Sondaż: Czy Polacy uważają Niemcy za zagrożenie dla Polski?

„Czy współczesne Niemcy uważa Pani/Pan za zagrożenie dla Polski?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 04.01.2026 08:48

Donald Tusk i Karol Nawrocki

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

W czasie obchodów rocznicy Powstania Wielkopolskiego prezydent Karol Nawrocki mówił, że polska wspólnota narodowa „musi być otwarta na zachód, ale też gotowa do obrony także zachodniej granicy Rzeczpospolitej”. Przypominał też, że Wielkopolska stawiała opór imperializmowi pruskiemu i niemieckiemu, który „zbudowany był na ideach liberalnych myślicieli i polityków”. Słowa te wywołały reakcję Donalda Tuska – premier napisał w serwisie X, że „prezydent Nawrocki znowu wskazał Zachód jako główne zagrożenie dla Polski”.

Jarosław Kaczyński ostrzega przed planami Niemiec wobec Polski

Niemcy jako zagrożenie dla Polski wielokrotnie wskazywał też prezes PiS, Jarosław Kaczyński. Kaczyński nazywał Koalicję Obywatelską „formacją niemiecką”, a Unię Europejską określał mianem organizacji podporządkowanej interesom Niemiec i służącej uzyskaniu przez Niemcy hegemonii w Europie. Na konwencji programowej PiS w Katowicach z października 2025 roku prezes PiS mówił o „planach Brukseli i Berlina, by dokonać takiej zmiany sytuacji w Europie (...), wszystkie poza dwoma, czyli Niemcami i Francją (...), państwa, w tym Polska, w gruncie rzeczy przestały istnieć”. 

Czytaj więcej



Prof. Jacek Czaputowicz: Niemcy mają problem z pamięcią o krzywdzie, jaką wyrządzili Polsce

Z kolei wiosną 2025 roku , gdy pojawiły się doniesienia o imigrantach cofanych przez Niemcy do Polski, prezes PiS mówił na granicy, że „Niemcy mając tutaj swoich ludzi u władzy uważają, że im wolno robić wszystko, co chcą. Wjeżdżają na nasze terytoria (...) To jest sytuacja podległości. Dla Tuska może normalna, dla jego ludzi może normalna, ale dla normalnych Polaków nienormalna, nie do przyjęcia”.

Przedstawiciele koalicji rządzącej podkreślają, że konfliktowanie Polski z Niemcami, sojusznikami Polski z NATO oraz partnerami w Unii Europejskiej w sytuacji, w której prowadząca imperialną politykę Rosja prowadzi wojnę przeciw Ukrainie oraz podejmuje działania hybrydowe wobec Zachodu jest niezgodne z polską racją stanu. 

Sondaż: Ponad połowa Polaków nie uważa współczesnych Niemiec za zagrożenie

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy czy – ich zdaniem – współczesne Niemcy są zagrożeniem dla Polski.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

„Tak” odpowiedziało 29,2 proc. badanych.

Odpowiedzi „nie” udzieliło 56,1 proc. respondentów.

14,7 proc. uczestników badania nie ma zdania w tej sprawie. 

– Niemcy nie są państwem zagrażającym Polsce według niemal dwóch na trzech respondentów (63 proc.), którzy skończyli 50 lat i sześciu na dziesięciu badanych (59 proc.) posiadających wyższe wykształcenie. Częściej niż pozostali tę opinię podzielają badani, których dochód wynosi od 5001 zł do 7000 zł netto (62 proc.) oraz mieszkańcy miast liczących od 200 tys. do 499 tys. osób (62 proc.) – komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 30-31 grudnia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

