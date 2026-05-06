O nowych zasadach płatności za ogłoszenia nieruchomości publikowane w serwisie Otodom (Grupa OLX) pisaliśmy na łamach „Rzeczpospolitej” kilkakrotnie. Przypomnijmy: po 30 marca opłata nie jest już liczona „od pojedynczego ogłoszenia”, ale od wartości portfolio nieruchomości oferowanych przez agencję. W 2026 r. opłata ma być stała, potem portfel ogłoszeń będzie przeliczany na nowo.

Prezes UOKiK sprawdzi, czy nowe warunki korzystania z Otodomu mogą naruszać konkurencję

Pośrednicy alarmowali, że nowy system kalkulacji opłat jest niejasny i niekorzystny. Część z nich wycofała ogłoszenia z serwisu, tłumacząc to ogromnymi podwyżkami stawek za publikację ofert nieruchomości – na sprzedaż i wynajem. Skargi dotyczą też różnicowania warunków współpracy z agencjami nieruchomości.

Agenci zawiadomili Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o podejrzeniu nadużywania dominującej pozycji na rynku internetowych portali nieruchomości przez Grupę OLX, właściciela Otodom i OLX. – Udział Otodomu w rynku ogłoszeń nieruchomości może sięgać nawet 50 proc. Ogólna liczba unikatowych wizyt na portalach nieruchomości w 2025 r. to ok. 582 mln, z czego 408 mln generowały należące do Grupy OLX portale Otodom i OLX (kategoria nieruchomości) – wskazali.

Przedstawiciele Otodomu zapewniali na łamach „Rz”, że nowy system jest przejrzysty, a część agencji za ogłoszenia będzie teraz płacić mniej.

Prezes UOKiK wszczął w tej sprawie postępowanie wyjaśniające. – Do prezesa UOKiK wpłynęły liczne sygnały dotyczące znacznych podwyżek opłat za ogłoszenia nieruchomości na platformie Otodom należącej do grupy kapitałowej OLX – informuje UOKiK w komunikacie.

Jak mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK, urząd sprawdzi, czy nowe zasady naruszają prawo konkurencji. – Weryfikujemy, czy właściciel serwisu Otodom ma pozycję dominującą, to znaczy, czy może działać w znacznym stopniu niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów. Sprawdzimy, czy nowe zasady mogą skutkować ograniczeniem konkurencji na rynku, w tym pomiędzy pośrednikami – mówi prezes Chróstny.

Co na to Otodom? „Zostajemy do dyspozycji urzędu i deklarujemy pełną współpracę w celu jak najszybszego wyjaśnienia sprawy oraz przekazania wszelkich niezbędnych informacji. Dbamy o pełen profesjonalizm, a obecna sytuacja nie wpływa na bieżącą obsługę naszych klientów. Ze względu na wczesny etap postępowania, nie będziemy udzielać bardziej szczegółowych komentarzy” – przekazał nam portal.

Kiedy przedsiębiorca ma pozycję dominującą

UOKiK wyjaśnia, że w „prawie konkurencji istnieje domniemanie, że jeśli udział przedsiębiorcy w rynku właściwym przekracza 40 proc., to ma on pozycję dominującą. Dominant nie może nadużywać takiej siły rynkowej i wykorzystywać jej na niekorzyść swoich kontrahentów, konkurentów i konsumentów”.

Prezes UOKiK może interweniować w wysokość cen stosowanych przez przedsiębiorców jedynie w sytuacji, gdy są one wynikiem naruszenia przepisów prawa konkurencji – porozumień ograniczających konkurencję lub nadużywania pozycji dominującej. „W takiej sytuacji prezes UOKiK w dalszym ciągu nie ingeruje w poziom cen, a oddziaływać na nie może jedynie pośrednio, poprzez wyeliminowanie niedozwolonych prawem praktyk” – czytamy w komunikacie.

Zaznaczmy, że postępowanie wyjaśniające jest prowadzone w sprawie, a nie przeciwko przedsiębiorcy. Jeśli analiza wykaże, że mogło dojść do naruszenia konkurencji, wówczas prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe. Za nadużywanie pozycji dominującej grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu przedsiębiorcy – informuje UOKiK.