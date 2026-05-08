W pierwszym wywiadzie udzielonym mediom szef ABW, płk Rafał Syrysko, opowiada, że ABW nie dysponuje informacjami wskazującymi wprost na finansowanie którejkolwiek polskiej partii politycznej przez Rosję. – Prowadziliśmy natomiast działania dotyczące środowisk, które za pieniądze prorosyjskich ukraińskich oligarchów organizowały działalność propagandową, informacyjną i polityczną w Polsce i innych krajach oraz instytucjach europejskich. Obejmowało to także organizowanie kampanii politycznych zgodnych z rosyjskim przekazem – mówi „Rzeczpospolitej” płk Syrysko.

Rozgłośnia Voice of Europe publikowała materiały zgodne z narracją rosyjskiej propagandy

Szef ABW przyznaje, że chodzi o środowisko związane z rozgłośnią Voice of Europe. – Portal ten publikował materiały zgodne z narracją Kremla, w tym treści wymierzone w Ukrainę, stabilność i spójność Unii Europejskiej oraz wykorzystujące nastroje antyimigracyjne – mówi.

Tłumaczy także, że to środowisko korumpowało również europejskich polityków w celu promowania rosyjskich interesów. – Opłacano na przykład składanie interpelacji, inspirowano konkretne działania, w tym organizowanie konferencji pod szyldem unijnym. Pozyskiwano europejskich polityków do udziału w przedsięwzięciach propagandowych, które miały służyć m.in. legitymizacji aneksji Krymu przez Rosję. Była to próba budowania wpływów w Parlamencie Europejskim przez państwo rosyjskie – wyjaśnia.

– Nie atakują instytucji z zewnątrz, lecz wchodzą do wnętrza, aby realizować korzystne dla siebie interesy, a kiedy trzeba, paraliżować lub dezintegrować – twierdzi szef ABW.

Pełna wersja pierwszego wywiadu, którego szef ABW płk Rafał Syrysko udzielił mediom, dostępna pod tym linkiem.