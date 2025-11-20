Aktualizacja: 20.11.2025 06:13 Publikacja: 20.11.2025 04:58
Drony były strącane nad obwodem woroneskim (18), riazańskim (16), biełgorodzkim (14), tulskim (7), briańskim (4), lipieckim (3), tambowskim (2), okupowanym Krymem (1).
Gen. Keith Kellogg przestanie pełnić swoją funkcję w styczniu 2026 roku.
Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podaje, że wszelkie informacje, które nie pochodzą z oficjalnych rosyjskich kanałów informacyjnych są poddane cenzurze na terenach okupowanych przez Rosję na Ukrainie. W okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego władze okupacyjne wydały dekrety, zakazujące sprzedaży i instalowania zestawów satelitarnych, które pozwalają odbierać ukraińskie kanały telewizyjne. Dekrety weszły w życie 10 października. Ponadto Rosjanie mieli nakazać zablokowanie kart SIM wszystkich cywilów, którzy nie posiadają rosyjskiego obywatelstwa.
53-latek został skazany przez sąd w Mikołajowie na pięć lat więzienia, po tym jak SBU zebrała dowody na prowadzoną przez niego w internecie prorosyjską agitację. Skazany miał usprawiedliwiać w sieci rosyjską agresję na Ukrainę oraz zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan. Mężczyzna był już wcześniej skazywany za sianie prorosyjskiej propagandy, ale wówczas usłyszał wyrok w zawieszeniu. Jak informuje SBU mężczyzna, korzystając z serwisu Telegram przekonywał, że Rosjanie walczą na Ukrainie z „faszyzmem” i przeprowadzają „denazyfikację”.
W czasie spotkania omówiona ma zostać m.in. sytuacja na Ukrainie. Spotkanie rozpocznie się od wideopołączenia z szefem MSZ Ukrainy Andrijem Sybihą. Ministrowie mają skupić się na tym, jak zwiększyć presję na Rosję, m.in. poprzez próbę ograniczenia aktywności tzw. floty cieni, czyli tankowców transportujących rosyjską ropę.
Informacje takie podaje dziennik „Izwiestia”, powołując się na Giennadija Gatiłowa, stałego przedstawiciela Rosji przy Biurze ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie. Okazją do rozmów na ten temat miałaby być styczniowa sesja Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (działające pod egidą ONZ wielostronne forum negocjacyjne ustanowione przez społeczność międzynarodową, które zajmuje się kontrolą zbrojeń i rozbrojeniem). - Aby stworzyć warunki wstępne dla takiego dialogu, Rosja zasygnalizowała gotowość do dalszego stosowania się do głównych ograniczeń ilościowych układu New START przez rok poczynając od 5 lutego 2026 roku (gdy traktat ten wygaśnie - red.). Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy USA pójdą w jej ślady i nie podejmą kroków, by naruszyć równowagę w posiadanym potencjale odstraszania - zaznaczył rosyjski dyplomata. Gatiłow mówił też, że pomimo sygnałów z USA o gotowości do dialogu, „znaczący postęp we wznowieniu pełnych dwustronnych kontaktów, w tym w Genewie, nie został jeszcze osiągnięty”.
Lotniska w Penzie i Uljanowsku tymczasowo wstrzymały przyjmowanie i odprawianie samolotów – podała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Zawieszenie działania lotnisk było podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa samolotom cywilnym.
- Zobaczymy – tak John Thune odpowiedział na pytanie dziennikarza CNN dotyczące tego, jak szybko można spodziewać się przyjęcia przez Kongres ustawy nakładającej sankcje na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. W projekcie takiej ustawy, przygotowanej przez senatorów Lindseya Grahama i Richarda Blumenthala przewidziano możliwość nałożenia nawet 500-procentowych ceł na import do USA towarów z krajów kupujących rosyjskie surowce energetyczne. - Chcemy być pewni, że zrobimy wszystko co możemy, by dostarczyć administracji narzędzia, których potrzebuje ona, by dążyć do pokojowego rozwiązania w kwestii stosunków między Rosją a Ukrainą - powiedział Thune, który przyznał, że ustawa ws. sankcji wtórnych byłaby „ważnym narzędziem, by osiągnąć ten cel”. Sam senator Graham miał powiedzieć dziennikarzom, że Trump w prywatnej rozmowie z Thunem stwierdził, że prace nad ustawą powinny zostać przyspieszone.
Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1365 dniu wojny
Foto: PAP
