Uzbrojony funkcjonariusz ABW
Zamach na Wołodymyra Zełenskiego, który miał być organizowany w Polsce i o którym informowały ukraińskie media, nie był jedynym, jakiemu udało się zapobiec polskim służbom – przyznaje szef ABW w pierwszym wywiadzie udzielonym mediom od objęcia stanowiska w grudniu 2023 r. – Mieliśmy do czynienia z oferowaniem gotowości i pomocnictwa w dokonaniu zamachu na prezydenta Ukrainy. Ale to nie są wszystkie przypadki, które udało nam się ustalić i zidentyfikować – mówi „Rzeczpospolitej” płk Rafał Syrysko.
– Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Mamy dużo informacji wskazujących na to, że Rosja zakłada i akceptuje możliwość wystąpienia masowych ofiar i nie traktuje tego jako bariery – opowiada szef ABW.
Czytaj więcej
Obserwujemy wyraźną skłonność rosyjskich służb do działań kinetycznych w Polsce, czyli takich, które mogą powodować realne zniszczenia i ofiary. Ro...
– Gdyby przesyłka kurierska nadana pocztą lotniczą zapaliła się w powietrzu, moglibyśmy mówić o katastrofie lotniczej. To nie jest publicystyka ani hipoteza oderwana od faktów. Mówimy o tym na podstawie materiału dowodowego, który udało się zgromadzić. W tym sensie Rosja przesuwa granice. Działania, które kiedyś mieściły się w logice szpiegostwa rozumianego jako nielegalne pozyskiwanie informacji, dzisiaj mają również formę dywersji, sabotażu i terroryzmu państwowego – dodaje nasz rozmówca.
Pełna wersja pierwszego wywiadu, którego szef ABW płk Rafał Syrysko udzielił mediom, dostępna pod tym linkiem.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas