Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Nieoficjalnie: Donald Trump zatwierdził plan pokojowy dla Ukrainy. Kijów go nie zna

Prezydent Donald Trump miał zatwierdzić w tym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy, który ma zakończyć wojnę Rosji z Ukrainą - informuje NBC News. Plan był negocjowany ze specjalnym wysłannikiem Władimira Putina, Kiryłem Dmitriewem. Ukraina jeszcze go nie poznała.

Publikacja: 20.11.2025 07:50

Wołodymyr Zełenski

Wołodymyr Zełenski

Foto: REUTERS

Artur Bartkiewicz

O tym, że USA i Rosja prowadzą potajemne negocjacje dotyczące 28-punktowego planu pokojowego jako pierwszy pisał serwis Axios. W pracach nad planem miał uczestniczyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć Trumpa Jard Kushner. W pracach nad planem nie uczestniczył natomiast specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg, którego Rosjanie uważają za zbyt sprzyjającego Ukrainie. Gen. Kellogg, jak ujawnił Reuters, w styczniu ma odejść z zajmowanego stanowiska. 

Marco Rubio pisze o ustępstwach, na które muszą pójść Rosja i Ukraina, by zakończyć wojnę

Źródła NBC twierdzą, że plan „skupia się na gwarancjach dla obu stron, mających zapewnić, że pokój będzie trwały”. - Zawiera punkty, na których zależy Ukrainie i które są potrzebne, by zapanował trwały pokój – mówi rozmówca NBC.

Czytaj więcej

W ataku powietrznym Rosji na Tarnopol w nocy z 18 na 19 listopada, zginęło co najmniej 21 osób
Komentarze
Rusłan Szoszyn: Ukraina to nie Gaza. O pokój będzie Donaldowi Trumpowi znacznie trudniej

Źródła amerykańskiej telewizji nie przedstawiają szczegółów planu. Kształt planu nie jest ostateczny – może jeszcze ulec on korektom w procesie negocjacji z udziałem obu stron. 

W konsultacjach dotyczących planu brał udział specjalny wysłannik Putina ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Kirył Dmitriew. Planu nie zna natomiast jeszcze strona ukraińska. Na Ukrainie przebywa obecnie delegacja z Pentagonu, na czele której stoi sekretarz armii Dan Driscoll. Przedstawiciel Białego Domu twierdzi, że Driscoll udał się na Ukrainę, by „wznowić negocjacje pokojowe”. Driscoll ma mieć informacje na temat kształtu planu pokojowego przygotowanego przez USA. 

Reklama
Reklama

„Zakończenie złożonej i śmiertelnej wojny, takiej jak na Ukrainie, wymaga szerokiej wymiany poważnych i realistycznych pomysłów. Osiągnięcie trwałego pokoju wymaga od obu stron zgody na trudne i niezbędne ustępstwa” - napisał Marco Rubio w serwisie X. „Dlatego będziemy nadal przygotowywać listę potencjalnych pomysłów na zakończenie wojny, bazując na wkładzie obu stron konfliktu” - dodał. 

NBC podaje, że Ukraina zna jedynie „ogólny zarys planu” pokojowego, ale nie przedstawiono jej szczegółów i nie proszono o propozycje dotyczące kształtu porozumienia pokojowego. 

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)

Jak rozwija się rosyjska ofensywa na wschodzie Ukrainy? (stan na 13 listopada 2025 roku)

Foto: PAP

Plan Donalda Trumpa przewiduje ustępstwa terytorialne Ukrainy na rzecz Rosji?

Przedstawiciele władz w Kijowie twierdzą, że nie ma przypadku w tym, że plan pojawia się w momencie, gdy władze Ukrainy borykają się ze skandalem korupcyjnym, w który zamieszane są m.in. osoby z bliskiego otoczenia Wołodymyra Zełenskiego. Twierdzą, że Moskwa może chcieć wykorzystać osłabioną pozycję prezydenta Ukrainy do uzyskania korzystnych dla niej ustępstw.  

Dotychczasowe próby doprowadzenia przez administrację Donalda Trumpa do zakończenia wojny na Ukrainie kończyły się niepowodzeniem ze względu na maksymalistyczne żądania Rosji. Moskwa ma domagać się wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej jeszcze przez nie części Donbasu, akceptacji rosyjskich podbojów na Ukrainie oraz gwarancji, że Ukraina nie wejdzie do NATO, a na jej terytorium nie będą stacjonowały wojska państw Zachodu. 

Reklama
Reklama

Czytaj więcej

Donald Trump
Konflikty zbrojne
Reuters: Tak wygląda plan pokojowy Trumpa. Ukraina ma się zrzec ziemi i broni, ograniczyć armię

Z nieoficjalnych doniesień - o których pisze Reuters i Politico – wynika, że plan w obecnym kształcie przewiduje poważne ustępstwa terytorialne ze strony Ukrainy. Ponadto Ukraina miałaby zgodzić się na ograniczenie liczebności swojej armii. Nie jest jasne jak plan odnosi się do ewentualnych perspektyw wejścia Ukrainy do NATO. 

Europejscy sojusznicy USA obawiają się, że zgoda na koncesje terytorialne wobec Rosji będzie stanowić dla Kremla „nagrodę” za agresję i ustanowi niebezpieczny precedens na przyszłość. Biały Dom nie komentuje szczegółów planu. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Donald Trump Marco Rubio

O tym, że USA i Rosja prowadzą potajemne negocjacje dotyczące 28-punktowego planu pokojowego jako pierwszy pisał serwis Axios. W pracach nad planem miał uczestniczyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć Trumpa Jard Kushner. W pracach nad planem nie uczestniczył natomiast specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg, którego Rosjanie uważają za zbyt sprzyjającego Ukrainie. Gen. Kellogg, jak ujawnił Reuters, w styczniu ma odejść z zajmowanego stanowiska. 

Pozostało jeszcze 87% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku
Dyplomacja
Rosja reaguje na decyzję Polski o zamknięciu konsulatu w Gdańsku
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Rada Bezpieczeństwa ONZ poparła rezolucję wspierającą plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy
Dyplomacja
Pokój w Strefie Gazy na warunkach Donalda Trumpa. Kto będzie go pilnował?
Donald Trump
Dyplomacja
Delegacja z Pentagonu na Ukrainie. Donald Trump próbuje wznowić rozmowy pokojowe?
Kirył Dmitriew i Steve Witkoff
Dyplomacja
Rosja i USA negocjują wymianę więźniów. Kogo mogłaby objąć?
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Sanae Takaichi i Xi Jinping
Dyplomacja
To Japonia obroni Tajwan? Premier Sanae Takaichi zagrała w otwarte karty
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama