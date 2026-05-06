Badania, oparte na analizie milionów dokumentacji medycznych pacjentów, wskazywały, że działania niepożądane po szczepieniach są rzadkie.
Wstrzymanie publikacji wpisuje się w szerszą politykę administracji prezydenta Donalda Trumpa. Według krytyków działania Białego Domu podważają zaufanie do szczepień w USA.
Pod kierownictwem sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy’ego Jr., znanego sceptyka szczepionkowego, federalne agencje zdrowia złagodziły rekomendacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19, ograniczyły badania nad nowymi preparatami i podjęły próby zmian w kalendarzu szczepień dzieci.
Czytaj więcej
Federalna Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) opublikowała informację o wycofaniu z obrotu doustnej zawiesiny ibuprofenu dla dzieci.
Jak ustaliły amerykańskie media, w październiku naukowcy FDA zostali zobowiązani do wycofania dwóch badań nad szczepionkami przeciw Covid-19, mimo że zostały one już przyjęte do publikacji w czasopismach medycznych. To oznacza, że proces został zatrzymany na zaawansowanym etapie – po pozytywnej recenzji naukowej.
Kolejne kontrowersje dotyczą szczepionki Shingrix przeciw półpaścowi. W lutym kierownictwo FDA nie zatwierdziło zgłoszenia wyników badań dotyczących tego preparatu na konferencję poświęconą bezpieczeństwu leków.
Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) tłumaczy decyzję względami metodologicznymi. Jak przekazał rzecznik HHS, badania zostały wycofane, ponieważ „autorzy wyciągnęli szerokie wnioski, które nie były poparte danymi źródłowymi”.
Czytaj więcej
Temat budowy sali balowej w Białym Domu – nazywanej przez Donalda Trumpa „najpiękniejszą na świecie” – pojawia się w wypowiedziach prezydenta USA r...
Dodano również, że „FDA działała w celu ochrony integralności swojego procesu naukowego i zapewnienia, że wszelkie prace związane z agencją spełniają jej wysokie standardy”. W przypadku badań nad szczepionką przeciw półpaścowi wskazano natomiast, że ich projekt „wykraczał poza zakres kompetencji agencji”.
W analizach wykorzystano dane od firm zajmujących się przetwarzaniem informacji medycznych. Obejmowały one miliony przypadków pacjentów, co – według autorów – pozwalało na wiarygodną ocenę częstości działań niepożądanych. Wyniki wskazywały, że poważne skutki uboczne szczepień należą do rzadkości.
Decyzje FDA i HHS wywołały debatę o niezależności instytucji zdrowia publicznego w USA. Krytycy wskazują na ryzyko upolitycznienia badań naukowych i ograniczania dostępu do danych.
Zwolennicy działań administracji argumentują z kolei, że konieczne jest zaostrzenie standardów i dokładniejsza weryfikacja wyników badań przed ich publikacją.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas