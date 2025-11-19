Aktualizacja: 19.11.2025 21:14 Publikacja: 19.11.2025 21:01
Michaił Chodorkowski
Po wyjściu z łagru Michaił Chodorkowski wyjechał z Rosji. Mieszka w Szwajcarii, skąd wspiera ruchy demokratyczne. Po napaści Putina na Ukrainę założył Komitet Antywojenny, który pomaga ofiarom rosyjskiej wojny i uchodźcom uciekającym przed kremlowskim terrorem.
Dziś Rosfinmonitoring – rządowa agenda, która została utworzona przez Kreml w 2001 r. oficjalnie do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dodał do swojej czarnej listy byłego prezesa Jukosu. A także byłego deputowanego Dumy Dmitrija Gudkowa i wirusologa Konstantina Czumakowa.
Chodorkowski, którego rosyjski resort sprawiedliwości uznał za agenta zagranicznego, znalazł się w doborowym towarzystwie. Terrorystą jest według rosyjskiego reżimu m.in. były premier Rosji Michaił Kasjanow, właściciel znanej moskiewskiej galerii Marat Gelman, polityk Władimir Kara-Murza, były pierwszy wiceprezes Banku Rosji Siergiej Aleksaszenko, ekonomista Siergiej Gurijew, biznesmeni Boris Zimin i Jewgienij Cziczwarkin, były mistrz świata w szachach Garri Kasparow, politolog Jekaterina Szulman czy aktor Artur Smoljanin. Wszyscy oni zostali uznani przez rosyjski resort sprawiedliwości za agentów zagranicznych.
Wobec wszystkich członków Komitetu Antywojennego w październiku rosyjska bezpieka wszczęła postępowanie karne za „siłowe przejęcie władzy i zorganizowanie organizacji terrorystycznej”.
„W październiku 2025 r. z udziałem ruchu (Komitetu Antywojennego – red.), w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy powstała tzw. platforma rosyjskich sił demokratycznych. Platformę tę Michaił Chodorkowski prezentuje krajom zachodnim jako »zgromadzenie konstytucyjne na okres przejściowy« i alternatywę dla organów władzy Federacji Rosyjskiej” – poinformowała FSB.
Bezpieka wszczęła również postępowanie przeciwko Chodorkowskiemu za „publiczne nawoływanie do działalności terrorystycznej”. Wcześniej toczyło się przeciwko niemu śledztwo w sprawie „fałszywych informacji o wojsku”, a rosyjskie MSW umieściło szefa Jukosu na liście poszukiwanych.
Na początku trzeciego tysiąclecia Michaił Chodorkowski był największym udziałowcem i prezesem Jukosu, największego koncernu paliwowego Rosji. Kiedy ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta Rosji, były funkcjonariusz komunistycznej bezpieki Władimir Putin poczuł się mocno zagrożony.
Chodorkowskiemu uniemożliwiono kandydowanie, ale tego było za mało, prezes Jukosu został aresztowany w 2003 r. pod zarzutem niepłacenia podatków na absurdalną kwotę. Siedział blisko dwa lata w areszcie, a potem, po kuriozalnym procesie, do 2013 r. był więziony przez reżim w uranowej kolonii karnej na Syberii. Został ułaskawiony przez Putina i wyemigrował do Szwajcarii.
Bogate złoża ropy Jukosu oraz rafinerie i zakłady wydobywcze przejęła mało wtedy znacząca państwowa firma Rosnieft – dziś największy koncern naftowy Rosji, kierowany przez jednego z najbliższych członków putinowskiego dworu – Igora Sieczina.
