywiadzie dla BBC, że wygląda to na „skandaliczny atak na społeczność żydowską w jej najświętszy dzień” – nazywając go „ohydnym i odrażającym”.

Organizacja Community Security Trust (CST), która monitoruje przejawy antysemityzmu w Wielkiej Brytanii, stwierdziła, że był to „przerażający atak”. Dave Rich z CST powiedział, że „Jom Kipur to najświętszy dzień w roku żydowskim”. – To bardzo uroczysty dzień, a synagogi w całym kraju są pełne przez cały dzień – dodał. 

W Manchesterze żyje obecnie ok. 30 tys. Żydów, co czyni go drugim po Londynie największym skupiskiem mniejszości żydowskiej w Wielkiej Brytanii. W mieście otwarte są cztery synagogi.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Wielka Brytania Manchester

