Elastyczne biura. Mindspace w Polsce po raz trzeci

Globalny operator elastycznych biur w warszawskim 130-metrowym budynku Skyliner II wynajmie niemal 4,5 tys. mkw. powierzchni.

Publikacja: 03.02.2026 12:41

Kompleks biurowy Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie to inwestycja firmy Karimpol Polska

Foto: mat.prasowe

aig

Kompleks biurowy Skyliner przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie to inwestycja firmy Karimpol Polska. Długoterminową umowę najmu niemal 4,5 tys. mkw. powierzchni w drugim 130-metrowym budynku (28 kondygnacji) kompleksu podpisał Mindspace, globalny operator elastycznych powierzchni biurowych. To trzecia lokalizacja tego operatora w Polsce, a zarazem kolejny etap jego rozwoju w tym stołecznym kompleksie.

Elastyczne biura dla 1,2 tys. pracowników

Od 2023 r. Mindspace zajmuje 4,4 tys. mkw. biur w pierwszej wieży Grupy Karimpol. Łącznie w kompleksie Skyliner firma zaoferuje 1,2 tys. stanowisk pracy. Nowa siedziba Mindspace zostanie otwarta w połowie 2027 r.

Skyliner II jest kontynuacją flagowej inwestycji Grupy Karimpol w Warszawie. Budowa drugiej wieży ma się zakończyć w czwartym kwartale 2026 r. Budynek zaoferuje w sumie 24 tys. mkw. powierzchni najmu, z czego ok. 23 tys. mkw. zajmą biura, a 1 tys. mkw. na parterze – lokale handlowo-usługowe.

Typowe biurowe piętro będzie miało ok. 1,1 tys. mkw. powierzchni. Na wyższych kondygnacjach zaprojektowano zielone tarasy o łącznej powierzchni niemal 900 mkw.

Zielony biurowiec 

Budynek ma certyfikat BREEAM New Construction na poziomie Outstanding. Podobnie jak pierwsza wieża będzie w 100 proc. zasilany energią odnawialną.

Kompleks zaoferuje w sumie 73 tys. mkw. powierzchni.

Za projekt architektoniczny odpowiada pracownia APA Wojciechowski Architekci. Generalnym wykonawcą inwestycji jest Warbud. Za nadzór inwestorski odpowiada Hill International.

Mindspace to globalny operator elastycznych biur dla firm dowolnej wielkości. Operator ma prawie 50 oddziałów w 24 miastach, w siedmiu krajach Europy i w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie operator jest obecny od 2017 r. Pierwsze biuro sieci działa w sąsiedztwie Hali Koszyki. Oferuje niemal 800 stanowisk pracy. Drugie biuro jest w Skylinerze I (600 miejsc).

