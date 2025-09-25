Do incydentu doszło dwa dni po tym, jak z powodu pojawienia się tajemniczych dronów działanie, na około cztery godziny, wstrzymało lotnisko w Kopenhadze. W tym samym czasie pojawienie się dronów doprowadziło do zawieszenia działania lotniska w Oslo.

Drony paraliżują ruch na lotnisku w Aalborgu. W śledztwo włącza się armia

Duńska policja informuje, że drony, które pojawiły się w pobliżu lotniska w Aalborgu, zachowywały się podobnie jak te, które sparaliżowały działanie lotniska w Kopenhadze. Z informacji policji wynika, że drony opuściły przestrzeń powietrzną w rejonie lotniska w Aalborgu po ok. trzech godzinach.

Policja z Jutlandii Południowej podała, że drony były widziane również w pobliżu lotnisk w Esbjergu, Sonderborgu i Skrydstrup. W tym ostatnim mieście znajduje się baza duńskich sił powietrznych, w której stacjonują myśliwce F-16 i F-35

Zamknięcie lotniska w Aalborgu miało znaczenie dla działań duńskich sił zbrojnych, ponieważ lotnisko obsługuje również loty wojskowe. Dlatego w śledztwie dotyczącym incydentu policję wspierają duńskie siły zbrojne. Duńska armia odmawia jednak komentarza w tej sprawie.