Biurowa wieża Studio A już gotowa. Jakie firmy wprowadzą się do biurowca?
Wysoka na ponad 100 metrów wieża Studio A – drugi, ostatni etap inwestycji Studio – powstała między dwoma stacjami metra w Warszawie (Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego), blisko Fabryki Norblina z bogatą ofertą usługo-handlową.
Na 22 kondygnacjach Studio A oferuje ok. 27 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na parterze powstanie bistro – kawiarnia – zapowiadają przedstawiciele spółki Skanska, dewelopera biurowca. Inwestor zastosował zaawansowane rozwiązania technologiczne, które mają wspierać efektywność pracy i energooszczędność.
Budynek Studio A (budowa rozpoczęła się w listopadzie 2023 r.) ma już pozwolenie na użytkowanie. Jeszcze przed końcem 2025 r. poziom wynajmu biurowej wieży przekroczył 20 tys. mkw.
– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Studia A to kluczowy moment, który wieńczy realizację całego kompleksu Studio – powiedział Bartosz Dorsz, dyrektor projektu w spółce Skanska Commercial Development Europe. – Oddanie do użytku nowego budynku biurowego w centrum Warszawy jest też ważnym krokiem w rozwoju tej części miasta – dodał.
Paulina Strutyńska, dyrektorka ds. wynajmu i zarządzania wartością budynku w firmie Skanska Commercial Development Europe, wskazuje, że wśród klientów są m.in. firmy z sektorów energetycznego, farmaceutycznego, finansowego, IT, doradczego i prawnego.
Biurowiec Studio A zaprojektowały pracownie Arrow Architects i Grupa 5 Architekci. – Przyziemie zdobią stalowe „iksy”, a w holu głównym uwagę przyciąga lustrzana instalacja autorstwa zespołu Projekt Praga – mówią przedstawiciele dewelopera. – Przestronny plac przed budynkiem, obsadzony całoroczną zielenią, stanie się przestrzenią spotkań, łącząc Studio A z Fabryką Norblina.
Studio A zostało wyposażone w nowoczesne rozwiązania technologiczne. To digital twin wykorzystujący sztuczną inteligencję do optymalizacji zużycia energii oraz dostęp do budynku poprzez Apple i Google Wallet.
Budynek spełnia wymagania certyfikatów jakości i zrównoważonego budownictwa, w tym LEED, WELL, WiredScore, SmartScore oraz „Obiekt bez barier”.
Skanska Commercial Development Europe jest deweloperem budynków biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej
