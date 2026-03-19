Zima zaskoczyła deweloperów? Produkcja mieszkań wyraźnie wytraciła tempo

Liczba mieszkań na sprzedaż w projektach uruchomionych w styczniu i lutym skurczyła się o ponad jedną piątą. Firmy wciąż uzyskują dużo pozwoleń, ale może to być efekt uwijania się i chęci zbudowania zapasu przed kosztowną zmianą przepisów.

Publikacja: 19.03.2026 14:28

Liczba mieszkań na sprzedaż w projektach uruchomionych w styczniu i lutym 2026 r. skurczyła się o ponad jedną piątą

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • jak kształtuje się dynamika rozpoczętych budów mieszkań w pierwszych miesiącach roku.
  • jaka relacja występuje między uzyskanymi pozwoleniami a faktycznie rozpoczętymi inwestycjami.
  • jakie czynniki wpływają na aktywność deweloperów, w tym zmiany przepisów.
  • w jaki sposób wysoka oferta rynkowa mieszkań kształtuje decyzje deweloperów.
  • jak nowe przepisy o miejscach doraźnego schronienia wpływają na plany inwestorów.
  • jak przedstawiają się statystyki budownictwa społecznego.

W lutym szeroko rozumiani deweloperzy rozpoczęli w Polsce budowę 9,65 tys. mieszkań – podał GUS. To o prawie 12 proc. mniej niż rok wcześniej i o 8,5 proc. więcej niż w znacznie słabszym niż w poprzednich latach styczniu. W ciągu dwóch miesięcy ruszyła budowa 18,5 tys. lokali, o 21 proc. mniej niż w analogicznym okresie 2025 r. Czy to zaciągnięcie hamulców w związku z dużą ofertą lokali (w tym rosnącym odsetkiem mieszkań gotowych), czy skutki dawno niewidzianych mrozów?

Nadal dobrze prezentują się statystyki pozwoleń. Przedsiębiorcy uzyskali w lutym zgodę na budowę 15,7 tys. lokali, o ponad 17 proc. więcej niż rok wcześniej i o niemal 35 proc. więcej niż w styczniu. Liczba uzyskana w ciągu dwóch miesięcy to 27,4 tys., o 1 proc. więcej niż rok wcześniej.

– Wyniki z ostatnich miesięcy wskazują na stabilizację aktywności deweloperów, wynikającą przede wszystkim z wysokiego poziomu dostępnej oferty mieszkań. Taka sytuacja sprzyja większej selektywności w przygotowywaniu i wprowadzaniu do sprzedaży nowych projektów – skomentował Patryk Kozierkiewicz, radca prawny w Polskim Związku Firm Deweloperskich. Organizacja spodziewa się, że po wzrostowym w ujęciu miesiąc do miesiąca lutym, również marzec przyniesie wzrost – to bowiem historycznie mocny miesiąc, a cały I kwartał 2026 r. wypadnie podobnie jak IV kwartał 2025 r., co oznacza liczbę lokali w uruchomionych projektach bliską 30 tys.

Jeśli chodzi o pozwolenia, luty przyniósł wzrost względem stycznia, ale wynik za dwa miesiące jest zbliżony do ubiegłorocznego.

– Jest zbyt wcześnie, aby oszacować, jak będzie kształtować się zapotrzebowanie na nowe pozwolenia w skali całego roku. Prognozujemy jednak, że na wynik w kolejnych miesiącach pozytywnie wpłynąć mogą nowe przepisy schronowe, które mogły skłaniać inwestorów do wnioskowania o pozwolenia przed końcem 2025 r., tak aby wnioski te procedowane były w oparciu o poprzednie regulacje – powiedział Kozierkiewicz.

Projekty we wnioskach składanych od tego roku muszą uwzględniać miejsca doraźnego schronienia. Deweloperzy na razie konsumują zapas pozwoleń uzyskanych na starych zasadach i wskazują, że regulacje dotyczące MDS-ów wymagają jeszcze doprecyzowania.

Mieszkaniowe budownictwo społeczne bez przełomu

Jak przedstawiają się statystyki budownictwa społecznego, które chce zaktywizować rząd? Jeśli chodzi o budownictwo nakierowane na najemców korzystających ze wsparcia w kwestii czynszów, w ciągu dwóch miesięcy ruszyła budowa 711 lokali społecznych czynszowych (wzrost o 280 proc.) i 243 lokali komunalnych (spadek o 27 proc.). Żadnej aktywności w styczniu i lutym nie wykazały w tym segmencie spółdzielnie (jeśli już, to wolą budować na sprzedaż).

Jeszcze gorzej wyglądają statystyki, jeśli chodzi o pozwolenia. Wydano zgodę na budowę 250 lokali społecznych czynszowych (spadek o 70 proc.) i 299 komunalnych (spadek o 73 proc.) przy zerowej aktywności spółdzielni.

