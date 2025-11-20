Aktualizacja: 20.11.2025 20:31 Publikacja: 20.11.2025 19:42
Komunikat Kremla głosi, że Władimir Putin spotkał się z szefem rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem i innymi najwyższymi rangą dowódcami.
Kreml podał, że Putin został poinformowany o sytuacji w Konstantynówce i Kramatorsku w obwodzie donieckim, a także w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim.
Gen. Gierasimow powiedział Putinowi, że wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Kupiańsk oraz w 80 proc. nad miastem Wołczańsk. – Jednostki zgrupowania „Zachód” wyzwoliły Kupiańsk i kontynuują niszczenie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdujących się w okrążeniu na lewym brzegu rzeki Oskoł – przekazał Gierasimow.
W rozmowie z dziennikarzami o wizycie Putina w punkcie dowodzenia mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według jego relacji, rosyjski przywódca chwalił pracę dowództwa oraz wyraził uznanie dla żołnierzy.
Putin miał zaznaczyć, że uczestniczył w podobnym spotkaniu przed miesiącem, 25 października. – Wszystkie zadania postawione na poprzednim spotkaniu zostały wykonane – oświadczył Pieskow. Mówił, że Putin spotkał się w czwartek z szefem Sztabu Generalnego, szefem Głównego Zarządu Operacyjnego oraz dowódcami zgrupowań „Południe” i „Zachód” i wysłuchał szczegółowych raportów.
Na spotkaniu w punkcie dowodzenia Putin mówił, że według jego wiedzy w rejonie Kupiańsk-Uzłowoj Rosjanom udało się zablokować grupę kilkunastu ukraińskich batalionów. Według jego słów, pierwotnie chodziło o 18 batalionów, a teraz, według zapewnień Gierasimowa, liczba ta wynosi 15.
Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji
