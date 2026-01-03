„Mocne uderzenie”. Starcie polskich polityków w komentarzach dotyczących uderzenia USA w Wenezueli

Aktualizacja: 03.01.2026 16:04 Publikacja: 03.01.2026 15:14
- Jeszcze przyjdzie czas na analizę, jak to będzie wpływało na sytuację w naszym regionie. W dzisiejszych czasach takie masywne zdarzenia, jak dzisiejszy atak sił amerykańskich oddziaływają na cały świat, więc będziemy reagować i przygotowywać się do tej nowej sytuacji – podkreślał premier.
Premier dodał, że otrzymał informację o 11 polskich obywatelach przebywających obecnie w Wenezueli, którzy wyjechali do tego kraju „mimo wielokrotnych ostrzeżeń ministra spraw zagranicznych” w związku z sytuacją wewnętrzną i ewentualnym konfliktem.
O sprawie napisał też na platformie X minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. „Nasze służby wnikliwie analizują rozwój wydarzeń po nocnych atakach sił USA w stolicy Wenezueli” - stwierdził. Dodał, że o bieżące analizy poprosił też Departament Wojskowych Spraw Zagranicznych resortu obrony oraz przedstawicieli wojskowych attachatów w krajach Ameryki Północnej i Południowej.
Z kolei szef MSZ Radosław Sikorski umieścił na platformie X krótki wpis w języku angielskim: „It couldn't have happened to a nicer guy”, co można przetłumaczyć słowami „nie mogło się to przytrafić milszemu gościowi”. Tego określenia - „nice guy” - prezydent USA Donald Trump używał niegdyś w stosunku do Władimira Putina.
Na wpis Sikorskiego zareagował w poważnym tonie Adrian Zandberg. „Nie wiem skąd pan minister czerpie dobry humor. Złamano prawo międzynarodowe. Niezależnie od tego, kto i na kim je łamie – świat, w którym prawo międzynarodowe przegrywa z polityką siły i imperialnych stref wpływu, jest niestabilny i niebezpieczny. A to zła wiadomość dla Polski” – napisał w odpowiedzi na wpis Sikorskiego.
Krytyczny głos pojawił się też w polskim rządzie. „Atak na Wenezuelę stawia nas Polaków w jeszcze trudniejszej sytuacji. Niezależnie od tego co sądzimy o Maduro (a sądzimy źle) – niestety USA w praktyce zastosowało zasadę imperialną” – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.
Stwierdziła, że „o tym kto rządzi w sąsiednim kraju może zdecydować siła militarna jego sąsiada”, a - jak zaznaczyła - „świat, w którym takie myślenie i działanie staje się powszechne jest dla nas światem groźnym".
Do sytuacji w Wenezueli odniósł się też lider Konfederacji Krzysztof Bosak. „Pokazowe obalenie Maduro w Wenezueli przez Trumpa to kolejny przykład potwierdzający, że świat z iluzji »końca historii« wkroczył w etap nowego koncertu mocarstw, w którym rządzi siła, w kluczowych stolicach negocjuje się strefy wpływów i rachuje zasoby” - napisał.
Zaznaczył, że „Polska nie ma żadnego interesu w angażowaniu się w spór o Wenezuelę, za wyjątkiem stabilności cen ropy na międzynarodowych rynkach”. „Zero sentymentów wobec antyzachodniego, socjalistycznego dyktatora. Zero sentymentów wobec jego następców już wytypowanych przez CIA" - dodał.
Bosak zwrócił też uwagę na to, że "warto przeanalizować czy i na ile Polska jest przygotowana na odparcie tego rodzaju ataku". "Z Brześcia do Warszawy jest 200 kilometrów. Jeśli nie stworzymy procedur ochrony kierownictwa państwa i reagowania na zagrożenia, to można nam zrobić to co zrobili Amerykanie" - napisał.
Sławomir Mentzen napisał z kolei, że czeka na – jak to określił - „fikołki ekspertów i polityków”, tłumaczące (pisownia oryginalna), że „atak USA na Wenezuelę i atak Rosji na Ukrainie to nie podchodzi pod żadna rubryka!”. „To wcale nie jest podobne! Wcale! Mądrzej jest nie wspominać o tem!” - zakończył.
Tobiasz Bocheński, polityk PiS stwierdził w odpowiedzi, że wpis Mentzena to „niepotrzebny, szkodliwy głos”. „Głupio” - napisał. Zadał pytanie o to, „Czy na Ukrainie sfałszowano wybory i sprawowano władzę dyktatorską wbrew woli społeczeństwa?”. „Czy USA stwierdziły, że Wenezuela to odwieczne ziemie należące do Waszyngtonu? Czy USA postanowiły anektować terytorium Wenezueli? Odpowiedzi są dość proste. Ta wypowiedź – biorąc pod uwagę rosyjski imperializm zagrażający Polsce – jest szkodliwa” – zwrócił uwagę, kierując ją do Sławomira Mentzena.
Około godziny 2:00 czasu lokalnego (godz. 7:00 w Polsce) w Caracas, stolicy Wenezueli, słychać było eksplozje i nisko przelatujące samoloty. Rząd wenezuelski oskarżył o ataki USA.
Kilka godzin później prezydent USA Donald Trump poinformował na swoim portalu społecznościowym Truth Social, że operację przeprowadziły z powodzeniem Stany Zjednoczone, a Maduro wraz z żoną zostali schwytani i wywiezieni z kraju.
Prokurator Generalna USA Pam Bondi napisała, że Maduro z żoną Cilią Flores, zostali oskarżeni w Sądzie Okręgowym Południowego Dystryktu Nowego Jorku i - jak napisała we wpisie na platformie X - „wkrótce będą musieli zmierzyć się z całym gniewem amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości na amerykańskiej ziemi, w amerykańskich sądach.
