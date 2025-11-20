Reklama
Przełom na froncie? Władimir Putin usłyszał, że wojska rosyjskie zajęły Kupiańsk

Rosyjski przywódca Władimir Putin odwiedził punkt dowodzenia zgrupowania „Zachód”, gdzie odebrał meldunki o postępach wojsk rosyjskich na froncie – podał Kreml.

Publikacja: 20.11.2025 19:42

Władimir Putin

Władimir Putin

Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Jakub Czermiński

Komunikat Kremla głosi, że Władimir Putin spotkał się z szefem rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem i innymi najwyższymi rangą dowódcami.

Kreml podał, że Putin został poinformowany o sytuacji w Konstantynówce i Kramatorsku w obwodzie donieckim, a także w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie informują, że zajęli Kupiańsk

Gen. Gierasimow powiedział Putinowi, że wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Kupiańsk oraz w 80 proc. nad miastem Wołczańsk. – Jednostki zgrupowania „Zachód” wyzwoliły Kupiańsk i kontynuują niszczenie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdujących się w okrążeniu na lewym brzegu rzeki Oskoł – przekazał Gierasimow.

W rozmowie z dziennikarzami o wizycie Putina w punkcie dowodzenia mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według jego relacji, rosyjski przywódca chwalił pracę dowództwa oraz wyraził uznanie dla żołnierzy.

Putin miał zaznaczyć, że uczestniczył w podobnym spotkaniu przed miesiącem, 25 października. – Wszystkie zadania postawione na poprzednim spotkaniu zostały wykonane – oświadczył Pieskow. Mówił, że Putin spotkał się w czwartek z szefem Sztabu Generalnego, szefem Głównego Zarządu Operacyjnego oraz dowódcami zgrupowań „Południe” i „Zachód” i wysłuchał szczegółowych raportów.

Władimir Putin i Walerij Gierasimow twierdzą, że pod Kupiańskiem wojska ukraińskie znalazły się w okrążeniu

Na spotkaniu w punkcie dowodzenia Putin mówił, że według jego wiedzy w rejonie Kupiańsk-Uzłowoj Rosjanom udało się zablokować grupę kilkunastu ukraińskich batalionów. Według jego słów, pierwotnie chodziło o 18 batalionów, a teraz, według zapewnień Gierasimowa, liczba ta wynosi 15.

Tekst jest aktualizowany, wkrótce więcej informacji

Źródło: rp.pl

Konflikty Zbrojne Wojna Rosji z Ukrainą Miejsca Regiony Europa Rosja Ukraina Osoby Władimir Putin

