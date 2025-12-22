17-letnia Rahma mówi, że mimo problemów ze zdrowiem siostra codziennie dzwoni do niej z aresztu m.in. po to, by pomóc jej w odrabianiu lekcji. – Jest dla mnie jak matka. Nasza matka umarła, gdy byłam bardzo mała – dodaje.

– Teuta opiekuje się mną i moim rodzeństwem, czyta nam na dobranoc. Zawsze jest przy mnie, nawet gdy jest w areszcie, pomaga mi odrabiać prace domowe i powtarzać do egzaminów – mówi Rahma. – Moja siostra to opiekuńcza i kochająca osoba. Czuję się, jakby państwo zabrało mi kawałek mnie – podsumowuje siostra uwięzionej aktywistki.

– Jedynym, czego do oporu może użyć Teuta, jest jej ciało i je właśnie wykorzystuje przeciwko państwu – mówi też 17-latka.

Teuta jest jedną z ośmiorga aresztowanych aktywistów Akcji Palestyńskiej, którzy prowadzą strajk głodowy. Wszyscy oczekują na procesy związane z zarzutami włamania się i wyrządzenia szkody w mieniu. Wszyscy zaprzeczają stawianym im zarzutom.