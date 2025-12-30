Biurowce. Senator i PZO zmieniają właścicieli

Zlokalizowany w samym sercu Warszawy Senator – przy ul. Bielańskiej, tuż przy Starym Mieście, w bezpośrednim sąsiedztwie Teatru Wielkiego – Opery Narodowej, to jeden z najbardziej rozpoznawalnych adresów biznesowych w stolicy. Biurowiec łączy historyczny charakter z nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.

Biurowiec klasy A, który oferuje 25 tys. mkw. powierzchni, wybudowała firma Ghelamco. Inwestycja została ukończona w lipcu 2012 roku.

Dwie transakcje na rynku biur w Warszawie

Budynek Senator od Union Investment Real Estate przejmują Cornerstone Investment Management i Fidera.

– Senator to dokładnie ten typ aktywa, którego konsekwentnie poszukujemy – budynek o charakterze ikonicznym, z bardzo solidnymi fundamentami i dużym potencjałem długoterminowego wzrostu wartości. Dzięki tej transakcji dalej budujemy zdywersyfikowany i odporny portfel biurowy w najlepszych lokalizacjach – mówi cytowany w komunikacie Paweł Dębowski ze spółki Cornerstone Investment Management.

Cornerstone Investment Management, wspólnie z Fiderą i White Star, sfinalizował też transakcję przejęcia kompleksu biurowego PZO na warszawskiej Pradze – Południe.