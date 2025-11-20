Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Polski ambasador zaatakowany w Rosji

W Petersburgu doszło do napaści na Krzysztofa Krajewskiego, polskiego ambasadora w Rosji. Na miejscu interweniowała ochrona ambasadora.

Aktualizacja: 20.11.2025 10:58 Publikacja: 20.11.2025 10:31

Krzysztof Krajewski

Krzysztof Krajewski

Foto: gov.pl

Przemysław Malinowski

Do napaści na polskiego ambasadora doszło w niedzielę. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Krzysztof Krajewski został zaatakowany przez grupę „aktywistów”, która miała przy sobie antypolskie i antyukraińskie transparenty. Zaatakowali ambasadora za to, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją.  

Informację o ataku potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.  – W środę, podczas spotkania z chargé d’affaire Rosji, strona polska wyraziła swoje oburzenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że tego typu sytuacje „nie powinny mieć miejsca” – przekazał.

W rozmowie z TVN24 Wiewiór powiedział, że w środę przekazano także notę o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu w Polsce. Wyrażono również sprzeciw wobec usunięcia płaskorzeźb na cmentarzu w Katyniu.

Atak na polskiego ambasadora w Rosji

Jak relacjonuje rzecznik, początkowo doszło do napaści słownej, która przerodziła się w próbę ataku fizycznego. Agresywni członkowie grupy zostali powstrzymani przez agentów SOP, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa ambasadora w Rosji.

Krzysztof Krajewski w niedzielę spotkał się z Polonią w Petersburgu z okazji Święta Niepodległości. Do ataku doszło, gdy ambasador w towarzystwie konsula Jarosława Strycharskiego szedł na polskie nabożeństwo do bazyliki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.

Reklama
Reklama

Ambasador Krajewski od października 2021 roku kieruje placówką w Moskwie. 

Czytaj więcej

Miejsce katastrofy samolotu prezydenckiego Tu-154M w Smoleńsku. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym
Społeczeństwo
Smoleńsk: Rosjanie próbowali zakłócić obchody rocznicy katastrofy. „Wznosili okrzyki”

Polska zamyka konsulat Rosji w Gdańsku

W środę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że w związku z aktami dywersyjnymi dokonywanymi przez osoby kierowane przez GRU, Polska wycofuje zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.

– W odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu podjąłem decyzję o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ulicy Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce. Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie. No i zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę – mówił wicepremier.

Czytaj więcej

Wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski
Polityka
Radosław Sikorski o wysadzeniu torów: To akt terroru państwowego

–  Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz terrorem państwowym. W związku z tym – ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź – podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku – przekazał.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) Miejsca Regiony Europa Rosja Petersburg

Do napaści na polskiego ambasadora doszło w niedzielę. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Krzysztof Krajewski został zaatakowany przez grupę „aktywistów”, która miała przy sobie antypolskie i antyukraińskie transparenty. Zaatakowali ambasadora za to, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją.  

Informację o ataku potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wiewiór.  – W środę, podczas spotkania z chargé d’affaire Rosji, strona polska wyraziła swoje oburzenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że tego typu sytuacje „nie powinny mieć miejsca” – przekazał.

Pozostało jeszcze 82% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Lai Ching-te zjadł sushi w geście solidarności z Japonią
Dyplomacja
Prezydent Tajwanu poszedł na sushi, by wesprzeć Japonię w jej sporze z Chinami
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Materiał Promocyjny
Polska „tygrysem wzrostu”, ale potrzebuje kapitału i innowacji
Wołodymyr Zełenski
Dyplomacja
Nieoficjalnie: Donald Trump zatwierdził plan pokojowy dla Ukrainy. Kijów go nie zna
Dmitrij Pieskow skomentował decyzję polskich władz o zamknięciu konsulatu Rosji w Gdańsku
Dyplomacja
Rosja reaguje na decyzję Polski o zamknięciu konsulatu w Gdańsku
Rada Bezpieczeństwa ONZ poparła rezolucję wspierającą plan pokojowy Donalda Trumpa dla Strefy Gazy
Dyplomacja
Pokój w Strefie Gazy na warunkach Donalda Trumpa. Kto będzie go pilnował?
Jak budować strategię cyberodporności
Materiał Promocyjny
Jak budować strategię cyberodporności
Donald Trump
Dyplomacja
Delegacja z Pentagonu na Ukrainie. Donald Trump próbuje wznowić rozmowy pokojowe?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama