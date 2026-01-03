„Mocne uderzenie”. Starcie polskich polityków w komentarzach dotyczących uderzenia USA w Wenezueli

- Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia, jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziaływają na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji – podkreślał premier.

Premier dodał, że otrzymał informację o 11 polskich obywatelach przebywających obecnie w Wenezueli, którzy wyjechali do tego kraju „mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych” w związku z sytuacją wewnętrzną i ewentualnym konfliktem.

O sprawie napisał też na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Nasze służby wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli” - stwierdził. Dodał, że o bieżące analizy poprosił też Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych resortu obrony oraz przedstawicieli wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i Południowej.

Wpis Radosława Sikorskiego. „Miły gość”

Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski umieścił na platformie X krótki wpis w języku angielskim: „It couldn't have happened to a nicer guy”, co można przetłumaczyć słowami „nie mogło się to przytrafić milszemu gościowi”. Tego określenia - „nice guy” - prezydent USA Donald Trump używał niegdyś w stosunku do Władimira Putina.