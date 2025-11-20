Reklama
Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom

Igor i Irina R., rosyjskie małżeństwo oskarżone o szpiegostwo przeciwko Polsce, tuż przed aresztowaniem otrzymało w naszym kraju status uchodźców – ustaliła „Rzeczpospolita”.

Publikacja: 20.11.2025 04:40

Rządowe stypendium, a potem status uchodźcy. Jak Polska pomogła rosyjskim szpiegom

Foto: Adobe Stock

Izabela Kacprzak, Grażyna Zawadka

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Dlaczego małżeństwo rosyjskich szpiegów otrzymało status uchodźców w Polsce?
  • W jaki sposób wybierano kandydatów do specjalnego programu stypendialnego dla rosyjskich opozycjonistów?
  • Jak wyglądała rola polskich służb w procesie weryfikacji i przyznania ochrony międzynarodowej dla R.?
  • Czy skazani za szpiegostwo mogą stracić ochronę w Polsce?
Pozostało jeszcze 94% artykułu

Małżeństwo oskarżone o szpiegostwo przeciw Polsce najpierw dostało w naszym kraju specjalne rządowe stypendium dla opozycjonistów z Rosji, a potem wystąpiło również o status uchodźców, choć Igor R. już od dwóch lat był agentem rosyjskiej FSB – ustaliła „Rzeczpospolita”. Status ten został im przyznany.

Ochronę międzynarodową w Polsce, także dzięki pozytywnej opinii naszych służb, dostali w styczniu 2024 r. Pół roku później Igor R. został zatrzymany przez ABW, a jego żonę, Irinę R., aresztowano w listopadzie 2024 r. Teraz w areszcie czekają na proces, oskarżeni m.in. o udział w działalności rosyjskiego wywiadu oraz przekazywanie mu wiadomości, które mogły wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej (przestępstwo szpiegostwa). Igor R. dodatkowo odpowie za sprowadzenie niebezpieczeństwa zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach w postaci eksplozji materiałów wybuchowych – brał udział w przesyłaniu paczki z tzw. bombą kumulacyjną.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

