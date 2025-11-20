Z tego artykułu się dowiesz: Jakie kontrowersje wzbudzają nieoficjalne doniesienia na temat treści planu pokojowego Trumpa dla Ukrainy?

Dlaczego gen. Kellogg był postrzegany jako sojusznik Ukrainy w administracji Trumpa?

Co mogło być powodem frustracji Keitha Kelloga w kwestii polityki administracji USA wobec Ukrainy i Rosji?

81-letni gen. Kellogg był największym sojusznikiem władz w Kijowie w administracji Trumpa – również w czasie, gdy po ostrej wymianie zdań między prezydentem USA a Wołodymyrem Zełenskim w Białym Domu w lutym tego roku, stosunki między Ukrainą a USA się pogorszyły. Jego odejście może utrudnić Ukrainie starania, by Waszyngton dążył do takiego zakończenia wojny, które byłoby korzystne dla Kijowa.

Stanowiska specjalnych wysłanników prezydenta w administracji USA mają charakter tymczasowy. Zajmująca takie stanowisko osoba, aby przedłużyć swój mandat, musi być po upływie 360 dni ponownie zatwierdzona przez Senat.

Gen. Keith Kellogg był uważany przez Rosjan za zbyt proukraińskiego

Dotyczy to również gen. Kellogga, który został wyznaczony na stanowisko po inauguracji drugiej kadencji Trumpa 20 stycznia tego roku. Jednak Kellogg miał powiedzieć swoim współpracownikom, że styczeń będzie naturalnym momentem na jego odejście z administracji. Reuters, podając tę informację powołuje się na cztery źródła. Jedno z nich twierdzi, że Kellogg od początku przewidywał, że jego przygoda z administracją Trumpa nie będzie długa. Przedstawiciel Białego Domu potwierdził odejście Kellogga z administracji, odpowiadając na pytanie „Kyiv Independent”.