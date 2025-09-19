„WSJ”: Administracja Trumpa chce sprzedać Izraelowi broń za 6 mld dolarów

Pakiet, który miałby trafić do Izraela, obejmuje m.in. zakup 30 śmigłowców szturmowych AH-64 Apache, które podwoją obecny stan floty tego typu maszyn w izraelskich siłach zbrojnych.

W skład całego pakietu wchodzi również dostawa ponad 3 tysięcy bojowych pojazdów piechoty o wartości około 1,9 miliarda dolarów. Zgodnie z dokumentami, do których dotarł dziennik „The Wall Street Journal”, broń miałaby zostać sfinansowana z funduszy amerykańskiego programu pomocy wojskowej (Foreign Military Financing), w ramach którego Izrael kupuje większość sprzętu wojskowego produkowanego w USA. Realizacja dostaw planowana jest na kolejne dwa do trzech lat.

Administracja na etapie pozyskiwania sojuszników

Na tym etapie Departament Stanu stara się o akceptację czterech najważniejszych polityków obu partii: liderów komisji ds. zagranicznych Izby Reprezentantów i Senatu. Procedura zatwierdzania dużych transakcji zbrojeniowych wymaga zgody tych ciał przed poinformowaniem Kongresu i opinii publicznej.

Wniosek o sprzedaż broni trafił do liderów około miesiąca temu, jeszcze przed izraelskim atakiem na przywódców Hamasu w Katarze 9 września.