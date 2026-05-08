Funkcjonariusz ABW
W pierwszym wywiadzie udzielonym mediom szef ABW, płk Rafał Syrysko, opowiada, że ABW nie dysponuje informacjami wskazującymi wprost na finansowanie którejkolwiek polskiej partii politycznej przez Rosję. – Prowadziliśmy natomiast działania dotyczące środowisk, które za pieniądze prorosyjskich ukraińskich oligarchów organizowały działalność propagandową, informacyjną i polityczną w Polsce i innych krajach oraz instytucjach europejskich. Obejmowało to także organizowanie kampanii politycznych zgodnych z rosyjskim przekazem – mówi „Rzeczpospolitej” płk Syrysko.
Szef ABW przyznaje, że chodzi o środowisko związane z rozgłośnią Voice of Europe. – Portal ten publikował materiały zgodne z narracją Kremla, w tym treści wymierzone w Ukrainę, stabilność i spójność Unii Europejskiej oraz wykorzystujące nastroje antyimigracyjne – mówi.
Czytaj więcej
Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Ro...
Tłumaczy także, że to środowisko korumpowało również europejskich polityków w celu promowania rosyjskich interesów. – Opłacano na przykład składanie interpelacji, inspirowano konkretne działania, w tym organizowanie konferencji pod szyldem unijnym. Pozyskiwano europejskich polityków do udziału w przedsięwzięciach propagandowych, które miały służyć m.in. legitymizacji aneksji Krymu przez Rosję. Była to próba budowania wpływów w Parlamencie Europejskim przez państwo rosyjskie – wyjaśnia.
– Nie atakują instytucji z zewnątrz, lecz wchodzą do wnętrza, aby realizować korzystne dla siebie interesy, a kiedy trzeba, paraliżować lub dezintegrować – twierdzi szef ABW.
Pełna wersja pierwszego wywiadu, którego szef ABW płk Rafał Syrysko udzielił mediom, dostępna pod tym linkiem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas