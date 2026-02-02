Z tego artykułu się dowiesz: Jak deweloperzy wyceniają nowe mieszkania

Jak zmienia się dostępność mieszkań

Gdzie powstaje najwięcej drogich mieszkań

Początek 2026 r. przyniósł wzrost średnich cen metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. – Z kolei we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu tegoroczny styczeń upłynął pod znakiem stabilizacji cen.

To takie mieszkania trafiają na rynek

– Wzrost średnich cen metra kwadratowego nowych mieszkań nie zawsze oznacza realne podwyżki – zaznacza Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Do takiej sytuacji dochodzi również wtedy, gdy do sprzedaży trafia duża pula bardzo drogich lokali – wyjaśnia.

Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w styczniu w warszawskiej ofercie pojawiły się mieszkania, których średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wynosiła ok. 20,7 tys. zł. – W efekcie odsetek lokali z ceną powyżej 20 tys. zł za metr wzrósł z 24 do 26 proc., a średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów zwiększyła się o 1 proc., przekraczając 18,6 tys. zł – podaje Wielgo.