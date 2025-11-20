O tym, że USA i Rosja prowadzą potajemne negocjacje dotyczące 28-punktowego planu pokojowego jako pierwszy pisał serwis Axios. W pracach nad planem miał uczestniczyć specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Bliskiego Wschodu Steve Witkoff, wiceprezydent USA J.D. Vance, sekretarz stanu Marco Rubio i zięć Trumpa Jard Kushner. W pracach nad planem nie uczestniczył natomiast specjalny wysłannik prezydenta USA ds. Rosji i Ukrainy gen. Keith Kellogg, którego Rosjanie uważają za zbyt sprzyjającego Ukrainie. Gen. Kellogg, jak ujawnił Reuters, w styczniu ma odejść z zajmowanego stanowiska.

Reklama Reklama

Marco Rubio pisze o ustępstwach, na które muszą pójść Rosja i Ukraina, by zakończyć wojnę

Źródła NBC twierdzą, że plan „skupia się na gwarancjach dla obu stron, mających zapewnić, że pokój będzie trwały”. - Zawiera punkty, na których zależy Ukrainie i które są potrzebne, by zapanował trwały pokój – mówi rozmówca NBC.

Źródła amerykańskiej telewizji nie przedstawiają szczegółów planu. Kształt planu nie jest ostateczny – może jeszcze ulec on korektom w procesie negocjacji z udziałem obu stron.

W konsultacjach dotyczących planu brał udział specjalny wysłannik Putina ds. międzynarodowej współpracy gospodarczej i inwestycyjnej Kirył Dmitriew. Planu nie zna natomiast jeszcze strona ukraińska. Na Ukrainie przebywa obecnie delegacja z Pentagonu, na czele której stoi sekretarz armii Dan Driscoll. Przedstawiciel Białego Domu twierdzi, że Driscoll udał się na Ukrainę, by „wznowić negocjacje pokojowe”. Driscoll ma mieć informacje na temat kształtu planu pokojowego przygotowanego przez USA.