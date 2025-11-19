Rosyjski reżim już zaplanował wzrost wydatków na wojnę na najbliższe trzy lata. Nie zamierza jej kończyć ani przerywać. Na wtorkowej sesji plenarnej Duma (niższa izba parlamentu Rosji) zatwierdziła w drugim, głównym czytaniu pakiet ustaw budżetowych na lata 2026-2028, które obejmują podwyżki podatków, rekordowe wydatki na wojsko i siły bezpieczeństwa oraz cięcia w kluczowych projektach opieki zdrowotnej.

Więcej zapłaci Kremlowi biznes i sami Rosjanie

Deputowani 336 głosami za (na 450 zasiadających w izbie) przyjęli ustawę podwyższającą podatek VAT z 20 proc. do 22 proc. Według szacunków ministerstwa finansów wygeneruje to 1,2 bln rubli dodatkowych wpływów Kremla, relacjonuje „The Moscow Times”.

Duma zatwierdziła radykalną reformę podatkową dla małych firm, która dotknie setki tysięcy przedsiębiorców. Próg dla uproszczonego systemu podatkowego, z którego korzysta 4,4 miliona małych firm, zostanie obniżony z 60 mln rubli rocznych przychodów do 20 mln w 2026 r., 15 mln w 2027 r. i 10 mln od 2027 r. Oznacza to, że nawet małe firmy zaczną płacić VAT. Dodatkowe pieniądze przyniesie też reżimowi podniesienie 1,5-3-krotnie kar dla firm i 1,5-10-krotnie ceł. Całkowity cel ściągalności kar od osób fizycznych i firm został zwiększony 1,5-krotnie, do 300 mld rubli rocznie.

W sumie, zgodnie z ustawą budżetową, rosyjski reżim planuje zebrać 3,2 bln rubli dodatkowych podatków, co da łącznie 40,28 bln rubli (1,83 bln zł). Wydatki wzrosną o 1,2 bln rubli, do 44,07 bln rubli (2 bln zł).