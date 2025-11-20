Aktualizacja: 20.11.2025 08:22 Publikacja: 20.11.2025 07:50
Wołodymyr Zełenski
O tym, że USA i Rosja prowadzą potajemne negocjacje dotyczące 28-punktowego planu pokojowego jako pierwszy pisał serwis Axios. W pracach nad planem miał uczestniczyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć Trumpa Jard Kushner. W pracach nad planem nie uczestniczył natomiast specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg, którego Rosjanie uważają za zbyt sprzyjającego Ukrainie. Gen. Kellogg, jak ujawnił Reuters, w styczniu ma odejść z zajmowanego stanowiska.
Źródła NBC twierdzą, że plan „skupia się na gwarancjach dla obu stron, mających zapewnić, że pokój będzie trwały”. - Zawiera punkty, na których zależy Ukrainie i które są potrzebne, by zapanował trwały pokój – mówi rozmówca NBC.
Źródła amerykańskiej telewizji nie przedstawiają szczegółów planu. Kształt planu nie jest ostateczny – może jeszcze ulec on korektom w procesie negocjacji z udziałem obu stron.
W konsultacjach dotyczących planu brał udział specjalny wysłannik Putina ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Kirył Dmitriew. Planu nie zna natomiast jeszcze strona ukraińska. Na Ukrainie przebywa obecnie delegacja z Pentagonu, na czele której stoi sekretarz armii Dan Driscoll. Przedstawiciel Białego Domu twierdzi, że Driscoll udał się na Ukrainę, by „wznowić negocjacje pokojowe”. Driscoll ma mieć informacje na temat kształtu planu pokojowego przygotowanego przez USA.
„Zakończenie złożonej i śmiertelnej wojny, takiej jak na Ukrainie, wymaga szerokiej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów. Osiągnięcie trwałego pokoju wymaga od obu stron zgody na trudne i niezbędne ustępstwa” - napisał Marco Rubio w serwisie X. „Dlatego będziemy nadal przygotowywać listę potencjalnych pomysłów na zakończenie wojny, bazując na wkładzie obu stron konfliktu” - dodał.
NBC podaje, że Ukraina zna jedynie „ogólny zarys planu” pokojowego, ale nie przedstawiono jej szczegółów i nie proszono o propozycje dotyczące kształtu porozumienia pokojowego.
Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)
Przedstawiciele władz w Kijowie twierdzą, że nie ma przypadku w tym, że plan pojawia się w momencie, gdy władze Ukrainy borykają się ze skandalem korupcyjnym, w który zamieszane są m.in. osoby z bliskiego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego. Twierdzą, że Moskwa może chcieć wykorzystać osłabioną pozycję prezydenta Ukrainy do uzyskania korzystnych dla niej ustępstw.
Dotychczasowe próby doprowadzenia przez administrację Donalda Trumpa do zakończenia wojny na Ukrainie kończyły się niepowodzeniem ze względu na maksymalistyczne żądania Rosji. Moskwa ma domagać się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez nie części Donbasu, akceptacji rosyjskich podbojów na Ukrainie oraz gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonowały wojska państw Zachodu.
Z nieoficjalnych doniesień - o których pisze Reuters i Politico – wynika, że plan w obecnym kształcie przewiduje poważne ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. Ponadto Ukraina miałaby zgodzić się na ograniczenie liczebności swojej armii. Nie jest jasne jak plan odnosi się do ewentualnych perspektyw wejścia Ukrainy do NATO.
Europejscy sojusznicy USA obawiają się, że zgoda na koncesje terytorialne wobec Rosji będzie stanowić dla Kremla „nagrodę” za agresję i ustanowi niebezpieczny precedens na przyszłość. Biały Dom nie komentuje szczegółów planu.
