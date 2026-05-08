Portal analizuje dane Eurostatu dotyczące noclegów rezerwowanych online. – Dane Eurostatu wskazują, że w 2025 r. znów padły rekordy noclegów w Polsce rezerwowanych poprzez popularne platformy online (m.in. Booking oraz Airbnb) – mówi Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl. – Współpraca unijnego urzędu statystycznego i platform oferujących pośrednictwo w najmie krótkoterminowym trwa od wiosny 2020 r. Wtedy zawarto porozumienie o dostarczaniu danych przez cztery duże serwisy (Airbnb, Booking, Expedia i Tripadvisor). Informacje dotyczące Polski sięgają jednak początku 2018 r. Cztery duże platformy udostępniły dane historyczne.

Reklama Reklama

Wakacyjna kumulacja noclegów

Andrzej Prajsnar zwraca uwagę na specyficzny sposób zliczania noclegów. – Przykładowo, jeśli trzyosobowa rodzina wynajmie przez internet lokum na sześć dni, to w statystykach Eurostatu będzie to oznaczało 18 noclegów – wyjaśnia.

Jak dodaje, dane Eurostatu na temat najmu krótkoterminowego mają na razie „charakter eksperymentalny” i ukazują się z pewnym opóźnieniem. – Dostępne informacje nie pozwalają jeszcze wyodrębnić noclegów realizowanych w różnych typach obiektów (np. mieszkania, domki letniskowe, domy jednorodzinne itd.). Eurostat informuje natomiast, że prezentowane statystyki w zakresie najmu krótkoterminowego nie obejmują hoteli i kempingów - mówi analityk.

Prajsnar zwraca uwagę na sezonowość liczby noclegów z widoczną kulminacją w miesiącach wakacyjnych. – Mówiąc o wynikach z wakacji, trzeba zaznaczyć, że sierpień 2025 r. przyniósł nowy polski miesięczny rekord liczby noclegów z najmu krótkoterminowego online – zauważa. – O rekordzie można mówić również w ujęciu rocznym.

Liczba noclegów rezerwowanych za pośrednictwem platform online zmieniała się tak:

2018 r. – 15,59 mln noclegów obliczanych jako iloczyn liczby gości i spędzonych nocy, 2019 r. – 19,69 mln, 2020 r. – 12,97 mln, 2021 r. – 15,03 mln, 2022 r. – 26,35 mln, 2023 r. – 32,74 mln, 2024 r. – 39,02 mln, 2025 r. – 44,39 mln.

Krótka zapaść w pandemii, potem odbicie

Zdaniem ekspertów RynekPierwotny.pl możemy mówić o krótkiej pandemicznej zapaści i następującym po niej trendzie wzrostowym. – Wzrosty w dużej mierze są zasługą rodzimych turystów. W 2024 r. ich udział w liczbie noclegów z najmu krótkoterminowego wynosił 61 proc., podobnie jak rok później – mówi Andrzej Prajsnar.

Wskazuje, że w sierpniu 2025 r. trzy polskie województwa przekroczyły próg miliona noclegów z najmu krótkoterminowego online, obliczanych jako iloczyn liczby gości i spędzonych nocy. To woj. małopolskie (1,57 mln), pomorskie (1,54 mln) i zachodniopomorskie (1,24 mln).

Czytaj więcej Nieruchomości Condohotel czy apartament na doby Condohotele powstają nie tylko w miejscowościach turystycznych, ale też w miastach przyciągających gości biznesowych. Popyt na te inwestycje jednak...

– Ponadmilionowy wynik trzech polskich województw oznaczał kwalifikację do szerokiej unijnej czołówki. Musimy jednak pamiętać, że regiony statystyczne z pierwszej dziesiątki notowały wyniki rzędu 3 mln – 12 mln noclegów – mówi Andrzej Prajsnar. – Na unijnym podium z sierpnia 2025 r. znalazły się następujące regiony statystyczne UE: Chorwacja Adriatycka – 12,16 mln noclegów z platform online, Andaluzja – 7,97 mln noclegów i Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże – 7,59 mln noclegów.

Pod względem rocznej liczby noclegów z platform online cała Chorwacja już w 2024 r. została wyprzedzona przez Polskę. – Nasz kraj w statystykach z ubiegłego roku zajmuje siódme miejsce w UE – pomiędzy Portugalią i właśnie Chorwacją – zaznacza Prajsnar. – Dystans względem czołowej unijnej trójki (Francja, Hiszpania, Włochy) pozostaje jednak ogromny.