Biurowa wieża Studio A już gotowa. Jakie firmy wprowadzą się do biurowca?

Wysoka na ponad 100 metrów wieża Studio A – drugi, ostatni etap inwestycji Studio – powstała między dwoma stacjami metra w Warszawie (Rondo ONZ i Rondo Daszyńskiego), blisko Fabryki Norblina z bogatą ofertą usługo-handlową.

Reklama Reklama

Jakie firmy weszły do biurowej wieży Studio

Na 22 kondygnacjach Studio A oferuje ok. 27 tys. mkw. powierzchni biurowej. Na parterze powstanie bistro – kawiarnia – zapowiadają przedstawiciele spółki Skanska, dewelopera biurowca. Inwestor zastosował zaawansowane rozwiązania technologiczne, które mają wspierać efektywność pracy i energooszczędność.

Budynek Studio A (budowa rozpoczęła się w listopadzie 2023 r.) ma już pozwolenie na użytkowanie. Jeszcze przed końcem 2025 r. poziom wynajmu biurowej wieży przekroczył 20 tys. mkw.

– Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie Studia A to kluczowy moment, który wieńczy realizację całego kompleksu Studio – powiedział Bartosz Dorsz, dyrektor projektu w spółce Skanska Commercial Development Europe. – Oddanie do użytku nowego budynku biurowego w centrum Warszawy jest też ważnym krokiem w rozwoju tej części miasta – dodał.