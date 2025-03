Prezes PiS: Niemiecka policja wjeżdża na terytorium Polski

Jarosław Kaczyński mówił też, że może być zgody na to, że to z niemieckich mediów, a nie od polskich polityków Polacy dowiadują się „o tym, co się dzieje wokół Polski”. - Stamtąd wiemy, że mamy do czynienia z jakimiś tajnymi rokowaniami między Niemcami a częścią państw, które z Niemcami graniczą, właśnie w tej sprawie, w sprawie przesyłania im tego, co - tak mówiąc najprostszym językiem - Niemcy sobie nabrali. Otóż te rokowania - jeżeli rzeczywiście są prowadzone, bo to na razie jest wiedza z mediów niemieckich - i jeżeli są ukrywane przed polskim społeczeństwem, to mamy tutaj do czynienia z kolejnym skandalem, bo dzisiaj właściwie co dzień, to skandal - kontynuował były premier. Zaznaczył, że w tym wypadku łamane jest „prawo naszego narodu do spokojnego, normalnego życia”.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na konferencji prasowej w Słubicach mówił m.in. o sprawie migrantów, którzy z Niemiec trafiają do Polski Foto: PAP/Lech Muszyński

- To jest coś więcej, to jest zmiana naszego statusu, zmiana statusu państwa suwerennego. Niemcy mając tutaj swoich ludzi u władzy uważają, że im wolno robić wszystko, co chcą. Wjeżdżają na nasze terytoria. W tej chwili niemieckie samochody policyjne można zobaczyć nawet daleko od zachodniej granicy - ale nie ma tu żadnej symetrii, to nie jest tak, że polskie wjeżdżają do Niemiec - przekonywał w Słubicach Kaczyński. - To jest sytuacja podległości. Dla Tuska może normalna, dla jego ludzi może normalna, ale dla normalnych Polaków nienormalna, nie do przyjęcia - oświadczył.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że trzeba zrobić „wszystko, co można”, żeby zmienić opisywaną przez niego sytuację. Dodał, że szansą na to są wybory prezydenckie, których pierwsza tura odbędzie się 18 maja. - Jeśli te wybory wygramy, to powstanie nowa sytuacja, nowa dynamika polityczna, która będzie prowadziła ku zmianie - stwierdził.

- Musimy o tym wszystkim pamiętać przed tymi decyzjami, które będziemy musieli - a przynajmniej powinniśmy - podejmować już w maju i później 1 czerwca. I o to apeluję, bo innej drogi do zmiany tej sytuacji nie ma. Ci, którzy dzisiaj rządzą są zdeterminowani, by realizować tę politykę, która jest dzisiaj narzucana przez Berlin (...) politykę zmierzającą do tego, by ci najsilniejsi w Europie przejęli w gruncie rzeczy kontrolę nad wszystkim. A ci, którzy mogą być silni, ale są dopiero na drodze do tej siły, jak my, Polacy, mają być podporządkowani, mają się cofnąć, mają wrócić do tej marnej pozycji, pozycji podporządkowanej, pozycji tych, którzy będą eksploatowani, których się będzie lekceważyło, pogardzało - mówił w Słubicach Jarosław Kaczyński.