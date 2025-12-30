Biurowce. Senator i PZO zmieniają właścicieli

Aktualizacja: 30.12.2025 19:58 Publikacja: 30.12.2025 18:48
Senator - zlokalizowany w samym sercu Warszawy biurowiec klasy A
Foto: Adobe Stock
Zlokalizowany w samym sercu Warszawy Senator – przy ul. Bielańskiej, tuż przy Starym Mieście, w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów biznesowych w stolicy. Biurowiec łączy historyczny charakter z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
Biurowiec klasy A, który oferuje 25 tys. mkw. powierzchni, wybudowała firma Ghelamco. Inwestycja została ukończona w lipcu 2012 roku.
Budynek Senator od Union Investment Real Estate przejmują Cornerstone Investment Management i Fidera.
– Senator to dokładnie ten typ aktywa, którego konsekwentnie poszukujemy – budynek o charakterze ikonicznym, z bardzo solidnymi fundamentami i dużym potencjałem długoterminowego wzrostu wartości. Dzięki tej transakcji dalej budujemy zdywersyfikowany i odporny portfel biurowy w najlepszych lokalizacjach – mówi cytowany w komunikacie Paweł Dębowski ze spółki Cornerstone Investment Management.
Cornerstone Investment Management, wspólnie z Fiderą i White Star, sfinalizował też transakcję przejęcia kompleksu biurowego PZO na warszawskiej Pradze – Południe.
Fidera Group, europejska firma zarządzająca aktywami, została założona w 2019 roku. Koncentruje się na europejskich inwestycjach korporacyjnych i zabezpieczonych aktywami.
Cornerstone Investment Management to założona w 2001 r. firma private equity, która zarządza inwestycjami o łącznej wartości aktywów sięgającej 5 mld euro.
