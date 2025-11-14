Reklama
Kijów celem zmasowanego ataku powietrznego Rosji. Wielu rannych

1 osoba zginęła, a co najmniej 24 zostały ranne w nocnym ataku powietrznym Rosji na Kijów. Stolica Ukrainy miała być atakowana przy użyciu dronów i rakiet.

Publikacja: 14.11.2025 05:58

Budynek uszkodzony w czasie jednego z wcześniejszych ataków na Kijów

Budynek uszkodzony w czasie jednego z wcześniejszych ataków na Kijów

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

Wśród rannych w ataku na Kijów ma być 10-letnie dziecko i ciężarna kobieta. Stan jednej z rannych osób jest ciężki – podał mer Kijowa, Witalij Kliczko. 

Atak Rosji na Kijów: Ucierpiał system grzewczy, część mieszkańców bez ogrzewania

W czasie nocnego ataku w Kijowie aktywna była obrona przeciwlotnicza. Władze stolicy informują, że strącone szczątki celów powietrznych uszkodziły bloki mieszkalne, budynek szkoły, placówkę medyczną i budynki administracyjne w kilku częściach miasta. 

Czytaj więcej

Norwegia
Gospodarka
Norwegia na pomoc Ukrainie. Może dać gwarancje największej pożyczki wojennej

„Rosjanie atakują budynki mieszkalne. Są duże zniszczenia w wielu wielopiętrowych blokach mieszkalnych, praktycznie w każdej dzielnicy” - pisał na swoim kanale w serwisie Telegram szef kijowskiej miejskiej administracji wojskowej Timur Tkaczenko. Tkaczenko poinformował o skierowaniu do kilku dzielnic Kijowa służb ratunkowych. 

Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko podał, że w ataku ucierpiał kijowski system grzewczy w związku z czym część mieszkańców rejonu desniańskiego ukraińskiej stolicy miała zostać pozbawiona ogrzewania. Kliczko nie wykluczył, że w związku z atakiem w Kijowie będzie dochodzić do przerw w dostawie prądu i wody. Z informacji przekazywanych przez mera ukraińskiej stolicy wynika, że w rejonie dniprowskim Kijowa uszkodzone zostały trzy wielopiętrowe bloki mieszkalne, a dziewięć osób zostało ewakuowanych z budynku mieszkalnego, który po ataku stanął w płomieniach. Dwa budynki mieszkalne zostały uszkodzone w rejonie desniańskim, a pięć - w rejonie podilskim. W tym ostatnim rejonie jeden z budynków miał stanąć w płomieniach. 

Tymczasem rosyjski kanał SHOT w serwisie Telegram podaje, że rosyjskie drony-kamikadze a także pociski hipersoniczne Kindżał zostały wykorzystane do ataku na kijowskie elektrociepłownie. 

Nocny atak Rosji na Ukrainę: Ranni są również poza Kijowem, na terenie obwodu kijowskiego

Gubernator obwodu kijowskiego Mykoła Kałasznik poinformował, że na terenie obwodu w wyniku nocnego ataku powietrznego Rosji rannych zostało sześć osób (w tym 7-letnie dziecko). Do zniszczeń doszło w pięciu rejonach obwodu – uszkodzone zostały budynki mieszkalne, obiekty przemysłowe i magazyny. 

Źródło: rp.pl

Wśród rannych w ataku na Kijów ma być 10-letnie dziecko i ciężarna kobieta. Stan jednej z rannych osób jest ciężki – podał mer Kijowa, Witalij Kliczko. 

Atak Rosji na Kijów: Ucierpiał system grzewczy, część mieszkańców bez ogrzewania

e-Wydanie
