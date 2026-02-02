Aktualizacja: 04.02.2026 07:07 Publikacja: 02.02.2026 15:16
Początek 2026 roku przyniósł wzrost średnich cen metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w kilku dużych miastach
Początek 2026 r. przyniósł wzrost średnich cen metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii – wynika ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl. – Z kolei we Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu tegoroczny styczeń upłynął pod znakiem stabilizacji cen.
– Wzrost średnich cen metra kwadratowego nowych mieszkań nie zawsze oznacza realne podwyżki – zaznacza Marek Wielgo, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Do takiej sytuacji dochodzi również wtedy, gdy do sprzedaży trafia duża pula bardzo drogich lokali – wyjaśnia.
Ze wstępnych danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że w styczniu w warszawskiej ofercie pojawiły się mieszkania, których średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy wynosiła ok. 20,7 tys. zł. – W efekcie odsetek lokali z ceną powyżej 20 tys. zł za metr wzrósł z 24 do 26 proc., a średnia cena metra kwadratowego wszystkich mieszkań oferowanych przez warszawskich deweloperów zwiększyła się o 1 proc., przekraczając 18,6 tys. zł – podaje Wielgo.
Z tego samego powodu – także o 1 proc. – wzrosła średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w Trójmieście (do ponad 17,7 tys. zł), Krakowie (do ponad 16,9 tys. zł) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (do niemal 11,4 tys. zł).
– Co prawda także w Poznaniu i Łodzi na rynek trafiły stosunkowo drogie jak na lokalne warunki mieszkania, jednak było ich na tyle mało, że po raz pierwszy od trzech miesięcy nie przełożyło się to na wzrost średniej ceny metra kwadratowego wszystkich lokali w ofercie – zwraca uwagę Marek Wielgo. – W styczniu wynosiła ona ok. 14 tys. zł w Poznaniu i ok. 11,5 tys. zł w Łodzi.
Na poziomie z grudnia utrzymała się również – czwarty miesiąc z rzędu – średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez deweloperów we Wrocławiu (15,2 tys. zł).
W ujęciu rocznym jedynie w Łodzi średnia cena metra kwadratowego nowych mieszkań w styczniu była niemal taka sama jak rok wcześniej. W pozostałych metropoliach nadal odnotowywane są wzrosty: o 2 proc. w Krakowie i miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, o 4 proc. w Poznaniu i Wrocławiu, o 5 proc. w Warszawie i aż o 11 proc. w Trójmieście.
Marek Wielgo zwraca uwagę, że w ofercie trójmiejskich deweloperów udział mieszkań z ceną przekraczającą 20 tys. zł za metr kwadratowy zwiększył się w ciągu ostatnich 12 miesięcy z 24 do 34 proc. Dla porównania w Warszawie wzrósł on z 22 do 26 proc., a w Krakowie – z 11 do 13 proc.
– To pokazuje, że w Trójmieście średnią cenę metra kwadratowego w coraz większym stopniu zawyżają bardzo drogie mieszkania, położone w najlepszych lokalizacjach – komentuje ekspert.
Jak dodaje, w Warszawie i w Trójmieście zmalała dostępność lokali w bardziej przystępnych cenach wynoszących 12–15 tys. zł za metr. Według wstępnych danych w Warszawie oferta takich mieszkań skurczyła się w styczniu o 3 proc., a w Trójmieście – o ponad 5 proc. – Osoby, dla których liczy się każda złotówka, nie powinny więc zbyt długo zwlekać z zakupem – ocenia Marek Wielgo.
Inaczej było w Krakowie, gdzie oferta mieszkań w cenach 12–15 tys. zł za metr kwadratowy wzrosła o ponad 6 proc. – Jednocześnie niemal całkowicie zniknęły tam lokale z ceną do 10 tys. zł za metr kwadratowy. W Trójmieście i Warszawie osoby o mniejszych oczekiwaniach co do lokalizacji wciąż mogą znaleźć w ofercie deweloperów mieszkania w takiej cenie – zaznacza Marek Wielgo.
