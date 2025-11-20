Komunikat Kremla głosi, że Władimir Putin spotkał się z szefem rosyjskiego Sztabu Generalnego gen. Walerijem Gierasimowem i innymi najwyższymi rangą dowódcami.

Kreml podał, że Putin został poinformowany o sytuacji w Konstantynówce i Kramatorsku w obwodzie donieckim, a także w rejonie Kupiańska w obwodzie charkowskim.

Wojna na Ukrainie. Rosjanie informują, że zajęli Kupiańsk

Gen. Gierasimow powiedział Putinowi, że wojska rosyjskie przejęły kontrolę nad miastem Kupiańsk oraz w 80 proc. nad miastem Wołczańsk. – Jednostki zgrupowania „Zachód” wyzwoliły Kupiańsk i kontynuują niszczenie jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy, znajdujących się w okrążeniu na lewym brzegu rzeki Oskoł – przekazał Gierasimow.

W rozmowie z dziennikarzami o wizycie Putina w punkcie dowodzenia mówił rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według jego relacji, rosyjski przywódca chwalił pracę dowództwa oraz wyraził uznanie dla żołnierzy.