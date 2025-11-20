Reklama
Ukraina straci ważnego sojusznika w administracji Donalda Trumpa

Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg w styczniu ma odejść ze stanowiska - informuje Reuters. Informacja pojawiła się kilka godzin po tym, gdy Reuters ujawnił, iż plan pokojowy Trumpa dla Ukrainy przewiduje zrzeczenie się przez Kijów części terytorium i zgodę na redukcję liczebności armii.

Publikacja: 20.11.2025 05:41

Wołodymyr Zełenski i gen. Keith Kellogg

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

81-letni gen. Kellogg był największym sojusznikiem władz w Kijowie w administracji Trumpa – również w czasie, gdy po ostrej wymianie zdań między prezydentem USA a Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu w lutym tego roku, stosunki między Ukrainą a USA się pogorszyły. Jego odejście może utrudnić Ukrainie starania, by Waszyngton dążył do takiego zakończenia wojny, które byłoby korzystne dla Kijowa. 

W ataku powietrznym Rosji na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada, zginęło co najmniej 21 osób
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Ukraina to nie Gaza. O pokój będzie Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej

Stanowiska specjalnych wysłanników prezydenta w administracji USA mają charakter tymczasowy. Zajmująca takie stanowisko osoba, aby przedłużyć swój mandat, musi być po upływie 360 dni ponownie zatwierdzona przez Senat. 

Gen. Keith Kellogg był uważany przez Rosjan za zbyt proukraińskiego

Dotyczy to również gen. Kellogga, który został wyznaczony na stanowisko po inauguracji drugiej kadencji Trumpa 20 stycznia tego roku. Jednak Kellogg miał powiedzieć swoim współpracownikom, że styczeń będzie naturalnym momentem na jego odejście z administracji. Reuters, podając tę informację powołuje się na cztery źródła. Jedno z nich twierdzi, że Kellogg od początku przewidywał, że jego przygoda z administracją Trumpa nie będzie długa. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził odejście Kellogga z administracji, odpowiadając na pytanie „Kyiv Independent”. 

Na razie nie wiadomo, czy Trump wyznaczy nowego specjalnego wysłannika ds. Rosji i Ukrainy. 

Informacja pojawiła się po tym, jak agencja Reutera przedstawiła nieoficjalne doniesienia na temat treści 28-punktowego planu pokojowego, o którym USA mają rozmawiać z Rosją. Warunki tego porozumienia mają być niekorzystne dla Ukrainy – Kijów miałby zrezygnować na rzecz Rosji z całego Donbasu i zredukować liczebność swojej armii o połowę. Oznaczałoby to utratę umocnień znajdujących się w kontrolowanej jeszcze przez Ukraińców części obwodu donieckiego przy jednoczesnym osłabieniu potencjału obronnego Ukrainy, co narażałoby ją na przyszłą agresję. Strona ukraińska jak dotąd miała nie uczestniczyć w rozmowach na temat tego planu. 

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1365 dniu wojny

Tak wyglądała sytuacja na froncie w 1365 dniu wojny

Foto: PAP

Rola gen. Kellogga, który początkowo miał prowadzić rozmowy zarówno z Rosją, jak i z Ukrainą, szybko ograniczyła się do kontaktów wyłącznie z Kijowem – Rosjanie uznali go za zbyt proukraińskiego. Trumpa, w negocjacjach z Rosjanami, zaczął reprezentować specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff. Witkoff, który przed wejściem w skład administracji działał w branży nieruchomości, nie ma doświadczenia dyplomatycznego ani wojskowego. To właśnie Witkoff ma rozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriewem, na temat 28-punktowego planu pokojowego.

Kellogg odegrał kluczową rolę w negocjacjach USA z Ukrainą ws. umowy o dostępie do metali ziem rzadkich. Jego sukcesem jest również wynegocjowanie z Aleksandrem Łukaszenką uwolnienia grupy więźniów politycznych. Specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Białorusi wiele razy potępiał też rosyjskie ataki na ukraińskie miasta, zarzucając Rosjanom branie na cel cywilów. 

W czasie wrześniowej wizyty gen. Kellogga w Kijowie Zełenski stwierdził, że sama obecność emerytowanego generała w stolicy Ukrainy chroni ją przed atakami powietrznymi Rosji „równie skutecznie jak Patrioty”. 

Gen. Keith Kellogg był sfrustrowany tym, że w administracji Trumpa brak zrozumienia, iż to Rosja przedłuża wojnę na Ukrainie?

Teraz jednak Kellogg miał uznać, że w administracji jest zbyt wiele osób zajmujących się Ukrainą – twierdzi jedna z osób zbliżonych do emerytowanego generała. Powodem frustracji Kellogga miało być też to, że w administracji Trumpa brak jest zrozumienia, iż to Rosja, a nie Ukraina, doprowadza do przedłużania się wojny. 

Kellogg nie brał udziału w szczycie na Alasce, gdzie Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Nie uczestniczył też w wielu innych kluczowych rozmowach z Rosją. 

W listopadzie ze stanowiska odszedł zastępca Kellogga, John Coale, który został specjalnym wysłannikiem prezydenta USA ds. Białorusi. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Ameryka Północna Stany Zjednoczone Osoby Donald Trump

