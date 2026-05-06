Zamach na Wołodymyra Zełenskiego, który miał być organizowany w Polsce i o którym informowały ukraińskie media, nie był jedynym, jakiemu udało się zapobiec polskim służbom – przyznaje szef ABW w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom od objęcia stanowiska w grudniu 2023 r. – Mieliśmy do czynienia z oferowaniem gotowości i pomocnictwa w dokonaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Ale to nie są wszystkie przypadki, które udało nam się ustalić i zidentyfikować – mówi „Rzeczpospolitej” płk Rafał Syrysko.

Reklama Reklama

Szef ABW: Rosja przesuwa granice. Gdyby przesyłka kurierska wybuchła, moglibyśmy mówić o katastrofie lotniczej

– Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Mamy dużo informacji wskazujących na to, że Rosja zakłada i akceptuje możliwość wystąpienia masowych ofiar i nie traktuje tego jako bariery – opowiada szef ABW.

– Gdyby przesyłka kurierska nadana pocztą lotniczą zapaliła się w powietrzu, moglibyśmy mówić o katastrofie lotniczej. To nie jest publicystyka ani hipoteza oderwana od faktów. Mówimy o tym na podstawie materiału dowodowego, który udało się zgromadzić. W tym sensie Rosja przesuwa granice. Działania, które kiedyś mieściły się w logice szpiegostwa rozumianego jako nielegalne pozyskiwanie informacji, dzisiaj mają również formę dywersji, sabotażu i terroryzmu państwowego – dodaje nasz rozmówca.

Pełna wersja pierwszego wywiadu, którego szef ABW płk Rafał Syrysko udzielił mediom, dostępna pod tym linkiem.