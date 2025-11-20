06:12 W nocy Rosjanie mieli strącić 65 ukraińskich dronów

Drony były strącane nad obwodem woroneskim (18), riazańskim (16), biełgorodzkim (14), tulskim (7), briańskim (4), lipieckim (3), tambowskim (2), okupowanym Krymem (1).

05:42 Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy odchodzi ze stanowiska

Gen. Keith Kellogg przestanie pełnić swoją funkcję w styczniu 2026 roku.

04:52 Ukraiński wywiad: Rosjanie blokują dostęp mieszkańców okupowanej części Ukrainy do mediów ukraińskich i zagranicznych, by stworzyć „bańkę informacyjną”

Główny Wydział Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy podaje, że wszelkie informacje, które nie pochodzą z oficjalnych rosyjskich kanałów informacyjnych są poddane cenzurze na terenach okupowanych przez Rosję na Ukrainie. W okupowanych częściach obwodów donieckiego i ługańskiego władze okupacyjne wydały dekrety, zakazujące sprzedaży i instalowania zestawów satelitarnych, które pozwalają odbierać ukraińskie kanały telewizyjne. Dekrety weszły w życie 10 października. Ponadto Rosjanie mieli nakazać zablokowanie kart SIM wszystkich cywilów, którzy nie posiadają rosyjskiego obywatelstwa.

04:48 Mikołajów: Pięć lat więzienia za prorosyjskie wpisy w internecie

53-latek został skazany przez sąd w Mikołajowie na pięć lat więzienia, po tym jak SBU zebrała dowody na prowadzoną przez niego w internecie prorosyjską agitację. Skazany miał usprawiedliwiać w sieci rosyjską agresję na Ukrainę oraz zbrodnie wojenne popełniane przez Rosjan. Mężczyzna był już wcześniej skazywany za sianie prorosyjskiej propagandy, ale wówczas usłyszał wyrok w zawieszeniu. Jak informuje SBU mężczyzna, korzystając z serwisu Telegram przekonywał, że Rosjanie walczą na Ukrainie z „faszyzmem” i przeprowadzają „denazyfikację”.

04:45 W Brukseli spotykają się w czwartek szefowie MSZ państw UE

W czasie spotkania omówiona ma zostać m.in. sytuacja na Ukrainie. Spotkanie rozpocznie się od wideopołączenia z szefem MSZ Ukrainy Andrijem Sybihą. Ministrowie mają skupić się na tym, jak zwiększyć presję na Rosję, m.in. poprzez próbę ograniczenia aktywności tzw. floty cieni, czyli tankowców transportujących rosyjską ropę.

04:39 Rosja jest gotowa wznowić dialog z USA w kwestii ograniczenia zbrojeń atomowych

Informacje takie podaje dziennik „Izwiestia”, powołując się na Giennadija Gatiłowa, stałego przedstawiciela Rosji przy Biurze ONZ i innych organizacjach międzynarodowych w Genewie. Okazją do rozmów na ten temat miałaby być styczniowa sesja Konferencji Rozbrojeniowej w Genewie (działające pod egidą ONZ wielostronne forum negocjacyjne ustanowione przez społeczność międzynarodową, które zajmuje się kontrolą zbrojeń i rozbrojeniem). - Aby stworzyć warunki wstępne dla takiego dialogu, Rosja zasygnalizowała gotowość do dalszego stosowania się do głównych ograniczeń ilościowych układu New START przez rok poczynając od 5 lutego 2026 roku (gdy traktat ten wygaśnie - red.). Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy USA pójdą w jej ślady i nie podejmą kroków, by naruszyć równowagę w posiadanym potencjale odstraszania - zaznaczył rosyjski dyplomata. Gatiłow mówił też, że pomimo sygnałów z USA o gotowości do dialogu, „znaczący postęp we wznowieniu pełnych dwustronnych kontaktów, w tym w Genewie, nie został jeszcze osiągnięty”.

04:37 W nocy działanie wstrzymały dwa rosyjskie lotniska

Lotniska w Penzie i Uljanowsku tymczasowo wstrzymały przyjmowanie i odprawianie samolotów – podała rosyjska agencja lotnictwa cywilnego (Rosawiacja). Zawieszenie działania lotnisk było podyktowane potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa samolotom cywilnym.

04:30 Lider większości w Senacie USA nie przesądza, czy ustawa ws. sankcji wtórnych na kraje kupujące rosyjską ropę zostanie przyjęta do końca tego roku

- Zobaczymy – tak John Thune odpowiedział na pytanie dziennikarza CNN dotyczące tego, jak szybko można spodziewać się przyjęcia przez Kongres ustawy nakładającej sankcje na kraje kupujące rosyjską ropę i gaz. W projekcie takiej ustawy, przygotowanej przez senatorów Lindseya Grahama i Richarda Blumenthala przewidziano możliwość nałożenia nawet 500-procentowych ceł na import do USA towarów z krajów kupujących rosyjskie surowce energetyczne. - Chcemy być pewni, że zrobimy wszystko co możemy, by dostarczyć administracji narzędzia, których potrzebuje ona, by dążyć do pokojowego rozwiązania w kwestii stosunków między Rosją a Ukrainą - powiedział Thune, który przyznał, że ustawa ws. sankcji wtórnych byłaby „ważnym narzędziem, by osiągnąć ten cel”. Sam senator Graham miał powiedzieć dziennikarzom, że Trump w prywatnej rozmowie z Thunem stwierdził, że prace nad ustawą powinny zostać przyspieszone.

04:28 Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1365 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1365 dniu wojny Foto: PAP

04:27 Wczorajszą relację z wydarzeń na Ukrainie można znaleźć tutaj: