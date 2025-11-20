Aktualizacja: 20.11.2025 18:53 Publikacja: 20.11.2025 17:59
Rosyjska Marynarka Wojenna
Foto: PEDRO RANCES MATTEY / ANADOLU AGENCY / ANADOLU VIA AFP
Zarząd Stoczni Jarosławskiej (JaSZ), objętej międzynarodowymi sankcjami za współpracę z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, od ponad dwóch miesięcy nie wypłaca wynagrodzeń swoim pracownikom. Z poczucia bezsilności stoczniowcy zgłosili to do mediów: „Obiecali zapłacić wszystko, co nam się należało 23 października, ale nic takiego się nie stało. Na spotkaniach mówią, że ministerstwo obrony nie przekazuje pieniędzy za zamówienia” – powiedział jeden z pracowników „Komsomolskiej Prawdzie”.
Według publicznie dostępnych informacji stocznia zatrudnia 850 osób, produkuje zarówno jednostki cywilne, jak i wojskowe, w tym barki desantowe, patrolowce i inne jednostki marynarki wojennej Rosji. Według wypowiedzi stoczniowców, kiedy stocznia przestała płacić pobory ludziom we wrześniu, „wiele działów nie pracuje”, a ich pracownicy zostali zwolnieni z winy pracodawcy. Kierownictwo wielokrotnie obiecywało wznowienie wypłat, ale „perspektywy są niejasne” – mówią ludzie. Niektórzy stoczniowcy, którzy pozostali bez wynagrodzenia, sami odeszli z firmy.
Czytaj więcej
Więziony w łagrach Rosji przez 10 lat miliarder Michaił Chodorkowski został przez Kreml wpisany n...
Jak pisze „The Moscow Times”, już w październiku grupa poszkodowanych pracowników złożyła skargę do inspekcji pracy, ale otrzymała formalne odpowiedzi, że pieniądze zostały „zablokowane przez organy podatkowe za unikanie płacenia podatków”. Wówczas kierownictwo stoczni potwierdziło, że opóźnienie w wypłatach wynikało z oczekiwania na dofinansowanie z resortu obrony.
„Informacje ciągle się zmieniają, ale generalnie rzecz biorąc, mówią nam: czekajcie, wszystko wkrótce będzie gotowe. Według jednych plotek wypłaty powinny zostać zrealizowane jutro, według innych w przyszłą środę, a a według jeszcze innych 1 grudnia. (…) Nie doszło jeszcze do masowych zwolnień; ludzie głównie korzystają z urlopów, zwolnień lekarskich lub składają wypowiedzenia o pracę na podstawie artykułu 142 Kodeksu Pracy Federacji Rosyjskiej (z winy pracodawcy – red.)” – powiedział pracownik zakładu.
JaSZ produkuje jednostki pływające o wyporności do 3500 ton, długości do 72 metrów i szerokości do 15 metrów, w tym szybkie kutry desantowe, łodzie patrolowe, łodzie użytkowe z kadłubami ze stopu aluminiowo-magnezowego, a także okręty patrolu granicznego i inne typy jednostek. W 2024 r. zakład zmontował i dostarczył rosyjskiej Flocie Pacyfiku m.in. łodzie patrolowe.
Czytaj więcej
Kreml tnie wydatki na opiekę zdrowotną Rosjan, ale nie skąpi milionów dolarów na poszukiwania węg...
Jarosławska stocznia jest od 2019 r. objęta sankcjami USA w związku z „aneksją Krymu, zajęciem ukraińskich okrętów przez rosyjską straż graniczną i nielegalnymi wyborami we wschodniej Ukrainie”. W marcu 2022 r. Waszyngton zaostrzył ograniczenia eksportowe nałożone wcześniej na stocznię w związku z inwazją Rosji na Ukrainę. Swoje sankcje na stocznię nałożyła też Unia Europejska. Firma znajduje się na czarnej liście Kanady, Szwajcarii, Ukrainy i Japonii ze względu na „powiązania z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym”.
Jarosławskie zakłady nie są jedynymi firmami rosyjskiej zbrojeniówki balansującymi na krawędzi upadłości. Wcześniej, także w obwodzie jarosławskim, w obliczu spadającego popytu i problemów finansowych, stocznia „Wympieł” w Rybińsku, należąca do Zjednoczonej Korporacji Budowy Okrętów (USC), rozpoczęła zwolnienia pracowników. USC ogłosiło również zwolnienie 70 proc. pracowników w stoczni w Chabarowsku, która buduje m.in. okręty wojenne dla rosyjskiej Floty Pacyfiku.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Zarząd Stoczni Jarosławskiej (JaSZ), objętej międzynarodowymi sankcjami za współpracę z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym, od ponad dwóch miesięcy nie wypłaca wynagrodzeń swoim pracownikom. Z poczucia bezsilności stoczniowcy zgłosili to do mediów: „Obiecali zapłacić wszystko, co nam się należało 23 października, ale nic takiego się nie stało. Na spotkaniach mówią, że ministerstwo obrony nie przekazuje pieniędzy za zamówienia” – powiedział jeden z pracowników „Komsomolskiej Prawdzie”.
Koncern Nvidia osiągnął w trzecim kwartale bieżącego roku obrachunkowego lepsze wyniki, niż się spodziewano. To...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Budżet dopłat do aut elektrycznych szybko się wyczerpuje, Holandia zatrzymuje przejęcie Nexperii po porozumieniu...
Choć większość Polaków deklaruje udział w systemie kaucyjnym, wielu stawia konkretne warunki: ma być szybko, wyg...
Więziony w łagrach Rosji przez 10 lat miliarder Michaił Chodorkowski został przez Kreml wpisany na rosyjską „lis...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Aż 78 proc. polskich przedsiębiorczyń prowadzi firmę samodzielnie, a co dziesiąta planuje zatrudnienie nowych pr...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas