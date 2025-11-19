Reklama
Putin zaciska pasa Rosjanom. Wojna zamiast ochrony zdrowia

Podwyżki podatków, ceł i kar dla biznesu, 38 proc. budżetu na rozpętaną wojnę i resorty siłowe, więcej na propagandę, a mniej na opiekę zdrowotną Rosjan. Celem nowego budżetu Rosji jest znalezienie pieniędzy na wojnę Putina. Na samo uzbrojenie Kreml wyda z publicznej kasy równowartość 487 mld dolarów.

Publikacja: 19.11.2025 12:50

Putin zaciska pasa Rosjanom. Wojna zamiast ochrony zdrowia

Foto: AFP

Iwona Trusewicz

Rosyjski reżim już zaplanował wzrost wydatków na wojnę na najbliższe trzy lata. Nie zamierza jej kończyć ani przerywać. Na wtorkowej sesji plenarnej Duma (niższa izba parlamentu Rosji) zatwierdziła w drugim, głównym czytaniu pakiet ustaw budżetowych na lata 2026-2028, które obejmują podwyżki podatków, rekordowe wydatki na wojsko i siły bezpieczeństwa oraz cięcia w kluczowych projektach opieki zdrowotnej.

Więcej zapłaci Kremlowi biznes i sami Rosjanie

Deputowani 336 głosami za (na 450 zasiadających w izbie) przyjęli ustawę podwyższającą podatek VAT z 20 proc. do 22 proc. Według szacunków ministerstwa finansów wygeneruje to 1,2 bln rubli dodatkowych wpływów Kremla, relacjonuje „The Moscow Times”.

Duma zatwierdziła radykalną reformę podatkową dla małych firm, która dotknie setki tysięcy przedsiębiorców. Próg dla uproszczonego systemu podatkowego, z którego korzysta 4,4 miliona małych firm, zostanie obniżony z 60 mln rubli rocznych przychodów do 20 mln w 2026 r., 15 mln w 2027 r. i 10 mln od 2027 r. Oznacza to, że nawet małe firmy zaczną płacić VAT. Dodatkowe pieniądze przyniesie też reżimowi podniesienie 1,5-3-krotnie kar dla firm i 1,5-10-krotnie ceł. Całkowity cel ściągalności kar od osób fizycznych i firm został zwiększony 1,5-krotnie, do 300 mld rubli rocznie.

W sumie, zgodnie z ustawą budżetową, rosyjski reżim planuje zebrać 3,2 bln rubli dodatkowych podatków, co da łącznie 40,28 bln rubli (1,83 bln zł). Wydatki wzrosną o 1,2 bln rubli, do 44,07 bln rubli (2 bln zł).

487 mld dolarów na broń

Największą pozycją wydatków budżetu Rosji stanowi dział „obrona narodowa”, pod którym ukryto finansowanie wojny Putina. Pożre ona około 30 proc. budżetu, czyli 12,9 bln rubli (1,37 bln zł). W 2027 r. kwota ta wzrośnie do 13,6 bln rubli, a w 2028 r. do 13,64 biliona rubli. Budżet przeznaczy 39,5 bln rubli, czyli 487 mld dol., na zakup uzbrojenia w ciągu trzech lat.

Wzrosną też wydatki z publicznych pieniędzy w ramach pozycji „bezpieczeństwo narodowe”, obejmującej budżety policji, Gwardii Narodowej, służb specjalnych, Komitetu Śledczego i innych służb bezpieczeństwa. Łącznie służby bezpieczeństwa i wojsko otrzymają 38 proc. budżetu federalnego, czyli 16,84 bln rubli (770 mld zł). Rekordowe pieniądze (146,3 mld rubli – 6,65 mld zł) reżim wyda na państwową propagandę.

Mniej na walkę z rakiem, cukrzycą, chorobami serca w Rosji

Jeżeli wojna pochłania coraz więcej pieniędzy rosyjskich podatników, to komuś trzeba je odebrać. Wydatki federalne na opiekę zdrowotną zostaną zamrożone – 1,87 biliona rubli w przyszłym roku, w porównaniu z 1,86 biliona w tym roku. Finansowanie projektu narodowego „Długie i Aktywne Życie” (dawniej „Opieka Zdrowotna”) zostanie zmniejszone o 26 proc., do 274,2 mld rubli.

Kreml zabierze też pieniądze z programów modernizacji podstawowej opieki zdrowotnej (dostanie 2,3-krotnie mniej), rozwoju opieki doraźnej (-28 proc.) oraz programu walki z cukrzycą (-13 proc.), rakiem (-3,1 proc.) i chorobami układu krążenia (-2,5 proc.).

– Budżet jest przyjmowany „w trudnych i wymagających warunkach” – powiedział po głosowaniu Wiaczesław Wołodin, przewodniczący izby niższej parlamentu. – Na nasz kraj nałożono ponad 30 000 sankcji. Widać, jak Unia Europejska działa wrogo na nasze aktywa – dodał. Wierny członek putinowskiego dworu wyjaśnił rodakom, że nowy budżet ma na celu sprostanie „wyzwaniom stojącym przed krajem” i ochronę „interesów obywateli”. Jak ogromne cięcia w ochronie zdrowia mają ten interes chronić? Tego szef rosyjskiej izby niższej rodakom nie wyjaśnił.

