Marta Żółkowska z sieciowej agencji Metrohouse komentuje zmianę zasad naliczania opłat za ogłoszenia nieruchomości w portalu Otodom:

Reklama Reklama

Portale ogłoszeniowe są niczym innym jak agregatorami ofert dla klientów zainteresowanych zakupem nieruchomości. Taką funkcję powinny też zachować. Dla pośredników niezrozumiała jest sytuacja, w której portal narzuca rozwiązania, tłumacząc je potrzebą uporządkowania rynku czy samego biznesu prowadzonego przez pośredników.

Podmiot, który nie jest pośrednikiem, ingeruje w biznes prowadzony przez profesjonalistów. Tłumaczenie kolejnych corocznych podwyżek „dobrem pośredników” jest z mojej perspektywy kompletnie nie na miejscu. To my, pośrednicy razem z deweloperami, jesteśmy dostarczycielami nawet 90 proc. treści ogłoszeniowych na portale i naprawdę wiemy, co jest dla naszej branży najlepsze.

Prawdziwym powodem zmian nie jest troska o rynek, tylko pomysł na generowanie dużo wyższych zysków, co w biznesie jest normalne. Po co tłumaczyć to ideologią, która jest mocno naciągana?

Zdaję sobie sprawę, że rozwój technologii, dzięki której portal dostarcza wartość dodaną swoim użytkownikom, jest związany z ponoszeniem kosztów. Znając jednak kulisy współpracy z portalami, niejednokrotnie przekonałam się, że wyegzekwowanie zmian technologicznych i organizacyjnych, które będą wspierać i automatyzować pracę pośrednika, bywa bardzo trudne, żeby nie powiedzieć, że niemożliwe.

Pośrednikom w zamian za ogromną podwyżkę ceny nie oferuje się nic dodatkowego, a wielokrotnie zgłaszane pomysły na usprawnienie współpracy pozostają bez echa.

Model rozliczania w oparciu o cenę nieruchomości to prosta droga do wdrożenia systemu opartego na pobieraniu prowizji od transakcji. Czy portale powinny zarabiać na pośrednictwie w obrocie nieruchomościami? Czy płacimy portalowi za przeprowadzenie transakcji czy za miejsce na reklamę nieruchomości?

Dla portalu nie powinna mieć znaczenia wartość sprzedawanej nieruchomości. Jeżeli ma, to takie działanie odbieram jako zmianę nie tyle modelu rozliczeń, ile ról i zasad gry. Przestajemy być partnerami, a stajemy się konkurentami.