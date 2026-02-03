Kompleks biurowy Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie to inwestycja firmy Karimpol Polska. Długoterminową umowę najmu niemal 4,5 tys. mkw. powierzchni w drugim 130-metrowym budynku (28 kondygnacji) kompleksu podpisał Mindspace, globalny operator elastycznych powierzchni biurowych. To trzecia lokalizacja tego operatora w Polsce, a zarazem kolejny etap jego rozwoju w tym stołecznym kompleksie.

Elastyczne biura dla 1,2 tys. pracowników

Od 2023 r. Mindspace zajmuje 4,4 tys. mkw. biur w pierwszej wieży Grupy Karimpol. Łącznie w kompleksie Skyliner firma zaoferuje 1,2 tys. stanowisk pracy. Nowa siedziba Mindspace zostanie otwarta w połowie 2027 r.

Skyliner II jest kontynuacją flagowej inwestycji Grupy Karimpol w Warszawie. Budowa drugiej wieży ma się zakończyć w czwartym kwartale 2026 r. Budynek zaoferuje w sumie 24 tys. mkw. powierzchni najmu, z czego ok. 23 tys. mkw. zajmą biura, a 1 tys. mkw. na parterze – lokale handlowo-usługowe.

Typowe biurowe piętro będzie miało ok. 1,1 tys. mkw. powierzchni. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano zielone tarasy o łącznej powierzchni niemal 900 mkw.