Aktualizacja: 20.11.2025 10:58 Publikacja: 20.11.2025 10:31
Krzysztof Krajewski
Foto: gov.pl
Do napaści na polskiego ambasadora doszło w niedzielę. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Krzysztof Krajewski został zaatakowany przez grupę „aktywistów”, która miała przy sobie antypolskie i antyukraińskie transparenty. Zaatakowali ambasadora za to, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją.
Informację o ataku potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. – W środę, podczas spotkania z chargé d’affaire Rosji, strona polska wyraziła swoje oburzenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że tego typu sytuacje „nie powinny mieć miejsca” – przekazał.
W rozmowie z TVN24 Wiewiór powiedział, że w środę przekazano także notę o wycofaniu zgody na funkcjonowanie konsulatu w Polsce. Wyrażono również sprzeciw wobec usunięcia płaskorzeźb na cmentarzu w Katyniu.
Jak relacjonuje rzecznik, początkowo doszło do napaści słownej, która przerodziła się w próbę ataku fizycznego. Agresywni członkowie grupy zostali powstrzymani przez agentów SOP, którzy na co dzień strzegą bezpieczeństwa ambasadora w Rosji.
Krzysztof Krajewski w niedzielę spotkał się z Polonią w Petersburgu z okazji Święta Niepodległości. Do ataku doszło, gdy ambasador w towarzystwie konsula Jarosława Strycharskiego szedł na polskie nabożeństwo do bazyliki św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Ambasador Krajewski od października 2021 roku kieruje placówką w Moskwie.
Czytaj więcej
Krzysztof Krajewski – ambasador Polski w Rosji – poinformował, że grupa Rosjan próbowała zakłócić...
W środę szef MSZ Radosław Sikorski poinformował, że w związku z aktami dywersyjnymi dokonywanymi przez osoby kierowane przez GRU, Polska wycofuje zgodę na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku.
– W odpowiedzi na próbę podpalenia fabryki farb we Wrocławiu podjąłem decyzję o zamknięciu konsulatu Federacji Rosyjskiej w Poznaniu. Później mieliśmy podpalenie wielkiego kompleksu handlowego przy ulicy Marywilskiej. Wtedy podjąłem decyzję o dalszej redukcji obecności dyplomatycznej i konsularnej Rosji w Polsce. Wycofałem zgodę na funkcjonowanie konsulatu rosyjskiego w Krakowie. No i zapowiedziałem wtedy, że będą kolejne decyzje, jeśli Rosja nie odstąpi od ataków dywersyjnych na Polskę – mówił wicepremier.
Czytaj więcej
- Rosyjskie GRU do swojej brudnej roboty wynajmuje podwykonawców pod fałszywą flagą. Tym razem by...
– Rosja nie tylko nie odstąpiła, ale te ataki eskaluje. Gdy intencją działalności szpiegowsko-dywersyjnej są ofiary w ludziach, wtedy nie mamy już do czynienia z dywersją, a wręcz terrorem państwowym. W związku z tym – ale to nie będzie nasza pełna odpowiedź – podjąłem już decyzję o wycofaniu zgody na funkcjonowanie rosyjskiego konsulatu w Gdańsku – przekazał.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Do napaści na polskiego ambasadora doszło w niedzielę. Jak informuje „Gazeta Wyborcza”, Krzysztof Krajewski został zaatakowany przez grupę „aktywistów”, która miała przy sobie antypolskie i antyukraińskie transparenty. Zaatakowali ambasadora za to, że Polska wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją.
Informację o ataku potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wiewiór. – W środę, podczas spotkania z chargé d’affaire Rosji, strona polska wyraziła swoje oburzenie. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że tego typu sytuacje „nie powinny mieć miejsca” – przekazał.
Prezydent Tajwanu Lai Ching-te zdecydował się zjeść sushi z importowanych z Japonii produktów na lunch, by okaza...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Prezydent Donald Trump miał zatwierdzić w tym tygodniu 28-punktowy plan pokojowy, który ma zakończyć wojnę Rosji...
- Relacje (Rosji) z Polską całkowicie się załamały - oświadczył rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow komentując decyz...
Po poparciu planu Donalda Trumpa przez Radę Bezpieczeństwa ONZ niezadowolony jest Hamas. Izrael oficjalnie zadow...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Donald Trump wysłał na Ukrainę delegację wysokiego szczebla z Pentagonu na rozmowy, które są próbą doprowadzenia...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas