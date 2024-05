Dylemat Beniamina Netanjahu. Joe Biden wyznacza granicę solidarności z Izraelem

Izrael gotowy do kontynuacji operacji na południu Strefy Gazy

Wiele wskazuje na to, że rząd jest gotów do kontynuacji operacji na południu Strefy Gazy. Pytanie, czy w grę wchodzi także atak na Rafah. Wschodnie rubieże miasta są już pod kontrolą izraelskich wojsk. Ocenia się, że w samym mieście i na południu Strefy znajdują się cztery bataliony sił Hamasu. To kilka tysięcy uzbrojonych bojowników zdecydowanych walczyć do końca, gdyż innego wyboru nie mają.

Jest to też rejon, w którym przebywa nadal ponad milion Palestyńczyków. Trwa zarządzona przez izraelską armię ewakuacja, lecz tysiące ludzi nie ma gdzie się podziać. Równocześnie armia ostrzeliwuje w Rafah wybrane cele. Ucierpiał szpital, są zabici i ranni, w tym dzieci. Wszystko to rząd nazywa ograniczoną operacją.

– Prezydent Biden wyznaczył wyraźnie czerwoną linię i jest bardzo prawdopodobne, że Izrael jej nie przekroczy. Można się więc spodziewać, że izraelska armia opanuje pas ziemi wzdłuż granicy Strefy Gazy i Egiptu, docierając do plaż Morza Śródziemnego, lecz nie wkroczy to miasta Rafah – mówi „Rzeczpospolitej” Hugh Lovatt, ekspert European Council on Foreign Relation. Taka opcja pozwoli uniknąć dalszych ofiar wśród ludności cywilnej.

Jego zdaniem Amerykanie zapewnili Netanjahu swego rodzaju alibi wobec żądań skrajnie prawicowych ministrów w rządzie dążących do pełnoskalowej inwazji na Rafah, bez względu na los zakładników czy dalsze pogorszenie relacji z USA. Rzecz w tym, że w obecnej sytuacji Netanjahu może przytoczyć argument, że oto Amerykanie nas zdradzili i nie powinniśmy brnąć dalej. Czy tak się stanie, nie wiadomo.

Nieraz już dochodziło do napięć w relacjach izraelsko-amerykańskich

– W przeszłości nieraz dochodziło do napięć w relacjach izraelsko-amerykańskich, lecz zawsze udawało się je przezwyciężyć. Tym razem będzie podobnie, tym bardziej że ultimatum Bidena jest związane z kampanią wyborczą w USA – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Efraim Inbar, szef Jerusalem Institute for Strategic Studies (JISS). Przekonuje, że nie ma innego rozwiązania jak całkowita likwidacja Hamasu, którego nie jest w stanie ochronić ani presja międzynarodowa, ani też żadne zawieszenie broni i uwolnienie zakładników, co powinno być obecnie priorytetem. Wstrzymanie walk musi być ściśle ograniczone w czasie, aby później izraelska armia mogła się rozprawić z Hamasem. W dalszym etapie izraelskie działania militarne w Strefie Gazy powinny przypominać akcje na Zachodnim Brzegu, gdzie terroryści są systematycznie likwidowani.