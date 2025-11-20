Ujawnienia dokumentów domagają się zarówno polityczni przeciwnicy Donalda Trumpa, jak i dużą część zwolenników obecnego prezydenta USA, domagających się większej transparentności w sprawie dotyczącej nieżyjącego już finansisty oskarżonego o wykorzystywanie seksualne nieletnich i stręczenie ich swoim wpływowym znajomym.

Donald Trump oskarża Partię Demokratyczną o związki z Jeffreyem Epsteinem

Akta, które zostaną ujawnione, mogą rzucić więcej światła na działania Epsteina. Finansista w przeszłości znajdował się w kręgu znajomych Trumpa, jednak w pierwszej dekadzie XXI wieku ich relacje rozluźniły się. Dziś Trump twierdzi, że nie ma nic wspólnego z Epsteinem i przekonuje, że „usunął go ze swojego klubu, ponieważ uważał go za chorego zboczeńca”.

Mimo to w USA popularny jest pogląd, również wśród zwolenników Donalda Trumpa, że obecna administracja ukrywała fakty obciążające wpływowych przedstawicieli amerykańskich elit, którzy mieli brać udział w procederze wykorzystywania nieletnich przez finansistę. Wątpliwości budzą też okoliczności śmierci Epsteina w areszcie w 2019 roku (oficjalną przyczyną śmierci było samobójstwo).