Po wyjściu z łagru Michaił Chodorkowski wyjechał z Rosji. Mieszka w Szwajcarii, skąd wspiera ruchy demokratyczne. Po napaści Putina na Ukrainę założył Komitet Antywojenny, który pomaga ofiarom rosyjskiej wojny i uchodźcom uciekającym przed kremlowskim terrorem.

Dziś Rosfinmonitoring – rządowa agenda, która została utworzona przez Kreml w 2001 r. oficjalnie do zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, dodał do swojej czarnej listy byłego prezesa Jukosu. A także byłego deputowanego Dumy Dmitrija Gudkowa i wirusologa Konstantina Czumakowa.

Terroryści Kremla to biznesmeni, finansiści, były premier

Chodorkowski, którego rosyjski resort sprawiedliwości uznał za agenta zagranicznego, znalazł się w doborowym towarzystwie. Terrorystą jest według rosyjskiego reżimu m.in. były premier Rosji Michaił Kasjanow, właściciel znanej moskiewskiej galerii Marat Gelman, polityk Władimir Kara-Murza, były pierwszy wiceprezes Banku Rosji Siergiej Aleksaszenko, ekonomista Siergiej Gurijew, biznesmeni Boris Zimin i Jewgienij Cziczwarkin, były mistrz świata w szachach Garri Kasparow, politolog Jekaterina Szulman czy aktor Artur Smoljanin. Wszyscy oni zostali uznani przez rosyjski resort sprawiedliwości za agentów zagranicznych.