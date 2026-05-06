Badania, oparte na analizie milionów dokumentacji medycznych pacjentów, wskazywały, że działania niepożądane po szczepieniach są rzadkie.

Wstrzymanie publikacji wpisuje się w szerszą politykę administracji prezydenta Donalda Trumpa. Według krytyków działania Białego Domu podważają zaufanie do szczepień w USA.

Pod kierownictwem sekretarza zdrowia Roberta F. Kennedy’ego Jr., znanego sceptyka szczepionkowego, federalne agencje zdrowia złagodziły rekomendacje dotyczące szczepień przeciw Covid-19, ograniczyły badania nad nowymi preparatami i podjęły próby zmian w kalendarzu szczepień dzieci.

Cofnięte badania nad Covid-19. Decyzja administracji Trumpa

Jak ustaliły amerykańskie media, w październiku naukowcy FDA zostali zobowiązani do wycofania dwóch badań nad szczepionkami przeciw Covid-19, mimo że zostały one już przyjęte do publikacji w czasopismach medycznych. To oznacza, że proces został zatrzymany na zaawansowanym etapie – po pozytywnej recenzji naukowej.

Kolejne kontrowersje dotyczą szczepionki Shingrix przeciw półpaścowi. W lutym kierownictwo FDA nie zatwierdziło zgłoszenia wyników badań dotyczących tego preparatu na konferencję poświęconą bezpieczeństwu leków.

Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) tłumaczy decyzję względami metodologicznymi. Jak przekazał rzecznik HHS, badania zostały wycofane, ponieważ „autorzy wyciągnęli szerokie wnioski, które nie były poparte danymi źródłowymi”.

Dodano również, że „FDA działała w celu ochrony integralności swojego procesu naukowego i zapewnienia, że wszelkie prace związane z agencją spełniają jej wysokie standardy”. W przypadku badań nad szczepionką przeciw półpaścowi wskazano natomiast, że ich projekt „wykraczał poza zakres kompetencji agencji”.

W analizach wykorzystano dane od firm zajmujących się przetwarzaniem informacji medycznych. Obejmowały one miliony przypadków pacjentów, co – według autorów – pozwalało na wiarygodną ocenę częstości działań niepożądanych. Wyniki wskazywały, że poważne skutki uboczne szczepień należą do rzadkości.

Publikacja wyników ws. szczepień. Zwolennicy i przeciwnicy decyzji Białego Domu

Decyzje FDA i HHS wywołały debatę o niezależności instytucji zdrowia publicznego w USA. Krytycy wskazują na ryzyko upolitycznienia badań naukowych i ograniczania dostępu do danych.

Zwolennicy działań administracji argumentują z kolei, że konieczne jest zaostrzenie standardów i dokładniejsza weryfikacja wyników badań przed ich publikacją.