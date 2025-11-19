Aktualizacja: 19.11.2025 13:32 Publikacja: 19.11.2025 12:50
Foto: AFP
Rosyjski reżim już zaplanował wzrost wydatków na wojnę na najbliższe trzy lata. Nie zamierza jej kończyć ani przerywać. Na wtorkowej sesji plenarnej Duma (niższa izba parlamentu Rosji) zatwierdziła w drugim, głównym czytaniu pakiet ustaw budżetowych na lata 2026-2028, które obejmują podwyżki podatków, rekordowe wydatki na wojsko i siły bezpieczeństwa oraz cięcia w kluczowych projektach opieki zdrowotnej.
Czytaj więcej
Bank centralny Rosji przewiduje dla kraju najgorszy spadek gospodarczy od lat 90. XX wieku, jeżel...
Deputowani 336 głosami za (na 450 zasiadających w izbie) przyjęli ustawę podwyższającą podatek VAT z 20 proc. do 22 proc. Według szacunków ministerstwa finansów wygeneruje to 1,2 bln rubli dodatkowych wpływów Kremla, relacjonuje „The Moscow Times”.
Duma zatwierdziła radykalną reformę podatkową dla małych firm, która dotknie setki tysięcy przedsiębiorców. Próg dla uproszczonego systemu podatkowego, z którego korzysta 4,4 miliona małych firm, zostanie obniżony z 60 mln rubli rocznych przychodów do 20 mln w 2026 r., 15 mln w 2027 r. i 10 mln od 2027 r. Oznacza to, że nawet małe firmy zaczną płacić VAT. Dodatkowe pieniądze przyniesie też reżimowi podniesienie 1,5-3-krotnie kar dla firm i 1,5-10-krotnie ceł. Całkowity cel ściągalności kar od osób fizycznych i firm został zwiększony 1,5-krotnie, do 300 mld rubli rocznie.
W sumie, zgodnie z ustawą budżetową, rosyjski reżim planuje zebrać 3,2 bln rubli dodatkowych podatków, co da łącznie 40,28 bln rubli (1,83 bln zł). Wydatki wzrosną o 1,2 bln rubli, do 44,07 bln rubli (2 bln zł).
Największą pozycją wydatków budżetu Rosji stanowi dział „obrona narodowa”, pod którym ukryto finansowanie wojny Putina. Pożre ona około 30 proc. budżetu, czyli 12,9 bln rubli (1,37 bln zł). W 2027 r. kwota ta wzrośnie do 13,6 bln rubli, a w 2028 r. do 13,64 biliona rubli. Budżet przeznaczy 39,5 bln rubli, czyli 487 mld dol., na zakup uzbrojenia w ciągu trzech lat.
Wzrosną też wydatki z publicznych pieniędzy w ramach pozycji „bezpieczeństwo narodowe”, obejmującej budżety policji, Gwardii Narodowej, służb specjalnych, Komitetu Śledczego i innych służb bezpieczeństwa. Łącznie służby bezpieczeństwa i wojsko otrzymają 38 proc. budżetu federalnego, czyli 16,84 bln rubli (770 mld zł). Rekordowe pieniądze (146,3 mld rubli – 6,65 mld zł) reżim wyda na państwową propagandę.
Czytaj więcej
Rosyjscy producenci żywności w porozumieniu z detalistami, zmniejszają rozmiary opakowań, oferują...
Jeżeli wojna pochłania coraz więcej pieniędzy rosyjskich podatników, to komuś trzeba je odebrać. Wydatki federalne na opiekę zdrowotną zostaną zamrożone – 1,87 biliona rubli w przyszłym roku, w porównaniu z 1,86 biliona w tym roku. Finansowanie projektu narodowego „Długie i Aktywne Życie” (dawniej „Opieka Zdrowotna”) zostanie zmniejszone o 26 proc., do 274,2 mld rubli.
Kreml zabierze też pieniądze z programów modernizacji podstawowej opieki zdrowotnej (dostanie 2,3-krotnie mniej), rozwoju opieki doraźnej (-28 proc.) oraz programu walki z cukrzycą (-13 proc.), rakiem (-3,1 proc.) i chorobami układu krążenia (-2,5 proc.).
– Budżet jest przyjmowany „w trudnych i wymagających warunkach” – powiedział po głosowaniu Wiaczesław Wołodin, przewodniczący izby niższej parlamentu. – Na nasz kraj nałożono ponad 30 000 sankcji. Widać, jak Unia Europejska działa wrogo na nasze aktywa – dodał. Wierny członek putinowskiego dworu wyjaśnił rodakom, że nowy budżet ma na celu sprostanie „wyzwaniom stojącym przed krajem” i ochronę „interesów obywateli”. Jak ogromne cięcia w ochronie zdrowia mają ten interes chronić? Tego szef rosyjskiej izby niższej rodakom nie wyjaśnił.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Rosyjski reżim już zaplanował wzrost wydatków na wojnę na najbliższe trzy lata. Nie zamierza jej kończyć ani przerywać. Na wtorkowej sesji plenarnej Duma (niższa izba parlamentu Rosji) zatwierdziła w drugim, głównym czytaniu pakiet ustaw budżetowych na lata 2026-2028, które obejmują podwyżki podatków, rekordowe wydatki na wojsko i siły bezpieczeństwa oraz cięcia w kluczowych projektach opieki zdrowotnej.
Dziura w kasie państwa wciąż rośnie. Po październiku wynosiła już 227 mld zł, co oznacza niemal 80 proc. limitu...
Kolejne dziesiątki, a może więcej miliardów złotych, mogą kosztować budżet państwa nowe transfery socjalne, któr...
Pogłębiający się kryzys gospodarczy, puste kasy regionów i rekordowy deficyt budżetowy nie przeszkadzają reżimow...
Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2024 r. wyniósł 6,5 proc. PKB wobec 5,2 proc. rok wcześni...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Na koniec września tego roku dziura w kasie państwa sięgnęła 201,4 mld zł, wobec 172 mld zł na koniec sierpnia....
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas