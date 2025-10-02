Atak w synagodze w Manchesterze. Trzy osoby nie żyją, w tym napastnik

Policja regionu Wielki Manchester poinformowała, że funkcjonariusze zostali wezwani do synagogi Heaton Park Hebrew Congregation przy Middleton Road w Crumpsall o godz. 9.31 przez osobę, która twierdziła, że była świadkiem, jak samochód wjechał w przechodniów, a następnie odebrano informację o osobach ranionych nożem w synagodze. Kilka minut później policja ogłosiła „poważny incydent”.

W ataku ranne zostały cztery osoby. Policja twierdzi, że obrażenia rannych powstały zarówno w wyniku uderzenia pojazdu, jak i ran kłutych. Policja potwierdziła, że trzy osoby zginęły, wśród nich jest także napastnik.

Burmistrz Manchesteru Andy Burnham poinformował, że zagrożenie minęło, ale zaapelował, by mieszkańcy unikali obszaru objętego działaniami policji.

Policja: podejrzany o atak został postrzelony

Policja podała, że podejrzany o atak w Crumpsall został postrzelony, potem poinformowała, że napastnik nie żyje.