Aktywistka zagłodzi się w brytyjskim areszcie? Jej rodzina alarmuje

Rodzina 29-letniej Teuty Hoxhy, aktywistki Akcji Palestyńskiej, organizacji uznanej za brytyjskie władze za terrorystyczną alarmuje, że kobieta może umrzeć w areszcie, w którym prowadzi od 43 dni strajk głodowy.

Publikacja: 22.12.2025 12:28

Rahma Hoxha

Rahma Hoxha

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie obawy wyraża rodzina Teuty Hoxhy w związku z prowadzonym przez nią strajkiem głodowym?
  • Czego domaga się Akcja Palestyńska?
  • Dlaczego brytyjskie władze uznały Akcję Palestyńską za organizację terrorystyczną?

Rodzina aktywistki domaga się interwencji brytyjskiego rządu, która pozwoliłaby uchronić 29-latkę przed zagłodzeniem się w areszcie. 

Siostra 29-letniej aktywistki: Jedynym, czego siostra może użyć do oporu, jest jej ciało

Kobieta czeka na proces od 13 miesięcy. Jej siostra powiedziała w rozmowie ze Sky News, że w związku z prowadzonym protestem odczuwa ona stale bóle głowy, ma problemy z poruszaniem się i nie jest w stanie ustać na nogach podczas modlitwy. Bliscy 29-latki obawiają się o jej życie. 

– Wiemy, że lekarze powiedzieli już jej co zrobić, gdy upadnie, a ona przekazała im, jak mają się zachować, jeśli straci przytomność – mówiła w rozmowie ze Sky News młodsza siostra Teuty, Rahma Hoxha. – Od ponad roku przebywa w areszcie tymczasowym, jej proces ma się rozpocząć dopiero w kwietniu przyszłego roku, a wnioski o zwolnienie za kaucją są wciąż odrzucane – dodała. 

Kwiaty w pobliżu miejsca zamachu na plaży Bondi
Przestępczość
Nowe tropy ws. zamachu na plaży Bondi: Filipiny i Państwo Islamskie

17-letnia Rahma mówi, że mimo problemów ze zdrowiem siostra codziennie dzwoni do niej z aresztu m.in. po to, by pomóc jej w odrabianiu lekcji. – Jest dla mnie jak matka. Nasza matka umarła, gdy byłam bardzo mała – dodaje. 

– Teuta opiekuje się mną i moim rodzeństwem, czyta nam na dobranoc. Zawsze jest przy mnie, nawet gdy jest w areszcie, pomaga mi odrabiać prace domowe i powtarzać do egzaminów – mówi Rahma. – Moja siostra to opiekuńcza i kochająca osoba. Czuję się, jakby państwo zabrało mi kawałek mnie – podsumowuje siostra uwięzionej aktywistki. 

– Jedynym, czego do oporu może użyć Teuta, jest jej ciało i je właśnie wykorzystuje przeciwko państwu – mówi też 17-latka.

Teuta opiekuje się mną i moim rodzeństwem, czyta nam na dobranoc. Zawsze jest przy mnie, nawet gdy jest w areszcie, pomaga mi odrabiać prace domowe i powtarzać do egzaminów

Rahma Hoxha, 17-letnia siostra aktywistki Akcji Palestyńskiej, która prowadzi strajk głodowy

Teuta jest jedną z ośmiorga aresztowanych aktywistów Akcji Palestyńskiej, którzy prowadzą strajk głodowy. Wszyscy oczekują na procesy związane z zarzutami włamania się i wyrządzenia szkody w mieniu. Wszyscy zaprzeczają stawianym im zarzutom.

Czego domaga się Akcja Palestyńska?

Akcja Palestyńska została uznana za organizację terrorystyczną 5 lipca 2025 roku po tym, jak jej członkowie wdarli się na teren bazy brytyjskich Sił Powietrznych Brize Norton i rozpylili czerwoną farbę na dwóch samolotach RAF (miało to symbolizować rozlew krwi, do którego dochodzi w Strefie Gazy), a także uszkodzili silniki samolotów za pomocą łomów. Już wcześniej aktywiści tej organizacji podejmowali działania, które wiązały się z niszczeniem mienia i włamaniami do różnego rodzaju obiektów.

Akcja Palestyńska prowadziła akcję bezpośrednią, która miała na celu zakłócenie dostaw broni z Wielkiej Brytanii do Izraela. Obecnie uczestniczący w strajku głodowym aktywiści chcą, by z brytyjskich fabryk przestała płynąć broń, która trafia do izraelskiej armii. Chcą też ponownej legalizacji działania Akcji Palestyńskiej i poprawy sposobu traktowania aresztowanych, w tym umożliwienia aktywistom wyjścia za kaucją. 

Rodziny protestujących podkreślają, że aresztowani, którzy są obywatelami Wielkiej Brytanii, mogą umrzeć w aresztach, mimo że nigdy nie skazano żadnego z nich za żadne przestępstwo. 

Brytyjski rząd podkreśla, że nie zamierza ingerować w toczące się sprawy karne. – Tym aresztantom stawiane są poważne zarzuty dotyczące włamania z użyciem przemocy i niszczenia mienia. Decyzje ws. procesu są podejmowane przez niezależnych sędziów, a prawnicy mogą stawiać się w sądzie działając w interesie swoich klientów – oświadczył minister ds. więziennictwa lord James Timpson. – Mamy wymiar sprawiedliwości oparty na zasadzie podziału władz, niezależne sądownictwo jest fundamentem naszego systemu. Byłoby całkowicie niekonstytucyjne i niewłaściwe, gdyby ministrowie interweniowali w toczące się procesy – dodał. 

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Konflikt Izraelsko-Palestyński Miejsca Regiony Azja Izrael Strefa Gazy
e-Wydanie
