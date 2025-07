Studenci ostatnio wezwali związki zawodowe, by poparły żądanie zmiany władzy w kraju. Postawiło to prezydenta Aleksandra Vučicia w trudnej sytuacji. Jednocześnie bowiem rosyjska służba wywiadu (SWR) zarzuciła Belgradowi, że poprzez pośredników dostarcza sprzęt i amunicję ukraińskiej armii. Vučić znacznie zaostrzył kontrolę eksportu uzbrojenia, ale to może doprowadzić do przestojów w fabrykach zbrojeniowych i strajków ich pracowników. Bezpośrednio i pośrednio w „zbrojeniówce” pracuje około 75 tys. osób.

Rosja i Węgry wspierają prezydenta Serbii

Miejscowi eksperci są przekonani, że Vučić po cichu zlikwiduje własne ograniczenia, a Moskwa na to nie zareaguje, by nie stawiać go w trudnej sytuacji. Utrata pozycji w Serbii byłaby dla niej potężnym ciosem politycznym. – Kremlowi jest bardzo nie na rękę spór z jedynym europejskim krajem, który nie wprowadził sankcji przeciw Rosji. Wiele rosyjskich koncernów działa w Serbii, a kraj jest nie do zastąpienia przy omijaniu zachodnich sankcji – mówi serbski politolog z Moskwy Aleksandar Djokic

Serbia jest zaś uzależniona od dostaw rosyjskiego gazu, sprzedawanego jej poniżej rynkowej ceny. Ale i Rosja jest uzależniona od Serbii, bowiem już tylko przez jej terytorium rosyjski gaz ma dostęp do europejskiego rynku.

Dlatego od początku protestów rosyjskie władze wspierają rządzących w Belgradzie jak mogą. – Nie możemy wykluczyć, że wszystkim znana taktyka „kolorowej rewolucji” jest obecnie stosowana w Serbii – mówił rzecznik Kremla, sugerując, że to Zachód stoi za obecnymi protestami. Tymczasem sami demonstranci mają pretensje do Brukseli, że nie pomaga im, choć UE zawiesiła kolejną transzę pomocy dla Belgradu.