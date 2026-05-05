Separatyścci z kanadyjskiej Alberty zebrali 302 tys. podpisów ws. referendum dotyczącego odłączenia prowincji od Kanady
W kanadyjskiej prowincji Alberta ponownie wybuchła debata o możliwym odłączeniu się od Kanady. Organizacja wspierająca separatystów poinformowała, że zebrała niemal 302 tysiące podpisów pod wnioskiem o referendum niepodległościowe – znacznie więcej niż wymagane minimum wynoszące 178 tysięcy.
Jeśli podpisy zostaną zweryfikowane, mieszkańcy prowincji mogliby już jesienią zagłosować w sprawie opuszczenia Kanady. Premier Alberty Danielle Smith zapowiedziała wcześniej, że dopuści do referendum, jeśli inicjatywa spełni wymogi formalne. Jednocześnie podkreśla, że osobiście nie popiera secesji.
Lider ruchu Stay Free Alberta Mitch Sylvestre pojawił się przed biurem wyborczym w Edmonton w asyście kolumny ciężarówek, dostarczając podpisy zebrane w całej prowincji. Zwolennicy inicjatywy określili ten moment jako historyczny krok w stronę większej niezależności Alberty.
Podczas wydarzenia zgromadziły się setki sympatyków separatystów z flagami prowincji i hasłami podkreślającymi odrębność Alberty od reszty kraju.
Eksperci studzą jednak emocje. Politolodzy oceniają, że poparcie dla pełnej niepodległości nadal pozostaje stosunkowo niskie i obecnie nie przekracza około 30 proc.. Nawet ewentualne zwycięstwo w referendum nie oznaczałoby automatycznego oderwania prowincji od Kanady – konieczne byłyby długie negocjacje z rządem federalnym oraz rozstrzygnięcia sądowe.
Petycja może jednak napotkać kolejną przeszkodę, ponieważ sędzia z Edmonton w Albercie ma wydać orzeczenie w sprawie skargi złożonej przez grupę Pierwszych Narodów Alberty, która twierdzi że odłączenie Alberty naruszałoby prawa traktatowe.
Premier Smith oskarżyła poprzednie federalne rządy liberałów o wprowadzenie przepisów, które ograniczają możliwości Alberty w zakresie produkcji i eksportu ropy naftowej, co jej zdaniem kosztowało prowincję miliardy dolarów. Powiedziała również, że nie chce, aby rząd federalny wtrącał się w sprawy prowincji.
Daniel Béland, profesor nauk politycznych na Uniwersytecie McGill, uważa, że referendum prawdopodobnie zakończy się porażką.
– Obecnie poparcie dla niepodległości w Albercie jest raczej niskie. Poniżej 30 proc., a znacznie niższe, jeśli skupimy się tylko na zagorzałych zwolennikach. A szanse na zwycięstwo obozu zwolenników niepodległości wydają się na tym etapie niewielkie – powiedział.
W trakcie wojny handlowej i gróźb Donalda Trumpa, że Kanada stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych, osoby z bliskiego otoczenia prezydenta wspierały mniejszościowy ruch separatystyczny w prowincji Alberta. Jak podawały źródła „Financial Times”, w Waszyngtonie odbyły się trzy spotkania amerykańskich urzędników z liderami Alberta Prosperity Project, skrajnie prawicowej grupy separatystów, która stawia sobie za cel, aby Alberta, bogata w ropę naftową zachodnia prowincja, uzyskała niepodległość.
Kilka osób z otoczenia Trumpa wypowiedziało się w mediach na temat Alberty. Najbardziej kontrowersyjny komentarz pochodził od Sekretarza Skarbu Scotta Bessenta, który w programie telewizyjnym określił prowincję jako „naturalnego partnera” Stanów Zjednoczonych, podkreślając jej „ogromne zasoby”.
W środowisku medialnym Trumpa, komentator polityczny Brandon Weichert w podcaście Steve’a Bannona „War Room” określił Albertę jako „kluczowy element” planów prezydenta dotyczących półkuli zachodniej, twierdząc, że kiedy Trump mówi o aneksji Kanady, tak naprawdę ma na myśli Albertę. Do tych głosów dołączyły osoby z ruchu MAGA, które wspierają albertańskich separatystów w mediach społecznościowych, przedstawiając ich jako ofiary kanadyjskiego ucisku.
